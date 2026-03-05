Giriş
    nubia Neo 5 GT oyuncu telefonu fanlı yapısıyla dikkat çekiyor

    nubia Neo 5 GT akıllı telefon modelinde fanlı soğutma odası, 360 derecelik bağlantı antenleri, Neo Triggers 5.0 tetik butonları, RGB aydınlatma gibi özelliklerle geliyor. 

    nubia Neo 5 GT Tam Boyutta Gör
    Son dönemde ilginin giderek azaldığı oyuncu odaklı akıllı telefon segmentinde ZTE istikrarını koruyor. Firma nubia Neo 5 serisinde oyun severlere farklı özelliklere sahip akıllı telefonlar sunuyor. Bunlardan bir tanesi nubia NEO 5 GT.

    nubia Neo 5 GT özellikleri ve fiyatı

    • 6.8 inçlik 1.5K AMOLED ekran
    • Dimensity 7400 yonga seti
    • LPDDR Max 6400Mbps RAM
    • 50MP+50MP+50MP arka kamera
    • 16MP ön kamera
    • 6210mAh batarya, 80W hızlı şarj
    • 399 Euro

    nubia Neo 5 GT akıllı telefon modeli orta seviyede oyunculara yönelik tatmin edici özellikler sunuyor. Ekranda 144Hz tazeleme hızı ve 4500 nit pik parlaklık seviyesi sayesinde oyunculara daha konforlu bir tecrübe sağlanıyor.

    Kablosuz bağlantı anteninin 360 derecelik açısı ile daha verimli bağlantılar elde edilirken, Neo Triggers 5.0 tetik butonlarının 550Hz tepki hızı sayesinde akıcı oyun mümkün oluyor. 3049Hz anlık dokunmatik tarama oranı anlık tepki sağlarken dahili fanlı 29,508mm² soğutma odası uzun süreler ısınmanın önüne geçiyor.

    Batarya bypass özelliği sayesinde telefon şarjdayken bataryayı devre dışı bırakabiliyor. Böylece uzun oyun dönemlerinde bataryanın sağlık kaybetmesinin önüne geçiyor. RGB aydınlatma ile eğlenceyi de arttıran telefon yapay zekâ destekli uygulamalar ile oyunlarda hassasiyeti de arttırıyor.

    nubia Neo 5 GT tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

