Intel'in Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcileri detaylandı

İşlemci geliştirme çalışmalarında tik-tak modelini takip eden Intel, son olarak 32nm üretim teknolojisine geçiş yapmış ve bir sonraki aşama olarak Sandy Bridge kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisinin hazırlıklarına yoğunlaşmıştı. Core jenerasyonun lanse edildiği 2006 yılından bu yana tik-tak iş geliştirme modeline ciddi yatırımlar yapan firma, iki yıllık döngüler içerisinde hem fabrikasyon sürecinde hem de mikroişlemci mimarisinde güncellemelere giderek yoluna devam ediyor. Belirlediği kısa ve orta vadeli yol haritasında adeta nokta atışı yapan firma, şimdiye kadar açıkladığı tüm güncellemeleri vaktinde gerçekleştirerek herhangi bir gecikme yaşamadı ve değişim hızı açısından pazarın en hızlı ismi olmayı başardı. Intel'in resmi detaylarını önümüzdeki ay yapılacak IDF '10 etkinliğinde açıklaması beklenen Sandy Bridge işlemcileri için yeni bilgiler gün ışığına çıktı.

Daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimzi gibi Sandy Bridge, Intel'in önümüzdeki yıldan itibaren iki sene boyunca kullanmayı planladığı yeni nesil mikroişlemci mimarisinin kod adı. İlk defa 2008 yılında anons edilen ve firma tarihinin en önemli adımlarından biri olarak gösterilen Nehalem mimarisinden sonra yakın dönemin en önemli güncellemesi olacak Sandy Bridge mimarisiyle birlikte Intel, önemli yenilikler sunacak. Hali hazırda var olan entegre grafik özellikli işlemcilerini (Clarkdale / Arrandale serileri) Sandy Bridge mimarisiyle birlikte doğal bir yapı içerisinde (mevcut işlemciler tek yapı içerisinde iki farklı zar olarak geliyor) sunmaya hazırlanan Intel, özel görevlerde ciddi performans artışı sağlayan AVX (Advanced Vector Extensions) isimli yeni nesil SSE komut setlerini de lanse edecek. Entegre grafik birimi ve Turbo Boost teknolojilerinin de güncellendiği yeni nesil işlemcilerin spesifik detayları ortaya çıktı. Intel'in resmi dökümanlarına göre Sandy Bridge jenerasyonuyla birlikte işlemcilerde dört haneli model numaralandırılmasına geçilecek.

Çarpan kilidi açık olan "K" modelleri, enerji verimli "S" modelleri ve yeni TDP değerlerine sahip olan "T" modelleri olmak üzere genel olarak üç farklı kategori altında sunulacak yeni nesil Sandy Bridge işlemcilere 32nm High-K Metal Kapı teknolojisiyle üretilecekler. Alman ComputerBase sitesi tarafından yayınlanan dökümanlara göre, Intel'in masaüstü için hazırladığı Sandy Bridge işlemcilerin en hızlısı Core i7-2600K olabilir. Standart olarak 3.4GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisiyle 3.8GHz'e kadar otomatik olarak çıkacağı belirtilen dört çekirdekli yeni işlemci, 8MB L3 bellek birimine sahip olacak ve geliştirimiş Hyper-Threading teknolojisiyle her çekirdek için çift izlek desteği sunabilecek. Açıklanan yol haritasında Extreme Edition serisiyle ilgili bir bilgi olmadığı için Core i7-2600K en hızlı model olarak görünüyor ancak zaten az sayıda modelin konumlandırıldığı Extreme Edition serisinin resmi lansmanla birlikte ortaya çıkması beklenebilir. Bu arada Core i7-2600K'nın çarpan kilidi kapalı, "K" uzantısız versiyonu da olacak.

Isıl güç tasarımları 95 Watt olarak belirlenen Core i7-2600 ve 2600K modellerinin ardında yer alan ilk model ise Core i7-2600S. Hali hazırdaki S modelleri gibi (ör: Core i7 875s) düşük güç tüketimli olan yeni işlemci, standart olarak 2.8GHz'de çalışacak ve Turbo Boost teknolojisinin tam 1GHz'lik katkısı ile otomatik olarak 3.8GHz'e kadar çıkabilecek. Isıl güç tasarımı 65 Watt olan Core i7-2600S modelini, 2600 ve 2600K modellerinde ayıran bir diğer önemli detay ise entegre grafik biriminin çalışma hızları. Zira Core i7 2600 ve Core i7 2600K modellerinde standart olarak 850MHz'de çalışan ve Turbo teknolojisiyle 1350MHz'e kadar çıkabilen entegre grafik, enerji verimli Core i7-2600S modelinde ise standart olarak aynı hızda çalışmasına rağmen Turbo ile birlikte 1100MHz'e kadar çıkabilecek. Intel dökümanlarına göre Sandy Bridge jenerasyonunda, dört çekirdekli Core i5 işlemciler Hyper Threading desteğine sahip olmayacak yani bu işlemciler her çekirdek için sadece tek bir izlek işleyebilecek.

