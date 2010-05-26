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Intel yakın gelecekte harici ekran kartı sunmayacak

9 yıl
13,9b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Larrabee kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisi ile harici ekran kartı pazarına giriş yapmayı planlayan ancak daha sonra bu projesini rafa kaldıran Intel'de, yeni ürün teknolojilerinden sorumlu medya ilişkileri yöneticisi Bill Kircos açıklamasında, en azından yakın gelecek için harici ekran kartı sunmayacaklarını ve ilk defa 32nm işlemcilerle kullanmaya başlanan işlemciye entegre grafik yongalarına yoğunlaşacaklarını belirtti. CPU ve GPU'ların güçlü özelliklerini bir araya getiren Larrabee projesinin tüketici ayağı iptal edilmekle birlikte, HPC olarak bilinen süper-bilgisayarlara özel kısmının varlığını koruduğu ve Intel'in, 30 Mayıs- 3 Haziran tarihleri arasında Hamburg, Almanya'da düzenlenecek Uluslararası Süper-Bilgiişlem Konferansı'nda yer alabileceği iddia ediliyor.

Milyar doların üzerinde geliştirme bütçesine mal olan ve Intel'in saygın isimlerinden Pat Gelsinger'in ayrılışına neden olduğu iddia edilen Larrabee projesi için Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, birkaç yıl evvelki bir açıklamasında,PowerPoint sunumundan öteye gidemeyeceğini iddia etmişti.


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DH Misafiri 8 yıl
şu ürünü çıkarsalardı piyasaya :D negüzel olurdu ya :D maden satmıcaksınız adamı niye heveslendiriyosunuz anlamam ya :D püfff :D asusa gizlice girip calsam :d su xgstationı :D heheheh e:D
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Ivoorzwart 8 yıl
sunsa ne olacak ki?

tek fark haberi ülkemize erken geliyor.
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artenis 9 yıl
performans demek biraz iyimser olabilir, kuskulu bir fikirle Nvidia ve ATi ile anlaşmaya varmış olabilirler, sebep acık
pazar bölmek istememiş olabilirler
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hikmetg 9 yıl
Bence vazgeçmesinin esas sebebi yeterince performanslı olmaması. Yoksa intel amd ve nvidia 'dan kesinlikle korkmaz ve çekinmez.
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sertacaygun 9 yıl
Yakın gelecekten kasıt ? En az 10 yıl ?
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musandia 9 yıl

sertacaygun

Yakın gelecekten kasıt ? En az 10 yıl ?


Olabilir.
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sakiri 9 yıl
Bence intelin vaz gecme sebebi nvidia firmasi olabilir. Eger intel harici ekran karti piyasasina girseydi nvidia firmasida islemci cpu üretimine baslayacakti hani burda bir tehtid olayi vardi. Bu gösterdigim birinci sebebten olabilir. Baska bir sebebte ne olur diyorsaniz intel bakmistir larabbe ile ayakta durmak nvidia ve ati ye karsi savasmak cok zor olacak bu sebebte olabilir.
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Guest-BF8E9B238 9 yıl

sakiri

Bence intelin vaz gecme sebebi nvidia firmasi olabilir. Eger intel harici ekran karti piyasasina girseydi nvidia firmasida islemci cpu üretimine baslayacakti hani burda bir tehtid olayi vardi. Bu gösterdigim birinci sebebten olabilir. Baska bir sebebte ne olur diyorsaniz intel bakmistir larabbe ile ayakta durmak nvidia ve ati ye karsi savasmak cok zor olacak bu sebebte olabilir.

PC işlemcilerinin patenti intel in elinde olduğundan intelden lisans almadan(imkansız) nvidia yı bırak samsung, nec hatta ibm bile pc işlemcisi üretimine giremiyor maalesef ki.
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