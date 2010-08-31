Intel 3.33GHz'de çalışan Pentium E6800'ü kullanıma sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcilerini yıl sona ermeden pazara sunmayı planlayan Intel, mevcut ürün gamına 3.33GHz'de çalışan Pentium E6800 işlemcisini de ekledi. LGA775 formunda hazırlanan yeni işlemci, sahip olduğu saat hızıyla akıllara Core 2 Duo E8600'ü getirse de 1066MHz FSB hızı ve 2MB bellek kapasitesiyle ondan ayrılıyor.
45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Wolfdale-3M tabanlı olan çift çekirdekli işlemci sanallaştırma desteği de sunuyor. 82$ seviyesindeki adetli satış fiyatıyla kullanıma sunulan Pentium E6800, yukarıda da belirttiğimiz gibi 3.33GHz olan yüksek saat hızıyla kendi fiyat aralığında öne çıkan Intel çözümlerinden biri olması bekleniyor.
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Ttnet hız testinde 14 gözüküyor ama hiç oralı bile değil desem yeridir.
Acaba bilgisayar mı iyice gitti
rica ederim hocam, i5 750 ile 760 aynı fiyat, i7 860 ile 870 aynı fiyat ve i7 930 ile 950 aynı fiyat, 16x+16x crossfire yapmadıktan sonra 1556 soket anakartlarla kurulacak sistem ucuza gelir ancak crossfire-sli anakartlar 1156 sokette de pahalıdır, böyle yapmaktansa i7 950'li bir sistem kurmak daha mantıklı olur. 1366 pin soketi 8 fiziksel çekirdeklere de destek verebilecek nitelikte (intel'e bağlı ). ama amd dört çekirdek sistem hepsinden ucuza gelir (sli-crossfire düşünüzlmezse).
en düşük i5 750, i7 860 veya phenom II x4 945'den aşağısını alma derim. 2x2GB DDR3 1600MHz elindeki 6GB'dan performanslı olacaktır. nereden geldiği belli olmayan 6870 testlerine göre 5970'den performanslı ancak testler doğrumu Allah bilir. 5970'ten pahalı olcağını sanmam.
bin liralık karta 100 dolarlık işlemci baglaman ilginc tabi.. biraz daha bekle 6xxx serisi cıkıyor ondan al en manytıklısı bu olur..
bu işlemcinin yanına 5970 alma konusunda ciddi misin?
yerine 32nm hazırlansaydı termal, enerji tüketim ve fiyat konusunda daha avantajlı olurdu ve mükemmel bir F/P ürünü çıkardı