Intel, işlemci fiyatlarında %48'e varan indirim yaptı

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, beklenen indirimi yaptı ve bazı işlemci modellerinde fiyatları %48'e varan oranda düşürdü. Müşterilerden aldığı olumlu tepkiler sonrasında Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerine hız veren ve yıl sonuna doğru duyurmayı planlayan Intel, mevcut ürün gamındaki güncellemelerine devam ediyor. Fiyat indirimiyle yetinmeyen Intel, aralarında 6 çekirdekli Core i7-970 ve Core i5-760 modellerinin de yer aldığı yeni işlemcilerini 18 Temmuz itibariyle resmi olarak satışa sunmuş oldu.

Intel'in yeni fiyat listesine göre fiyat indiriminden en çok etkilenen model, %48'lik indirim ile 562$' dolar seviyesinden 294 dolara düşen Core i7-870 oldu. Standart olarak 3.2GHz'de çalışan ve çarpan kilidi kapalı olarak gelen 6 çekirdekli Core i7 970, resmi fiyat listesine göre adetli alımlarda 885$'dan kullanıma sunulurken, 2.8GHz'de çalışan Core i5-760 modelinin 205$'dan listelere girdiğini görüyoruz. Listeye katılan yeni modellerden düşük güç tüketimli Core i7 870S (2.66GHz, 82 Watt), 351$'lık fiyat etiketine sahip.

18 Temmuz itibariyle Intel'in fiyatını düşürdüğü işlemcilerden bir diğeri de Core i3-540 oldu. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.06GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemcinin fiyatında %12 indirim yapılarak 133$'dan 117$ seviyesine çekildi. Alt fiyat segmentlerinde de bazı güncellemeler yapan Intel, Pentium E6600 modelinde fiyatı %11 indirim ile 84$'dan 75$'a, Pentium E5500 modelinde ise %15'lik indirim ile 75$'dan 64$'a çekerken, Pentium E6300 modelini ise artık fiyat listesinden çıkardığını görüyoruz.

Pentium E6300 ile birlikte Core 2 Duo E7400 modelini de fiyat listesinden çıkaran Intel, bu işlemcilerle yoluna devam etmeyecek. Bu arada Intel, sunucu odaklı Xeon işlemcilerinden Core i7 870 ile benzer özelliklere sahip X3470 modelinin fiyatını da 589$'dan 329$'a çekti. Intel'in yaptığı son fiyat indirimi ise, mobil işlemcilerinden Core i7-640UM'yi etkiledi ve bu işlemcide fiyat 305$'dan 289$'a çekildi. Tüm bu gelişmelere ek olarak Intel, Atom D425 ve D525 işlemcilerini de ilk defa listeye aldı.

Intel'in resmi fiyat listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.