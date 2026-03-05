nubia Neo 5 GT oyuncu telefonu fanlı yapısıyla dikkat çekiyor

nubia Neo 5 GT özellikleri ve fiyatı
- 6.8 inçlik 1.5K AMOLED ekran
- Dimensity 7400 yonga seti
- LPDDR Max 6400Mbps RAM
- 50MP+50MP+50MP arka kamera
- 16MP ön kamera
- 6210mAh batarya, 80W hızlı şarj
- 399 Euro
nubia Neo 5 GT akıllı telefon modeli orta seviyede oyunculara yönelik tatmin edici özellikler sunuyor. Ekranda 144Hz tazeleme hızı ve 4500 nit pik parlaklık seviyesi sayesinde oyunculara daha konforlu bir tecrübe sağlanıyor.
Kablosuz bağlantı anteninin 360 derecelik açısı ile daha verimli bağlantılar elde edilirken, Neo Triggers 5.0 tetik butonlarının 550Hz tepki hızı sayesinde akıcı oyun mümkün oluyor. 3049Hz anlık dokunmatik tarama oranı anlık tepki sağlarken dahili fanlı 29,508mm² soğutma odası uzun süreler ısınmanın önüne geçiyor.
Batarya bypass özelliği sayesinde telefon şarjdayken bataryayı devre dışı bırakabiliyor. Böylece uzun oyun dönemlerinde bataryanın sağlık kaybetmesinin önüne geçiyor. RGB aydınlatma ile eğlenceyi de arttıran telefon yapay zekâ destekli uygulamalar ile oyunlarda hassasiyeti de arttırıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
