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Intel, işlemci fiyatlarında %48'e varan indirim yaptı

Intel, işlemci fiyatlarındaki %48'e varan yeni fiyat indirimini resmi olarak açıkladı.
8 yıl
9,8b
1
66
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, beklenen indirimi yaptı ve bazı işlemci modellerinde fiyatları %48'e varan oranda düşürdü. Müşterilerden aldığı olumlu tepkiler sonrasında Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerine hız veren ve yıl sonuna doğru duyurmayı planlayan Intel, mevcut ürün gamındaki güncellemelerine devam ediyor. Fiyat indirimiyle yetinmeyen Intel, aralarında 6 çekirdekli Core i7-970 ve Core i5-760 modellerinin de yer aldığı yeni işlemcilerini 18 Temmuz itibariyle resmi olarak satışa sunmuş oldu.

Intel'in yeni fiyat listesine göre fiyat indiriminden en çok etkilenen model, %48'lik indirim ile 562$' dolar seviyesinden 294 dolara düşen Core i7-870 oldu. Standart olarak 3.2GHz'de çalışan ve çarpan kilidi kapalı olarak gelen 6 çekirdekli Core i7 970, resmi fiyat listesine göre adetli alımlarda 885$'dan kullanıma sunulurken, 2.8GHz'de çalışan Core i5-760 modelinin 205$'dan listelere girdiğini görüyoruz. Listeye katılan yeni modellerden düşük güç tüketimli Core i7 870S (2.66GHz, 82 Watt), 351$'lık fiyat etiketine sahip.

18 Temmuz itibariyle Intel'in fiyatını düşürdüğü işlemcilerden bir diğeri de Core i3-540 oldu. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.06GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemcinin fiyatında %12 indirim yapılarak 133$'dan 117$ seviyesine çekildi. Alt fiyat segmentlerinde de bazı güncellemeler yapan Intel, Pentium E6600 modelinde fiyatı %11 indirim ile 84$'dan 75$'a, Pentium E5500 modelinde ise %15'lik indirim ile 75$'dan 64$'a çekerken, Pentium E6300 modelini ise artık fiyat listesinden çıkardığını görüyoruz.

Pentium E6300 ile birlikte Core 2 Duo E7400 modelini de fiyat listesinden çıkaran Intel, bu işlemcilerle yoluna devam etmeyecek. Bu arada Intel, sunucu odaklı Xeon işlemcilerinden Core i7 870 ile benzer özelliklere sahip X3470 modelinin fiyatını da 589$'dan 329$'a çekti. Intel'in yaptığı son fiyat indirimi ise, mobil işlemcilerinden Core i7-640UM'yi etkiledi ve bu işlemcide fiyat 305$'dan 289$'a çekildi. Tüm bu gelişmelere ek olarak Intel, Atom D425 ve D525 işlemcilerini de ilk defa listeye aldı.

Intel'in resmi fiyat listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.


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DH Misafiri 8 yıl
abi ALLAHTAN AMD varda içimz rahat ediyor bana sorarsanız en iyisi AMD ben oyun delisi biriyim aklınıza gelen her oyunu oynamışımdır bi ara bende intel diyip duruyordum baktım çogu şeyde geri kalıyor
AMD geçtim super perfonmas alıyorum şu an
intel ile AMD arasında nerdeyse %50 varan fiyat farkı var oyun için en iyisi AMD
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nasuh48 8 yıl

DH Misafiri

abi ALLAHTAN AMD varda içimz rahat ediyor bana sorarsanız en iyisi AMD ben oyun delisi biriyim aklınıza gelen her oyunu oynamışımdır bi ara bende intel diyip duruyordum baktım çogu şeyde geri kalıyor
AMD geçtim super perfonmas alıyorum şu an
intel ile AMD arasında nerdeyse %50 varan fiyat farkı var oyun için en iyisi AMD



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by_edi 8 yıl
930 a ındırım gelmemıs hala 304 dolara alıyorum :S:S
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kuu1x 8 yıl
i5-i7 gibi çok tutulan seride indirim olmadıktan sonra boş işler bunlar.
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CeFurkan 8 yıl
ilk baslarda pahali olup daha sonra boyle büyük indirimleri direk enayi kaziklamak olarak gormeyin


sonucta yaptiklari argenin maliyetini cikartmalari gerekiyor
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mehmetgirgin 8 yıl
1 tl değil 0.99 gibi bi indirim olmuş
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El Mukteda 8 yıl
ooppss hoacama aynen katılıyorum. ayrıca intelin akli dengesi yerinde oabilir mi? çarpan kilidi açık i7 875K 870 ten daha ucuzken kim alır 870 i? 875k yı 870 ten pahalı çıkarsa 1156 soket olduğu için kimse almazdı. biraz eli mahkum gibi olmuş. yıllar önce yimpaşta satılan bir bilgisayar görmüştüm yemin ediyorum özelliklerinde aynen şöyle yazıyordu pintel deleron 2.4GHz
ne ayak ben de anlamadım ama keşke yimpaş yine getirtse şu pintel deleron işlemcili bilgisayarlardan da biraz rekabet olsa
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sonbaron61 8 yıl
İki sene önce C2D E8400 işlemci aldım, dedim ki, 4 çekirdek fiyatı düşünce de ilerde Q9550 vs alırım.
Heyhat! Düşmedi hala fiyatlar.
Ayrıca İntel'in her yeni işlemcide soket değiştirmesi de cabası!
Bir daha İntel mi? :D
Elbette hayır!
İntel'e tövbe, yeni alacağım sistem AMD'nin Buldozer'i olacak!
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IgorStravinsky 8 yıl
%48 e VARAN.
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drkayzer 8 yıl
bence de indirim falan yok
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Tolgá 8 yıl
Şu core2 quad larada indirim yapsada bende quad işlemci kullansam
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rcelik21 8 yıl
ah şu amdye adam gibi bir anakart çıkmaz kiişlemciler iyi ama çipsetler bişeye yaramaz, hem pc oyunculuğunu intel gibi firmalar bitirdi bi işlemci 600-700 tl ya bu ne iş bi de bunun ekran kartı vs var
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s0ft 8 yıl
Sevinmiştim de hevesim kursağımda kaldı.[>:]
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Virinom 8 yıl
2 sene once aldığım E8400 hala aynı fiyatta intele söylenecek söz yok

DURUMMUZ TAMAMEN AYNI VE BN HALA E8400 VE GEFORCE 9600 NERDEYSE TÜM GÜNCEL OYUNLARI FULL AYARDA OYNAYABLİYORUM
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mgedik06 8 yıl
İntel önce bindirip sonra indirmiş insanları aptal yerine koyuyorlar, İ5 870 562 dolar bir alt seviyesi yani herşey aynı sadece 130 mhz daha düşük olan i5.860 284 dolar, bugüne kadar böyle birşey görülmedi... yani hemen hemen 2 kat fark var, (bu ne saçmalık) bir üstü olan i5.875k 342 dolar, buna indirim denilemez dense dense abuk subuk bir fiyat konulan i5 870 i olması gereken fiyata indirmek yani fiyatı düzeltmek denir...
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Eşref_37 8 yıl
İndirim nerde ya ben bişey göremedim
İndirim olan işlemcilerin zaten altarnetifleri daha karlı ki laf olsun diye yapılmış
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