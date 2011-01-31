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Intel'den gömülü uygulamalara dönük yeni işlemci: Core i3-2310E

8 yıl
8,6b
1
6
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel gömülü uygulamalar için hazırladığı  Core i3-2310E işlemcisini kullanıma sunuyor. Yeni nesil Sandy Bridge mimarisi üzerine inşa edilen işlemci, genel özellikleriyle dizüstü bilgisayarlarda kullanılan Core i3-2310M işlemcisiyle büyük oranda benzerlikler taşıyor ve performansın önemli olduğu gömülü sistemleri hedef alıyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2.1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci her çekirdek için 256 Kb büyüklüğünde Seviye 2 ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık 3MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. Advanced Vector Extensions, Hyper-Threading ve Sanallaştırma gibi teknolojilere destek sunan işlemci, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan ikinci nesil Core işlemci ailesinin önemli bir kısmından farklı olarak AES komut setlerine ve Turbo Boost 2.0 teknolojisini ise desteklemiyor.

Zar üstü entegre grafik birimi 650MHz'de çalışan ve dinamik frekans ayarlama özelliği ile 1.1GHz'e kadar çıkabilen işlemcinin, Core i3-2310M ile kıyaslandığında en büyük farkının paket yapısında ve bellek desteğinde olduğunu görüyoruz. Gömülü uygulamalara özel Core i3-2310E işlemcisi BGA1023 formunda olup ECC bellek desteği de sunuyor. Isıl tasarım gücü 35 Watt olarak açıklanan ve 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunduğu belirtilen işlemcinin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


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gerbay 8 yıl
Gömülü sistemler için canavar gibi PowerPC işlemciler dururken kimse bunun yüzüne dönüp bakmaz.
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Tolgá 8 yıl
intel sandy bridge ile gerçekten harika bir mimari yaptı şimdi yavaş yavaş yayıyor bunu...bu cpu da kaç sanal çekirdek var 2 core ? thread
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Confusion 8 yıl
Isıl tasarım gücü 35 Watt olarak açıklanan
kısmı dışında eldeki en yeni sayılan teknolojiyi gömülü işlemci üretiminde kullanmaları güzel olmuş....
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Batuist 8 yıl
"Intel'den gömülü uygulamara dönük" derken masaüstü media oynatıcı gibi cihazlar filan mı kasdediliyor acaba?? eğer öyleyse iyi performans sunacaktır. sonçta sandy mimarisi.. her ne kadar nehalemden pek bir farkı olmasada aşağı kalır yanıda yok..
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IUnknown 8 yıl

Batuist

"Intel'den gömülü uygulamara dönük" derken masaüstü media oynatıcı gibi cihazlar filan mı kasdediliyor acaba?? eğer öyleyse iyi performans sunacaktır. sonçta sandy mimarisi.. her ne kadar nehalemden pek bir farkı olmasada aşağı kalır yanıda yok..


Gömülüden kasıt soket yapıda olmaması. Board üzerine montaj edilmesi. Bu söylediğin uygulamara sınır getirmiyor. Amaç soket yapısı yerin direk board üzerine motajı ile daha kompakt sistemlerde kullanılması. Atomda mesela onlardan soket yapıda değil gömülü kullanılıyor. Dediğin gibi windows tabanlı media playerler, settop nettop lar için ideal. ama 35 w ile taşınabilir bi özelliği yok.
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