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Core i5 işlemcilerin en dikkat çekici temsilcisi 35 Watt olarak belirlenen ısı güç tasarımıyla Core i5-2390T olacak gibi görünüyor. Standart olarak 2.7GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci, Turbo Boost teknolojisiyle 3.7MHz'e kadar çıkabilecek. 3MB bellek kapasitesine sahip olan ve Hyper Threading teknolojisi ile 4 izlek desteği sunan işlemcide entegre grafik biriminin çalışma hızı ise standart olarak 650MHz, Turbo Boost katkısıyla ise 1100MHz olarak belirlenmiş. Düşük güç tüketimi, Turbo ile çıkılan yüksek sürat ve pek çok uygulama için çift çekirdekli işlemcinin yeterli gelmesi, Core i5-2390T'nin popüler olmasını sağlayacak gibi görünüyor. Core i5 serisinin geneline baktığımızda ise performans konusunda amiral gemisinin 2500K modeli olduğunu görüyoruz. K ibaresinden de anlaşılabileceği üzere çarpan kilidi açık olarak gelecek dört çekirdekli yeni işlemcide Seviye 3 bellek birimi 6MB olarak belirlenmiş. 3.3GHz'de çalışan ve 3.7GHz'e kadar turbolanabilen işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 95 Watt.

Core i3 işlemci ailesi de Sandy Bridge mimarisinden nasibini alacak. Intel dökümanlarına göre Core i3 ailesine ilk etapta Sandy Bridge tabanlı üç yeni model eklenecek. Turbo Boost teknolojisinin desteklenmediği yeni nesil Core i3 işlemcilerinin en hızlısı 3.3GHz'de çalışan Core i3-2120 modeli olacak. Tamamı çift çekirdekli olan ve Hyper Threading teknolojisi ile dört izlek işleyebilen yeni işlemcilerde Seviye 3 bellek kapasitesi 3MB, ısıl güç tasarımları ise modeline göre 35 Watt - 65 Watt olarak belirlenmiş. Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Core işlemcileriyle birlikte Intel, bir kez daha soket değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Hali hazırda LGA775, LGA1156 ve LGA1366 soket yapılarına sahip olan firma, Sandy Bridge tabanlı işlemcilerle birlikte LGA1155 soket tasarımını kullanmaya başlayacak. Yani Sandy Bridge tabanlı işlemci satın almak isteyen kullanıcılar örneğin P67 çipsetli yeni bir anakarta da ihtiyaç duyacaklar. Yeni işlemcileri için çok sayıda yeni çipset hazırlayan Intel, doğal SATA 6Gbps desteği sunacak, USB 3.0 içinse beklemek gerekecek.

Yeni nesil işlemcilerin detaylarıyla birlikte Intel'in SSD haritası da gün ışığına çıktı. Firmanın resmi dökümanına göre son çeyrekte 600GB kapasiteli yeni SSD pazara sunulacak. Hali hazırda 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NAND flash tabanlı bellek yongalarının kullanıldığı Intel SSD'lerinde, son çeyrekle birlikte 25nm fabrikasyon süreciyle hazırlanan MLC NAND flash bellek yongaları kullanılacak. Düşen maliyetlere paralel olarak giriş seviyesinde 40GB kapasiteli X25-V modelini son çeyrekte 80GB'lık yeni bir çözüm ile güncellemeyi planlayan Intel, 2011'de 25nm MLC tabanlı, 40GB kapasite sunan yeni bir maliyet odaklı SSD modelini de lanse edecek. Intel'in en yüksek performanslı SSD'lerini içeren X25-E serisinde ise 2011 öncesinde bir güncelleme görünmezken, mevcut ürün gamındaki 64GB kapasiteli yeni modeli yerini Lyndonville kod adlı 400GB'lık modele bırakacak.