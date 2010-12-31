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Intel'den yüksek performans segmenti için X58 çipsetli iki yeni anakart

8 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'den yüksek performans segmenti için X58 çipsetli iki yeni anakart
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Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcileri için geri sayıma başlayan Intel, ürün gamına yüksek performans sınıfı iki yeni anakart ekledi. X58 çipsetini taşıyan yeni anakartlar, Intel adına büyük önem taşıyor çünkü Sandy Bridge tabanlı ilk işlemcilerini performans segmenti için hazırlayan Intel, en yüksek performans segmentinde bir süre daha LGA1366 formundaki işlemcileriyle devam edecek. Durum böyle olunca X58 çipsetli anakartların önemi daha da arttı ve Intel, 25 ay sonra ürün gamına LGA1366 uyumlu yeni anakartlar ekledi. Extreme serisi altında hazırlanan X58+ICH10R çipsetli yeni anakartlar sırasıyla DX58SO2 "SmackOver II" ve DX58OG model isimlerini taşıyorlar.

LGA1366 formundaki Core i7 işlemci ailesine destek sunan anakartlar, kuzey köprüsü olarak Revizyon 13. X58 yongasını kullanıyorlar. Katı kapasitörlerle donatılan anakartlar için altı çizilen en önemli yeniliklerin başında, yeni nesil teknolojilere verilen destek geliyor. Bilindiği üzere Intel'in X58 yonga seti USB 3.0 ve SATA-III gibi teknolojilere doğal destek sunmuyor. Bu noktada diğer anakart üreticilerine benzer bir yol izleyen Intel, yeni anakartlarında NEC ve Marvell firmalarına ait üçüncü parti kontrolcülere yer vererek bu teknolojilere adapte olmuş. Intel'in yeni modellerinden en iddialısı olan DX58SO2, dijital PWM tasarımına sahip. Mavi renkli soğutucu kullanan anakart, iki adet SATA-III, iki adet eSATA ve iki adet te USB 3.0 portuna sahip. Üç adet PCIe x16 slotu ile çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan kart, aynı zamanda çift PCIe x1 ve bir adet PCI slotu ile geliyor.

DX58SO2 modeli ile kıyaslandığında daha düşük maliyetli olması beklenen DX58OG modeli, aynı baskılı devre tasarımına sahip olsa da bazı özelliklerin kırpıldığını görüyoruz. Daha az sayıda faza sahip güç tasarımının donattığı anakart,USB 3.0 ve SATA-III portları yerini korurken, eSATA'nın ise olmadığını görüyoruz.Üst modelden farklı olarak 8 kanal yerine 6 kanal ses desteğine sahip olan ve üçüncü PCIe x16 slotuna yer verilmeyen anakartın, DX58SO2 ile kıyaslandığında daha düşük bir fiyatla sunulacağını söyleyebiliriz. 6 adet DIMM slotu ile 24GB'a kadar üç kanal DDR3 bellek desteği sunan anakartlarda, profesyoneller için kart üstü kontrol butonlarına da yer veriliyor.

BIOS Vault özelliği ile BIOS kurtarma özelliği sunan anakartlarda, BIOS'a dönme butonu da bulunuyor.. Ay içerisinde satışa sunulacak anakartların fiyatları ise açıklanmadı.

Intel'den yüksek performans segmenti için X58 çipsetli iki yeni anakart
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DH Misafiri 8 yıl
Quadların çıkış tarihlerini unutmuşsun sanırım bir bak istersen şu anki güncel fiyatı İ serisi işlemcilerle ayni fiyata sahip ve pahali olanlarıda var neredeyse.
Nahalemler daha en az 5 yıl raflarda kalır kullanıcılarda Sandy Bridge yada Nahalem tabanlı sistemleri ihtiyaçları dahilinde kullanmaya devam ederler.
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Batuist 8 yıl
neden çıkardığı oldukça açık ve net.. çünkü sandybridgeler pahalı olacağından bir alt sınıfta olacak olan nehalemler daha alınabilir olacak.. tabi bu durum biraz zaman sonra daha da netleşecek.. yani hala piyasada milyonlarca adet satılan nehalem işlemciler ve bunlar içinde anakart üretilmesi ve satılması lazım öyle değil mi .. sandybridge işlemciler çıkıyor diye bir anda hali hazırda raflarda bulunan nehalemler toz olup uçmayacak.. bunlar kendi başlarınada çalışmıyorlar, bir anakart lazım.. doğal olarak hala milyonlarca adet nehalem tabanlı anakart satılacak ve nehalem tabanlı işlemcilerin üretiminin sonlanması 2 yılı bulabilir.. üst sınıfta sandybridgeler yer alırken bir altta nehalemler bulunacak. tıpkı nehalem ilk çıktığında core işlemcilerin piyasadaki durumuyla eş bir durum ortaya çıkıcak. bu senaryo her iki yılda bir yeni işlemcilerin çıkmasıyla tekrarlanıyor. artık ezberledik. ha sandybridge varken kim nehalem alır. bütçesi dar olan kullanıcılar, yada elinde nehalem işlemciye sahip biri anakart alabilir yada anakartı olan biri işlemci alabilir. öyle bıçak keser gibi bir anda silinip gitmezler piyasadan.. umarım anlaşılmıştır.. kim bunları alır gibi sorular yanıtını buldu sanırım..
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WinteR 8 yıl
Nehalemler ucuzlayacak mı :))) LGA'ların ucuzladığı gibi yani. q9400 184$, i5 750 196$.
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DH Misafiri 8 yıl
Asus P6X58D-E kart almistim bu haberi okuyunca iyi secim yapmisim demekki
Sandy Bridge anakartlar her ne kadar yeni olsada performans bakimindan demekki bunlar kadar hizli degiller
eyvallah intel
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mistifa 8 yıl
Intel'in piyasaya vermek istediği mesajı anladım da, yeni Sandy Bridge'ler çıkınca bunları hangi enayilere satmayı düşünüyor onu anlamadım.
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acbold 8 yıl

mistifa

Intel'in piyasaya vermek istediği mesajı anladım da, yeni Sandy Bridge'ler çıkınca bunları hangi enayilere satmayı düşünüyor onu anlamadım.


banada garip geldi.ama düşündürdü de.bu anakartları piyasaya sürerek.diğer anakart üreticilerine zarf atıyor olabilir.üretimleri devvam etsinki,elindeki diğer işlemciler satılsın vs gibi... tabiki varsayım bu dediklerim =))
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WinteR 8 yıl
En azından güç tüketiminin iyileştirildiği yeni revizyonlar işlemciler ile çıkarsalardı daha cazip olurdu.
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