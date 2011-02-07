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Intel kendi markasını taşıyan 6 serisi anakartları B3 revizyonlu çipsetlerle güncellemeye başladı ?

8 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı 6 serisi yonga setlerindeki tasarım hatası için Intel'in güncelleme çalışmaları devam ediyor. Hatırlanacağı üzere pazara sunulan 6 serisi yonga setlerinde tespit edilen SATA-II problemi nedeniyle Intel satışları durdurmuş, anakart üreticileri de kullanıcılara ulaşan mevcut modeller için değiştirme/iade programlarını açıklamışlardı.

Intel, SATA-II kontrolcüsündeki bir transistör hatasının neden olduğu akım kaçağı nedeniyle düşük bir ihtimal de olsa, kullanım şekline bağlı olarak birkaç sene içerisinde SATA-II portlarının kullanılamaz hale gelebileceğini resmi olarak doğrulamıştı. B2 revizyonlu çipset tasarımında bulunan bu hatayı B3 revizyonunda gidereceğini açıklayan Intel, piyasadaki anakartların Nisan ayına kadar B3 revizyonlu sorunsuz çipsetlerle güncellenececiğini duyurmuş, anakart üreticileri de benzer açıklamalar yaparak aynı dönemde ücretsiz değişim veya para iadesi yapacaklarını ifade etmişlerdi.

Gelen son bilgilere göre Intel, 6 serisi yonga setlerini kullanan ve kendi markasını taşıyan anakartlarında B3 revizyonlu çipset tasarımlarını kullanmaya başlamış olabilir. Bahsi geçen SATA-II sorunu dışında herhangi bir yenilik ya da güncellemenin yapılması beklenmeyen yemi revizyon çipsetler, Intel adına büyük önem taşıyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da, CES 2012 fuarında lanse edilmesi beklenen Ivy Bridge kod adlı 22nm işlemciler geriye dönük uyumlu olacak ve P67/H67 çipsetli anakartlarla kullanılabilecekler.

Intel'in 6 serisi B3 revizyon anakartları;

  • P67: SLH84 (B2) - > SLJ 4c (B3);
  • H67: SLH82 (B2) - > SLJ49 (B3);
  • HM65: SLH9D (B2) - > SLJ4P (B3);
  • HM67: SLH9C (B2) - > SLJ4N (B3).

 


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Rainbow6 8 yıl
Bence kucuk bir sorunu halletmek icin tum anakartlari topladik muhabbeti yapiyor buyuk firmalar boyle seylerde duyarli olmazlar oyleymis gibi gorunurler 2 sene sonra sata sorun olsa nolcak zaten garantisi bitecek urunun yada sata 2 piyasadan kalkacak bence problem daha buyuk yoksa niye o kadar zarar etsin ... bu seride intel cok acele etti neyi yaklamaya calisiyosa 1156 yeniydi simdi yeniden soket degistirdi alanlar uzulmustur
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Batuist 8 yıl
satın alan müşteriler içinde psikolojik olarak çok kötü bir durum.. şahsen böyle birşey yaşamak istemezdim.. Hemde Türkiyede.. satın aldığın yere götürsen ne hatasıymış o der.. kesin yaa!! yok öyle birşey der.. bizim teknoloji marketlerde teknolojiden bi haber insanımız yok mu adamı kanser eder...
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Alper# 8 yıl
Buda hatalı çıkarsa kullanıclar iyice çıldırırlar.
#Batuist aynen Türkiye'de garanti ve tamir işi yapan firma desen bir elin 5 parmağını geçmez gerçekten kötü birşey.
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