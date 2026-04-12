Uygun fiyatlı oyun telefonu Nubia Neo 5 Pro tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Orta segment oyun telefonu Nubia Neo 5 Pro, Filipinler'de resmi olarak tanıtıldı. Cihaz, dokunmatik tepki, ses ve soğutma özellikleriyle oyun odaklı deneyim için zemin hazırlıyor. İşte cihazın özellikleri ve fiyatı:

Nubia Neo 5 Pro oyun telefonu neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Nubia Neo 5 Pro, 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sağlayan 6.8 inç OLED ekrana sahip. Cihaz, Android 16 tabanlı MyOS 16 üzerinde çalışıyor ve kalbinde MediaTek Dimensity 7400 işlemci bulunuyor. 12 GB RAM 256 GB’a kadar depolama alanıyla geliyor.

Cihazda oyun sırasında kontrolü kolaylaştıran omuz tetikleyicileri bulunuyor. Magic Touch 3.0, ıslak veya yağlı parmaklarla bile ekran tepkisini iyileştiriyor ve yanlışlıkla dokunmaları azaltmak için yapay zeka tabanlı yanlış dokunma önleme sistemiyle destekleniyor. Z ekseni doğrusal motor, dokunsal geri bildirimi artırarak etkileşimlerin daha hassas hissettirmesini sağlıyor.

Oyun telefonu, uzun süreli oyun oynamada performansı korumak için tasarlanmış 4083 mm² VC soğutma sistemi ile termal yönetimi sağlıyor. Telefon, DTS X Ultra desteğine sahip stereo çift hoparlörlerle donatılmış.

Kamera tarafında Nubia Neo 5 Pro, 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel ikincil kameraya sahip. Selfie'ler ve görüntülü görüşmeler için 16 megapiksel ön kamera mevcut.

Neo 5 Pro, 80W hızlı şarjı destekleyen 6210 mAh bataryadan güç alıyor. Bypass Charging özelliğiyle de şardayken güvenli oyun deneyimi sunuyor. Bağlantı özellikleri arasında; 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC ve ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor.

Nubia Neo 5 Pro fiyatı ne kadar?

Nubia Neo 5 Pro, siyah ve beyaz renk seçeneğiyle geliyor. Cihaz, Filipinler’de 14.999 PHP (~250 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyatlandırma 12GB RAM 128GB depolama için geçerli. 12GB RAM 256GB modelin fiyatı ise 17.999 PHP (~300 dolar).

Nubia Neo 5 Pro özellikleri

Ekran: 6.8 inç, 1.5K, 144Hz, OLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB

Batarya: 6.210 mAh, 80W hızlı şarj

Arka kamera 50MP (birincil) + 2MP

Ön kamera: 16MP

İşletim sistemi: MyOS 16, Android 16

Bağlanabilirlik: 5G, WiFi 6, NFC

