Intel, Pentium E5700 işlemcisini kullanıma sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini yıl sona ermeden lanse etmeye hazırlanan Intel, mevcut ürün gamını farklı fiyat segmentleri için hazırlanan yeni işlemcilerle güncellemeyi sürdürüyor. Firma tarafından kullanıcıların beğenisine sunulan yeni işlemci, çift çekirdekli Pentium E5700 oldu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Wolfdale-3M tabanlı yeni masaüstü işlemci, 3GHz'de çalışıyor ve 2MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. 800MHz veri yolu hızını destekleyen ve çarpanı 15x olan LGA775 formundaki yeni işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 65 Watt olarak belirlenmiş.
Raflarda yeni yeni yer almaya başlayan Pentium E5700 işlemcisi 75 dolar seviyesinden kullanıma sunuluyor.
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arada 200 milyon hetrz lik frekans farkı var
Hayır katılmıyorum. Dediğiniz standart kullanım için olabilir. Overclock için hiç iyi olmazdı.
Eğer veriyolu 1066 olsaydı bu saat hızında çarpan daha düşük olurdu. 11.27 ye denk geliyor.
11.27 çarpan olmayacağına göre 11 olurdu. 11 çarpan 1066FSB olsaydı 11x266 = 2926MHz işlemci olurdu.
Ama 800MHz veri yolu olduğu için 15x200= 3000MHz iken FSB yi arttırıp 266 yapınca 15x266=3990MHz yani 4GHz de kullanılabilir. Üstelik 266MHz de olmuş olur. Bence 4GHz ve 1066FSB gayet iyi. 75$ a hem de.
Yalnız AMD tarafına bakacak olursak 68$ a AMD Athlon II X3 435 2.9GHz var ve 435 lerin neredeyse hepsinde 4 çekirdek açılıyor.
240MHz. Bus hızı ile 3.5GHz. de 4 çekirdek gayet sorunsuz açılıyor. Athlon II X4 B35 işlemcisi olarak görünüyor.
Bence daha iyi bir seçim olur.
voltajsız 4GHz pek olmaz gibi geliyor ama