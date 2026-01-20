Giriş
    Nova Launcher "reklamlı olarak" geri döndü

    Android kullanıcılarının favori uygulamalarından Nova Launcher, geri döndü. Nova kapanmıyor, güncellemeler gelmeye devam edecek ancak ücretli sürümde de reklamlar gösterilecek.

    nova launcher android güncelleme Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl Eylül ayında çıkan “Nova Launcher sonlandırıldı” haberi, birçok Android kullanıcısını üzmüştü. Uygulamadan ümit kesilmişken, Nova Launcher Kasım ayında birkaç sürpriz güncelleme aldı. Yakın zamanda da uygulamanın geliştirilmek üzere el değiştirdiği duyurusu yapıldı.

    Nova Launcher tekrar satıldı

    Nova Launcher, önceki sahibi Branch tarafından Instabridge Sweden'e satıldı. İlk geliştirici Kevin Barry, aylar önce projeden ayrılmıştı. Bu da birçok kişinin en popüler Android launcher uygulamalarından birinin sonunun geldiğine inanmasına yol açmıştı. Şimdi, Nova Launcher'ın yeni bir sahibi var ve reklamlı olarak karşımızda.

    Açıklamayla çelişkili kullanıcı deneyimi

    Instabridge, Nova’nın geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi için ücretli abonelik ya da ücretsiz sürümde reklamlar sunmayı düşündüklerini söyledi. Şirket, reklamların eklenmesi durumunda Nova Prime'ın reklamsız kalacağını da açıkça belirtti. Ancak, Nova Launcher’ın son sürümünü yükleyen bazı kullanıcılar Facebook ve Google reklamlarıyla karşılaştıklarını dile getirdi.

