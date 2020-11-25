Nuhoğlu İnşaat, Yeni Projeleriyle İzmir’de!

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Sektörde 30 yılı geride bırakan, yurt içi ve yurt dışında pek çok önemli başarıya imza atan Nuhoğlu İnşaat, yeni projeleriyle Ege’nin İncisi İzmir’i daha güzel, daha yaşanılası bir şehre dönüştürmeyi hedefliyor. İstanbul Akvaryum, Aqua Florya Alışveriş Merkezi, Bursa Hayvanat Bahçesi gibi projeleriyle bilinen şirket, bu günlerde de İzmir’de hayata geçmekte olan yeni projeleri Yenitepe İzmir ve Marinera Çeşme ile gündemde.



İzmir’de İyi Yaşam: Yenitepe İzmir



Nuhoğlu İnşaat’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası güvencesi ile hayata geçirmekte olduğu yeni projesi Yenitepe İzmir, 3 parsele yayılan 20 blokta toplam 1.533 konut ve 25 ticari alandan oluşuyor. Adnan Menderes Havaalanı, İzmir yeni fuar alanı ve Çeşme bağlantı yoluna yakın bir noktada, Uzundere mevkiinde konumlanan proje; farklı ihtiyaç ve bütçelere göre tasarlanmış şık, modern ve konforlu yaşam alanlarına ek olarak pek çok alışveriş, spor ve sosyalleşme alanını da barındırıyor, ve İzmir’de yeni bir yaşam merkezi olarak yükseliyor.



Yenitepe İzmir’de; 1+1, 2+1 ve 3+1 olarak tasarlanan ve boyutları 65 m2 – 165 m2 arasında değişen konutlar arasından bahçe kullanımlı olanların satışları yoğun talep üzerine başlamış bulunuyor. İlk etap daire teslimlerinin ise aralık ayında yapılması planlanıyor.



Sakız Adası Manzarası & Residence Ayrıcalığı: Marinera Çeşme



Marinera Çeşme, Çeşme’nin en güzel koyları arasında yer alan Ayasaranda’da; sakinlerine doğa ile iç içe, nefes alan bir konumda denize sıfır, lüks, konforlu ve keyifli bir yaşam vadediyor. 6 blok üzerine yayılan; 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklinde planlanmış 74 lüks dairenin yer aldığı modern projede, özellikle de teraslı dairelerde yer alan ve üst katlarda bahçeli ev hissi veren, Sakız Adası manzaralı müstakil kat bahçeleri büyük ilgi görüyor.



Dairelere ek olarak SPA, kapalı ve açık havuzlar, masaj odaları ve spor alanları ile de dikkat çeken proje, Çeşme’nin yeni gözde yaşam merkezi olmaya aday…



Yenitepe İzmir ve Marinera Çeşme’ye ek olarak, Nuhoğlu İnşaat’ın diğer önemli projeleri hakkında da detaylı bilgi almak için, şirketin web-sitesini ziyaret edebilirsiniz.



https://www.nuhogluinsaat.com.tr/

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