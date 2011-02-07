Intel kendi markasını taşıyan 6 serisi anakartları B3 revizyonlu çipsetlerle güncellemeye başladı ?

Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı 6 serisi yonga setlerindeki tasarım hatası için Intel'in güncelleme çalışmaları devam ediyor. Hatırlanacağı üzere pazara sunulan 6 serisi yonga setlerinde tespit edilen SATA-II problemi nedeniyle Intel satışları durdurmuş, anakart üreticileri de kullanıcılara ulaşan mevcut modeller için değiştirme/iade programlarını açıklamışlardı.

Intel, SATA-II kontrolcüsündeki bir transistör hatasının neden olduğu akım kaçağı nedeniyle düşük bir ihtimal de olsa, kullanım şekline bağlı olarak birkaç sene içerisinde SATA-II portlarının kullanılamaz hale gelebileceğini resmi olarak doğrulamıştı. B2 revizyonlu çipset tasarımında bulunan bu hatayı B3 revizyonunda gidereceğini açıklayan Intel, piyasadaki anakartların Nisan ayına kadar B3 revizyonlu sorunsuz çipsetlerle güncellenececiğini duyurmuş, anakart üreticileri de benzer açıklamalar yaparak aynı dönemde ücretsiz değişim veya para iadesi yapacaklarını ifade etmişlerdi.

Gelen son bilgilere göre Intel, 6 serisi yonga setlerini kullanan ve kendi markasını taşıyan anakartlarında B3 revizyonlu çipset tasarımlarını kullanmaya başlamış olabilir. Bahsi geçen SATA-II sorunu dışında herhangi bir yenilik ya da güncellemenin yapılması beklenmeyen yemi revizyon çipsetler, Intel adına büyük önem taşıyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da, CES 2012 fuarında lanse edilmesi beklenen Ivy Bridge kod adlı 22nm işlemciler geriye dönük uyumlu olacak ve P67/H67 çipsetli anakartlarla kullanılabilecekler.

Intel'in 6 serisi B3 revizyon anakartları;

P67 : SLH84 (B2) - > SLJ 4c (B3);

: SLH84 (B2) - > SLJ 4c (B3); H67 : SLH82 (B2) - > SLJ49 (B3);

: SLH82 (B2) - > SLJ49 (B3); HM65 : SLH9D (B2) - > SLJ4P (B3);

: SLH9D (B2) - > SLJ4P (B3); HM67: SLH9C (B2) - > SLJ4N (B3).