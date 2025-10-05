Giriş
    Nükleer Enerji Başkanlığı geliyor: Hedefte SMR reaktörler var

    Türkiye’nin 2053 enerji vizyonunda kritik rol üstlenecek küçük modüler reaktörler (KMR - SMR)için yeni bir rapor yayımlandı. Çalışmada, Nükleer Enerji Başkanlığı kurulması öneriliyor.

    Nükleer Enerji Başkanlığı geliyor: Hedefte SMR reaktörler var

    Milli İstihbarat Akademisi (MİA), “Nükleer Enerjide Stratejik Fırsat: Küçük Modüler Reaktörler ve Türkiye” başlıklı yeni bir rapor yayımladı. Raporda artan enerji talebi, fosil yakıtlara bağımlılığın riskleri ve yenilenebilir kaynakların tek başına yeterli olmayacağı vurgulanarak, küçük modüler reaktörlerin (KMR veya SMR, Small Modular Reactor) Türkiye için stratejik bir çözüm sunduğu belirtildi.

    Raporda, Türkiye’nin kalkınma vizyonunda düşük karbonlu ve kesintisiz enerjiye erişimin kritik bir öncelik olduğu ifade edilirken, KMR’lerin bu hedefe katkı sağlayacağı kaydedildi. Ayrıca, nükleer enerjinin denizaltılar ve uçak gemileri gibi platformlarda yüksek güç yoğunluğu, uzun menzil ve hız avantajları sunduğuna dikkat çekildi. Bu bağlamda Türkiye’nin NÜKDEN projesini hayata geçirmesinin stratejik önem taşıdığı vurgulandı.

    2053 enerji hedefleri

    Daha önce açıklanan programa göre Türkiye, 2053’e kadar toplam 20 gigavat nükleer kurulu güce ulaşmayı hedefliyor. Bu kapasitenin büyük bölümünün geleneksel büyük reaktörlerden sağlanacağı, ancak 5 gigavatlık katkının KMR’lerden gelmesinin planlandığı ifade ediliyor. Bilindiği üzere yapımı devam Akkuyu NGS’ye ek olarak Sinop ve İğneada’ya da nükleer güç santrallerinin kurulması planlanıyor. Sinop’un Akkuyu’nun bir kopyası olması ve yine Rusya öncülüğünde ilerlemesi gündemde. Trakya’daki santral için ise son olarak Çin ile görüşülmüştü. Henüz bu iki santral için kesin kararlar alınmış değil.

    Nükleer Enerji Başkanlığı geliyor: Hedefte SMR reaktörler var
    Öte yandan Türkiye’nin enerji talebinin 2050’ye kadar 1000 teravat saati aşacağı öngörülürken kaynak çeşitliliğinin ulusal güvenlik açısından zorunlu hale geleceği belirtiliyor raporda.

    Rapor, KMR teknolojisinin yalnızca enerji güvenliği açısından değil, aynı zamanda Türkiye’nin küresel rolünü güçlendirecek bir unsur olarak değerlendirildiğini ortaya koyuyor. Türkiye’nin KMR üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmesi halinde, savunma sanayisinde İHA/SİHA teknolojilerinin yarattığı dönüşüme benzer bir etki yaratabileceği ifade edildi. Bu süreçte uluslararası ortaklıklar ve teknoloji transferinin kritik öneme sahip olduğu, Türkiye’nin hem Avrupa hem de Asya pazarlarında stratejik işbirlikleri geliştirmesi gerektiği vurgulandı.

    Nükleer Enerji Başkanlığı geliyor: Hedefte SMR reaktörler var
    SMR veya Türkçe olarak KMR reaktörler, geleneksel reaktörlerden çok daha küçükler ve bunlar seri olarak üretime uygunlar. 10-300 megavat aralığında tasarlanan bu reaktörler, fabrika ortamında üretilebilen ve yaklaşık 5 yılda devreye alınabilen yapıdalar. Geleneksel reaktörlere kıyasla daha kısa inşaat süresine sahip bu sistemler, kademeli kapasite artırımına, yani ölçeklemeye olanak tanıyor ve tüketim merkezlerine yakın noktalara kurulabiliyor. Bu özellikler sayesinde iletim kayıpları azalıyor ve acil durum planlama bölgeleri daha dar tutulabiliyor.

    KMR’lerin yalnızca elektrik üretiminde değil bölgesel ısıtma, deniz suyu arıtma (desalinasyon) ve hidrojen üretimi gibi alanlarda da kullanılabilmesi, böylece sanayiye düşük maliyetli enerji sağlanabilmesi de mümkün.

    Ayrıca KMR’ler nükleer denizaltılar, askeri üsler ve şebeke dışı bölgelerde de kullanılma potansiyeline sahip. Raporda, doğru yönetişim modeli ve insan kaynağı planlamasıyla Türkiye’nin yalnızca kullanıcı değil, teknoloji ihraç eden bir merkez haline gelebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

    Bu tip reaktörler üretmek, geleneksel reaktörlere göre daha kolay. Hatta artık bu reaktörler üzerinde çalışan onlarca küçük girişim şirketi bulunuyor. Dolayısıyla ilk adım bu girişimlerle yakından çalışma şeklinde de olabilir.

    Nükleer Enerji Başkanlığı önerisi

    Elbette tüm bu süreçler karmaşık bir planlama ve program gerektiriyor. Raporda, bu hedeflerin koordineli ve sürdürülebilir biçimde yürütülebilmesi için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde “Nükleer Enerji Başkanlığı” kurulması öneriliyor.

    Bu yapının, teknoloji seçimi, yerlileştirme ve insan kaynağı planlamasında bütüncül bir yaklaşım sağlayacağı, karar alma süreçlerinde yetki karmaşasını önleyeceği ve stratejik planlamanın etkinliğini artıracağı belirtiliyor. Rapora göre, kurulacak başkanlık, özellikle KMR projeleri başta olmak üzere, Türkiye’nin nükleer enerji vizyonunun sürdürülebilirliği için kritik bir rol üstlenecek.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/gundem/milli-istihbarat-akademisi-nukleer-enerjide-stratejik-firsat-kucuk-moduler-reaktorler-ve-turkiye-raporu-yayimladi/3706426 https://mia.edu.tr/uploads/f/03102025_1.pdf
