Intel düşük maliyetli yeni işlemci modeli Celeron E3500'ü satışa sundu

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, düşük maliyetli sistemler için hazırladığı çift çekirdekli Celeron E3500 işlemcisini satışa sundu. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Wolfdale-3M çekirdek tasarımına sahip işlemci, 2.7GHz'de çalışıyor, 800MHz FSB hızını destekliyor ve 1MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor.

LGA775 formunda olan ve SLGTY S-spec kodunu taşıyan yeni işlemcinin parti numarası ise OEM versiyon için AT80571RG0681ML, kutulu versiyon içinse BX80571E3500 olarak belirlenmiş. Bir önceki Celeron modeline göre yaklaşık %4 daha hızlı olduğu belirtilen Celeron E3500'ün Intel tarafından açıklanan resmi satış fiyatı ise 52$.