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Intel, Pentium E5700 işlemcisini kullanıma sundu

8 yıl
25,6b
1
16
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Pentium E5700 işlemcisini kullanıma sundu
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Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini yıl sona ermeden lanse etmeye hazırlanan Intel, mevcut ürün gamını farklı fiyat segmentleri için hazırlanan yeni işlemcilerle güncellemeyi sürdürüyor. Firma tarafından kullanıcıların beğenisine sunulan yeni işlemci, çift çekirdekli Pentium E5700 oldu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Wolfdale-3M tabanlı yeni masaüstü işlemci, 3GHz'de çalışıyor ve 2MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. 800MHz veri yolu hızını destekleyen ve çarpanı 15x olan LGA775 formundaki yeni işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 65 Watt olarak belirlenmiş.

Raflarda yeni yeni yer almaya başlayan Pentium E5700 işlemcisi 75 dolar seviyesinden kullanıma sunuluyor.

Intel, Pentium E5700 işlemcisini kullanıma sundu
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DH Misafiri 6 yıl
sampiyon bilo
4 ghz olmasada 3.8 olur. Çok bir fark yok.

arada 200 milyon hetrz lik frekans farkı var
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sampiyon bilo 8 yıl
4 ghz olmasada 3.8 olur. Çok bir fark yok.
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cobi 8 yıl
eski teknoloji eski mimarı bunu alacağıma 3 çekirdek athlon 435 alırım %90 4. çekirdek açılır 3.4 ghz gibi hızlarda zaten e5xxx serisinin 4 ghz i kadar hızlı olur
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Ehlika 8 yıl
Veri yolu hızı en azından 1066 olabilirdi bellek kullanılabilirlik bakımından daha kullanışlı olurdu.
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OverClocK1ng 8 yıl

Darbaz34

Veri yolu hızı en azından 1066 olabilirdi bellek kullanılabilirlik bakımından daha kullanışlı olurdu.

Hayır katılmıyorum. Dediğiniz standart kullanım için olabilir. Overclock için hiç iyi olmazdı.
Eğer veriyolu 1066 olsaydı bu saat hızında çarpan daha düşük olurdu. 11.27 ye denk geliyor.
11.27 çarpan olmayacağına göre 11 olurdu. 11 çarpan 1066FSB olsaydı 11x266 = 2926MHz işlemci olurdu.

Ama 800MHz veri yolu olduğu için 15x200= 3000MHz iken FSB yi arttırıp 266 yapınca 15x266=3990MHz yani 4GHz de kullanılabilir. Üstelik 266MHz de olmuş olur. Bence 4GHz ve 1066FSB gayet iyi. 75$ a hem de.

Yalnız AMD tarafına bakacak olursak 68$ a AMD Athlon II X3 435 2.9GHz var ve 435 lerin neredeyse hepsinde 4 çekirdek açılıyor.

240MHz. Bus hızı ile 3.5GHz. de 4 çekirdek gayet sorunsuz açılıyor. Athlon II X4 B35 işlemcisi olarak görünüyor.

Bence daha iyi bir seçim olur.
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Tolgá 8 yıl
266 Bus hızı ile 4 ghz woww.
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sampiyon bilo 8 yıl
Yaw intel lga775i bırakmadı mı? ne diye hala çıkarıyorki yeni modelleri?
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lvlono 8 yıl
İntel zorla kullanıcıların iştahını kabartıyor. 15 çarpanı ile voltaj yükseltmeden ve stok fan ile 4.0 Ghz'de kullanılabilir gibi geliyor. Fiyatı da son derece makul. Cache fazlalığı, %10 bile olmayan bir performans artısı getirir. İntel nasıl bir fiyatlandırma yapıyor anlamıyorum. E7500 2.93 Ghz işlemcisi, E6500 2.93Ghz'den %5 daha hızlı (1Mb fazla cache ile) ama %50 daha pahalıydı. Bu işlemci ise diğerlerine göre epey ucuz. LGA775 eski işlemcisini upgrade etmek isteyenlere ucuz yollu seçenek. E8400'ün ikinci el fiyatı ile bu işlemciden 2 tane alırsınız ki %20 bile daha yavaş değildir :)
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El Mukteda 8 yıl

lvlono

İntel zorla kullanıcıların iştahını kabartıyor. 15 çarpanı ile voltaj yükseltmeden ve stok fan ile 4.0 Ghz'de kullanılabilir gibi geliyor. Fiyatı da son derece makul. Cache fazlalığı, %10 bile olmayan bir performans artısı getirir. İntel nasıl bir fiyatlandırma yapıyor anlamıyorum. E7500 2.93 Ghz işlemcisi, E6500 2.93Ghz'den %5 daha hızlı (1Mb fazla cache ile) ama %50 daha pahalıydı. Bu işlemci ise diğerlerine göre epey ucuz. LGA775 eski işlemcisini upgrade etmek isteyenlere ucuz yollu seçenek. E8400'ün ikinci el fiyatı ile bu işlemciden 2 tane alırsınız ki %20 bile daha yavaş değildir :)

voltajsız 4GHz pek olmaz gibi geliyor ama
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kunglao1 8 yıl
artık bu tip işlemcilere para verilmez
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Furkán 8 yıl
x15 Çarpanıyla ve 45nm üretim teknolojisi sayesinde bu işlemci fena Overclock olur ve fazla ısınmaz..
Onun dışında bana Cache belleği biraz düşük gibi geldi. En azından 3 veya 4mb boyutunda bir Cache kullanılabilirdi..
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