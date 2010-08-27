Intel: Medfield platformuyla güç tüketiminde ARM'dan daha iyi olacağız

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, akıllı telefon pazarı için hazırlıklarını sürdürüyor. Moorestown kod adını taşıyan Atom Z600 platformuyla akıllı telefon pazarında aktif olarak yer almayı planlayan Intel, Nokia ile birlikte kurduğu araştırma-geliştirme laboratuvarında geleceğin platformları için çalışmalar yürütecek. Moorestown platformundan sonraki aşama olarak Medfield kod adlı yeni nesil mobil platformunu duyurmayı planlayan Intel, çıtayı yüksek tutuyor. Firmanın baş teknoloji yöneticisi Justin Rattner'ın açıklamalarına bakılırsa, Medfield platformu hem güç tüketimi hem de performans açısından ARM tabanlı çözümlerden daha iyi olacak. Moorestown platformuyla bekleme durumunda ARM ile benzer sonuçlara imza attıklarını söyleyen Rattner, Medfield platformuyla birlikte yük altındaki tüketimi de daha iyi seviyelere çekeceklerini ifade etti. Her ne kadar Moorestown platformu Aavaa haricinde henüz akıllı telefon tasarımı kazanmış olmasa da Intel, yeni tasarımlar kazanacağından emin.

Sahip oldukları temel teknoloji avantajının onlarda (ARM tabanlı SoC üreten firmalarda) olmadığını dile getiren Justin Rattner, bu sayede fark yaratacaklarını ifade ediyor. Masaüstü bilgisayar satışları düşerken, üreticilerin akıllı telefon pazarına olan ilgisinin artması ve satışların sürekli yükselmesi karşısında hazırlıklarına hız veren Intel, orta ve uzun vadede akıllı telefon pazarında iddialı olmanın planlarını yapıyor. Akıllı telefonlar için yeni nesil donanım platformları üzerindeki hazırlıklarına devam eden Intel, yazılım tarafında da ciddi çalışmalar yürütüyor. Nokia ile birlikte MeeGo platflrmunu geliştirien ve aynı zamanda Android 2.2 platformunun doğal x86 versiyonu üzerinde çalışan firma, AppUp Center isimli yeni uygulama mağazasıyla orta-uzun vadede Apple iTunes'a rakip olmayı hedefliyor.