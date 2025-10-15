Giriş
    Nubia Z80 Ultra retro kameraya dönüşebiliyor

    Nubia Z80 Ultra amiral gemisi modeli dikkat çekici kamera sensörlerinin yanı sıra telefonu retro kameraya dönüştüren fotoğrafçılık kiti ile de çok konuşulacak.   

    Nubia Z80 Ultra Tam Boyutta Gör
    Nubia markasının son dönemde dikkat çekmeye başlayan Z Ultra amiral gemisi serisi bu yıl da çok iddialı. Haftaya tanıtılacak olan Nubia Z80 Ultra, retro kameraya dönüşen fotoğrafçılık kiti ile çok konuşulacak. 

    Nubia Z80 Ultra 

    Z Ultra amiral gemisi serisi özellikle kamera tarafında başarılı işler yapıyor. Nubia Z80 Ultra da aynı geleneği devam ettirecek ancak bu kez aksesuar olarak önceki nesillerden farklılaşan bir seçenek sunacak. 

    Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden gücünü alan telefonun özel fotoğrafçılık kiti, cihazı kompakt bir retro kameraya çeviriyor. Üst kısımda atanmış deklaşör butonu, zoom tekerleği, değiştirilebilir lensler buna katkı sağlıyor. 

    Paket içerisinde bir tanesi keskin portreler, diğeri de telefoto/makro çekimler için olmak üzere iki değiştirilebilir lens ve filtreler yer alıyor. Ayrıca bir ultra geniş lens de opsiyonel olarak alınabiliyor. Bu set telefonun 18mm ultra geniş/35mm ana/70mm telefoto kamera dizilimini bir süt seviyeye taşıyacak. Kamera seti 22 Ekim tarihinde Nubia Z80 Ultra ile birlikte tanıtılacak. 
     

