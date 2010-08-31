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Intel 3.33GHz'de çalışan Pentium E6800'ü kullanıma sundu

8 yıl
32,1b
1
74
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcilerini yıl sona ermeden pazara sunmayı planlayan Intel, mevcut ürün gamına 3.33GHz'de çalışan Pentium E6800 işlemcisini de ekledi. LGA775 formunda hazırlanan yeni işlemci, sahip olduğu saat hızıyla akıllara Core 2 Duo E8600'ü getirse de 1066MHz FSB hızı ve 2MB bellek kapasitesiyle ondan ayrılıyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Wolfdale-3M tabanlı olan çift çekirdekli işlemci sanallaştırma desteği de sunuyor. 82$ seviyesindeki adetli satış fiyatıyla kullanıma sunulan Pentium E6800, yukarıda da belirttiğimiz gibi 3.33GHz olan yüksek saat hızıyla kendi fiyat aralığında öne çıkan Intel çözümlerinden biri olması bekleniyor.


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Celonfix 3 yıl
Benim işlemci bundan eski pentium d820
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yalnizkurt86 3 yıl
Ben bu işlemciyi sadece işyerinde iş amaçlı kullanıyorum. Ama bi süredir internete bile çok yavaş giriyor diyebilirim. 4 gb ram var.
Ttnet hız testinde 14 gözüküyor ama hiç oralı bile değil desem yeridir.
Acaba bilgisayar mı iyice gitti
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DH Misafiri 5 yıl
Bu işlemcinin 2. elini kaça satabilirim?
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DH Misafiri 8 yıl
overclock yapmaya bile gerek yok.çok hızlı.normal hızla super pi 1 m 17.
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eneshatipoglu 8 yıl
çok teşekkürler arkadaşım bilgiler için
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ghost recon advanced 8 yıl
en azından fazla uçuk fiatla gelmemiş umarım ist. pc firmalarınada gelir aynı fiattan
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El Mukteda 8 yıl

eneshatipoglu

çok teşekkürler arkadaşım bilgiler için

rica ederim hocam, i5 750 ile 760 aynı fiyat, i7 860 ile 870 aynı fiyat ve i7 930 ile 950 aynı fiyat, 16x+16x crossfire yapmadıktan sonra 1556 soket anakartlarla kurulacak sistem ucuza gelir ancak crossfire-sli anakartlar 1156 sokette de pahalıdır, böyle yapmaktansa i7 950'li bir sistem kurmak daha mantıklı olur. 1366 pin soketi 8 fiziksel çekirdeklere de destek verebilecek nitelikte (intel'e bağlı
). ama amd dört çekirdek sistem hepsinden ucuza gelir (sli-crossfire düşünüzlmezse).
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eneshatipoglu 8 yıl
fikirleriniz için teşekkürler ama eğer intel i5 serisi alsam(örneğin;i5 660) bu seferde ddr2 800 olan 6 gb ramlerıde değiştirmek zorunda kalıcam satmaya kalksam para edıcekmı(geil 2x1+2x2 corshair xms serisi) kafam karıştı şuan bide 6000 serisinden bahsettiniz tek gpulu en güçlü olucak kartı 5970 kadar performans verebilirmi yada ondan ucuz olma şansı varmı
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El Mukteda 8 yıl

eneshatipoglu

fikirleriniz için teşekkürler ama eğer intel i5 serisi alsam(örneğin;i5 660) bu seferde ddr2 800 olan 6 gb ramlerıde değiştirmek zorunda kalıcam satmaya kalksam para edıcekmı(geil 2x1+2x2 corshair xms serisi) kafam karıştı şuan bide 6000 serisinden bahsettiniz tek gpulu en güçlü olucak kartı 5970 kadar performans verebilirmi yada ondan ucuz olma şansı varmı

en düşük i5 750, i7 860 veya phenom II x4 945'den aşağısını alma derim. 2x2GB DDR3 1600MHz elindeki 6GB'dan performanslı olacaktır. nereden geldiği belli olmayan 6870 testlerine göre 5970'den performanslı ancak testler doğrumu Allah bilir. 5970'ten pahalı olcağını sanmam.
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eneshatipoglu 8 yıl
ya valla aklımdaki ekran kartı 5970 ti ama sizce ne almalıyım 5970 alırsam işlemci olarak ne önerirsiniz birbirini tamamlaması açışından
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LAVMAN 8 yıl

eneshatipoglu

ya valla aklımdaki ekran kartı 5970 ti ama sizce ne almalıyım 5970 alırsam işlemci olarak ne önerirsiniz birbirini tamamlaması açışından

bin liralık karta 100 dolarlık işlemci baglaman ilginc tabi.. biraz daha bekle 6xxx serisi cıkıyor ondan al en manytıklısı bu olur..
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eneshatipoglu 8 yıl
ya valla kafama yattı bu işlemci amd athlon x2 5600+ satıp tabi bide anakartı değiştirmek lazım sonrada alınabılır aslında yanınada 5970 + bide 24" aoc un monitörü tamamdır ramlerde zaten ddr2 800 6 gb ohoho oyunların tadından yenmez bide arkadaşlar size bişe sorucam bende zalman 9700nt hava sogutma var bu işlemciye ne kadar oc yapabilirim bide hangi anakrtı önerirsiniz bana bu çıkan e6800 için cevaplar için şimdiden teşekküler
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El Mukteda 8 yıl

eneshatipoglu

ya valla kafama yattı bu işlemci amd athlon x2 5600+ satıp tabi bide anakartı değiştirmek lazım sonrada alınabılır aslında yanınada 5970 + bide 24" aoc un monitörü tamamdır ramlerde zaten ddr2 800 6 gb ohoho oyunların tadından yenmez bide arkadaşlar size bişe sorucam bende zalman 9700nt hava sogutma var bu işlemciye ne kadar oc yapabilirim bide hangi anakrtı önerirsiniz bana bu çıkan e6800 için cevaplar için şimdiden teşekküler

bu işlemcinin yanına 5970 alma konusunda ciddi misin?
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Tolgá 8 yıl
333*12.5=4160 mhz g31 ler bile yeter.güzel cpu
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Confusion 8 yıl
45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Wolfdale-3M


yerine 32nm hazırlansaydı termal, enerji tüketim ve fiyat konusunda daha avantajlı olurdu ve mükemmel bir F/P ürünü çıkardı
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eneshatipoglu 8 yıl
arkadaşlar şunu belirteyim ki newegg abd sınırları dşındaki ülkelerden sipariş almıyor anca orda akrabanız varsa neweggden ucuza alır size yollar başka türlü imkansız
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