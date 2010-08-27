Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel: Medfield platformuyla güç tüketiminde ARM'dan daha iyi olacağız

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,3b
1
5
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, akıllı telefon pazarı için hazırlıklarını sürdürüyor. Moorestown kod adını taşıyan Atom Z600 platformuyla akıllı telefon pazarında aktif olarak yer almayı planlayan Intel, Nokia ile birlikte kurduğu araştırma-geliştirme laboratuvarında geleceğin platformları için çalışmalar yürütecek. Moorestown platformundan sonraki aşama olarak Medfield kod adlı yeni nesil mobil platformunu duyurmayı planlayan Intel, çıtayı yüksek tutuyor. Firmanın baş teknoloji yöneticisi Justin Rattner'ın açıklamalarına bakılırsa, Medfield platformu hem güç tüketimi hem de performans açısından ARM tabanlı çözümlerden daha iyi olacak. Moorestown platformuyla bekleme durumunda ARM ile benzer sonuçlara imza attıklarını söyleyen Rattner, Medfield platformuyla birlikte yük altındaki tüketimi de daha iyi seviyelere çekeceklerini ifade etti. Her ne kadar Moorestown platformu Aavaa haricinde henüz akıllı telefon tasarımı kazanmış olmasa da Intel, yeni tasarımlar kazanacağından emin.

Sahip oldukları temel teknoloji avantajının onlarda (ARM tabanlı SoC üreten firmalarda) olmadığını dile getiren Justin Rattner, bu sayede fark yaratacaklarını ifade ediyor. Masaüstü bilgisayar satışları düşerken, üreticilerin akıllı telefon pazarına olan ilgisinin artması ve satışların sürekli yükselmesi karşısında hazırlıklarına hız veren Intel, orta ve uzun vadede akıllı telefon pazarında iddialı olmanın planlarını yapıyor. Akıllı telefonlar için yeni nesil donanım platformları üzerindeki hazırlıklarına devam eden Intel, yazılım tarafında da ciddi çalışmalar yürütüyor. Nokia ile birlikte MeeGo platflrmunu geliştirien ve aynı zamanda Android 2.2 platformunun doğal x86 versiyonu üzerinde çalışan firma, AppUp Center isimli yeni uygulama mağazasıyla orta-uzun vadede Apple iTunes'a rakip olmayı hedefliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkaura 9 yıl
sonu larrabee gibi olmasinda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
rekabet iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korsanzeki168 9 yıl
x86 ile arm a rakip olacak ama mobil pazarda bi arm agırlıgı var arm dan cok daha iyi bişiler yapmalıki piyasaya girsin daha bişi yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndryTR 9 yıl
ARM işlemcilerinin üreticiler tarafından değiştirilebilir/özelleştirilebilir olması bence büyük bir avantaj. Zira Intel, mobil işlemcilerinin ARM işlemcileri gibi özelleştirilebilir olmasına izin vermez diye düşünüyorum. Öte yandan güzel bir gelişme. Çeşitlilik her zaman tüketici yararınadır...

Ama artık X86 görmekten de gına geldi. Ne mimariymiş arkadaş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
demekki x86 ile rakip olabiliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Edifier S550 5.1 ses sistemi video inceleme 9 yıl Gamescom Oyun Fuarı Genel Değerlendirme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim