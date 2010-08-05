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Intel'den iki yeni gömülü işlemci: Core i7 Mobile i7-660UE ve Celeron Mobile U3405

8 yıl
6,9b
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3
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Core i7-975 Extreme Edition işlemcisi için emeklilik işlemlerini başlatmaya hazırlanan Intel, endüstriyel uygulamalar ve gömülü sistemler için hazırladığı Mobile Celeron U3405 ve Core i7 Mobile i7-660UE işlemcilerini pazara sundu. Hali hazırda satılmakta olan i7-660UM ve U3400 işlemcilerinin gömülü versiyonları olan çift çekirdekli yeni modellerin her ikisi de 32nm Arrandale tasarımını temel alıyorlar.

Seviye 3 bellek kapasitesi, entegre bellek kontrolcüsü, entegre grafik birimi gibi özelliklere sahip olan yeni işlemcilerden Mobile Celeron U3405, 1.06GHz'de çalışıyor ve 2MB L3 bellek ile geliyor. Core i7-660UE ise 1.33GHz'de çalışıyor, 4MB L3 bellek kapasitesiyle geliyor ve Celeron U3405 modelinden farklı olarak Westmere mimarisi sayesinde AES komut setleri, vPro özelliklerini, Hyper-Threading ve Turbo Boost teknolojlerini destekliyor.

Standart versiyonlarından farklı olarak ECC bellek desteğine ve ekstra PCI Express konfigürasyon seçeneklerine sahip olan işelmcilerin her ikisi de micro-BGA formunda hazırlandı. Isıl güç tasarımları 18 Watt olan gömülü işlemcilerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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Evren 8 yıl
Onboarda takılı olarak gelıyorlar.Cıkartıp degıstıremıyorsun.
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AtiMX4 8 yıl
Arkadaşlar nedir bu gömülü işlemci?Biri açıklarsa sevinirim.
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OverClocK1ng 8 yıl
Şu Core i7 Mobile i7-660UE işlemcisinden bir Netbook olsa fiyatı da şöyle 1000TL falan olsa baya iyi olurdu.
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