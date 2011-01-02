Intel'in Sandy Bridge tabanlı tüm mobil işlemcileri HD G3000 entegre grafik birimiyle geliyor

Intel'in hafta içerisinde lanse etmeye hazırlandığı Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi aynı zamanda yeni bir entegre grafik birimine sahip olacak. Daha önceki pek çok haberimizde detaylarını verdiğimiz üzere Sandy Bridge iGPU tasarımının iki farklı versiyonu bulunuyor ki bunlar HD G2000 ve HD G3000 olarak isimlendiriliyorlar.

Sandy Bridge tabanlı masaüstü işlemcilerin bir kısmı HD G2000, diğer bir kısmi ise HD G3000 entegre grafik birimiyle gelirken, iki tasarımı ayıran en önemli farkın işlem birimlerinin (Execution Unit) sayısında olduğunu görüyoruz. HD G2000'de 6 işlem birimine yer veilirken, HD G3000'de ise 12 adet işlem birimi bulunuyor.

Sandy Bridge işlemci ailesi, ilk defa Nehalem mimarisi ile lanse edilen Turbo Boost teknolojisinin iki versiyonuna da sahip. Kaynak yönetiminin daha da etkin bir hale getirildiği Turbo Boost 2.0 teknolojisinin en önemli farkı, işlemci çekirdeklerinin yanı sıra entegre grafik biriminin çalışma frekansını da iş yüküne göre otomatik olarak arttırabilmesi.

Intel'in pazara sunacağı Sandy Bridge tabanlı mobil işlemcilerin tamamı HD G3000 entegre grafik birimi ile geliyor. HD video oynatma yeteneğine sahip olan ve temel 3D hızlandırma kabiliyetlerini bünyesinde barındıran DirectX 10.1 destekli entegre grafik biriminin mobil işlemcilerdeki versiyonu, işlemci modeline göre Turbo ile 1300MHz'e kadar çıkabiliyor.

Yeni nesil dizüstü bilgisayarlar için Intel yeni bir teknoloji daha sunacak. Entegre grafik performansını yeterli bulmayacak ve harici ekran kartına ihtiyaç duyacak oyuncular için hazırlanan ayrık ekran kartlı Sandy Bridge notebook'larda, Intel'in ortağı olduğu LucidLogix firması tarafından geliştirilen Virtu teknolojisine yer verilecek.

Genel olarak Nvidia Optimus teknoloji ile benzer olan, uygulama ihtiyacına göre entegre GPU ve ayrık GPU arasındaki otomatik geçiş özelliğini, ekstra bir donanıma ihtiyaç duymadan Sandy Bridge işlemciler ve AMD/Nvidia mobil GPU'ları arasında gerçekleştireceği belirtilen teknoloji ile çift GPU'lu notebook'ların yaygınlaşması bekleniyor.