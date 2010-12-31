Intel'den yüksek performans segmenti için X58 çipsetli iki yeni anakart

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcileri için geri sayıma başlayan Intel, ürün gamına yüksek performans sınıfı iki yeni anakart ekledi. X58 çipsetini taşıyan yeni anakartlar, Intel adına büyük önem taşıyor çünkü Sandy Bridge tabanlı ilk işlemcilerini performans segmenti için hazırlayan Intel, en yüksek performans segmentinde bir süre daha LGA1366 formundaki işlemcileriyle devam edecek. Durum böyle olunca X58 çipsetli anakartların önemi daha da arttı ve Intel, 25 ay sonra ürün gamına LGA1366 uyumlu yeni anakartlar ekledi. Extreme serisi altında hazırlanan X58+ICH10R çipsetli yeni anakartlar sırasıyla DX58SO2 "SmackOver II" ve DX58OG model isimlerini taşıyorlar.

LGA1366 formundaki Core i7 işlemci ailesine destek sunan anakartlar, kuzey köprüsü olarak Revizyon 13. X58 yongasını kullanıyorlar. Katı kapasitörlerle donatılan anakartlar için altı çizilen en önemli yeniliklerin başında, yeni nesil teknolojilere verilen destek geliyor. Bilindiği üzere Intel'in X58 yonga seti USB 3.0 ve SATA-III gibi teknolojilere doğal destek sunmuyor. Bu noktada diğer anakart üreticilerine benzer bir yol izleyen Intel, yeni anakartlarında NEC ve Marvell firmalarına ait üçüncü parti kontrolcülere yer vererek bu teknolojilere adapte olmuş. Intel'in yeni modellerinden en iddialısı olan DX58SO2, dijital PWM tasarımına sahip. Mavi renkli soğutucu kullanan anakart, iki adet SATA-III, iki adet eSATA ve iki adet te USB 3.0 portuna sahip. Üç adet PCIe x16 slotu ile çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan kart, aynı zamanda çift PCIe x1 ve bir adet PCI slotu ile geliyor.

DX58SO2 modeli ile kıyaslandığında daha düşük maliyetli olması beklenen DX58OG modeli, aynı baskılı devre tasarımına sahip olsa da bazı özelliklerin kırpıldığını görüyoruz. Daha az sayıda faza sahip güç tasarımının donattığı anakart,USB 3.0 ve SATA-III portları yerini korurken, eSATA'nın ise olmadığını görüyoruz.Üst modelden farklı olarak 8 kanal yerine 6 kanal ses desteğine sahip olan ve üçüncü PCIe x16 slotuna yer verilmeyen anakartın, DX58SO2 ile kıyaslandığında daha düşük bir fiyatla sunulacağını söyleyebiliriz. 6 adet DIMM slotu ile 24GB'a kadar üç kanal DDR3 bellek desteği sunan anakartlarda, profesyoneller için kart üstü kontrol butonlarına da yer veriliyor.

BIOS Vault özelliği ile BIOS kurtarma özelliği sunan anakartlarda, BIOS'a dönme butonu da bulunuyor.. Ay içerisinde satışa sunulacak anakartların fiyatları ise açıklanmadı.