Intel 3.33GHz'de çalışan Pentium E6800'ü kullanıma sundu

Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcilerini yıl sona ermeden pazara sunmayı planlayan Intel, mevcut ürün gamına 3.33GHz'de çalışan Pentium E6800 işlemcisini de ekledi. LGA775 formunda hazırlanan yeni işlemci, sahip olduğu saat hızıyla akıllara Core 2 Duo E8600'ü getirse de 1066MHz FSB hızı ve 2MB bellek kapasitesiyle ondan ayrılıyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Wolfdale-3M tabanlı olan çift çekirdekli işlemci sanallaştırma desteği de sunuyor. 82$ seviyesindeki adetli satış fiyatıyla kullanıma sunulan Pentium E6800, yukarıda da belirttiğimiz gibi 3.33GHz olan yüksek saat hızıyla kendi fiyat aralığında öne çıkan Intel çözümlerinden biri olması bekleniyor.