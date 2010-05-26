Intel yakın gelecekte harici ekran kartı sunmayacak

Larrabee kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisi ile harici ekran kartı pazarına giriş yapmayı planlayan ancak daha sonra bu projesini rafa kaldıran Intel'de, yeni ürün teknolojilerinden sorumlu medya ilişkileri yöneticisi Bill Kircos açıklamasında, en azından yakın gelecek için harici ekran kartı sunmayacaklarını ve ilk defa 32nm işlemcilerle kullanmaya başlanan işlemciye entegre grafik yongalarına yoğunlaşacaklarını belirtti. CPU ve GPU'ların güçlü özelliklerini bir araya getiren Larrabee projesinin tüketici ayağı iptal edilmekle birlikte, HPC olarak bilinen süper-bilgisayarlara özel kısmının varlığını koruduğu ve Intel'in, 30 Mayıs- 3 Haziran tarihleri arasında Hamburg, Almanya'da düzenlenecek Uluslararası Süper-Bilgiişlem Konferansı'nda yer alabileceği iddia ediliyor.

Milyar doların üzerinde geliştirme bütçesine mal olan ve Intel'in saygın isimlerinden Pat Gelsinger'in ayrılışına neden olduğu iddia edilen Larrabee projesi için Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, birkaç yıl evvelki bir açıklamasında,PowerPoint sunumundan öteye gidemeyeceğini iddia etmişti.