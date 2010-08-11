Intel, Pentium E5700 işlemcisini kullanıma sundu

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini yıl sona ermeden lanse etmeye hazırlanan Intel, mevcut ürün gamını farklı fiyat segmentleri için hazırlanan yeni işlemcilerle güncellemeyi sürdürüyor. Firma tarafından kullanıcıların beğenisine sunulan yeni işlemci, çift çekirdekli Pentium E5700 oldu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Wolfdale-3M tabanlı yeni masaüstü işlemci, 3GHz'de çalışıyor ve 2MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. 800MHz veri yolu hızını destekleyen ve çarpanı 15x olan LGA775 formundaki yeni işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 65 Watt olarak belirlenmiş.

Raflarda yeni yeni yer almaya başlayan Pentium E5700 işlemcisi 75 dolar seviyesinden kullanıma sunuluyor.