Nova Launcher "reklamlı olarak" geri döndü

Nova Launcher tekrar satıldı
Nova Launcher, önceki sahibi Branch tarafından Instabridge Sweden'e satıldı. İlk geliştirici Kevin Barry, aylar önce projeden ayrılmıştı. Bu da birçok kişinin en popüler Android launcher uygulamalarından birinin sonunun geldiğine inanmasına yol açmıştı. Şimdi, Nova Launcher'ın yeni bir sahibi var ve reklamlı olarak karşımızda.
Açıklamayla çelişkili kullanıcı deneyimi
Instabridge, Nova'nın geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi için ücretli abonelik ya da ücretsiz sürümde reklamlar sunmayı düşündüklerini söyledi. Şirket, reklamların eklenmesi durumunda Nova Prime'ın reklamsız kalacağını da açıkça belirtti. Ancak, Nova Launcher'ın son sürümünü yükleyen bazı kullanıcılar Facebook ve Google reklamlarıyla karşılaştıklarını dile getirdi.