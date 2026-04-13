    Çin’den dikkat çeken proje: Nükleer saatler sayesinde GPS'siz navigasyon mümkün olabilir

    Çinli araştırmacıların geliştirdiği yeni kristal, ultra hassas nükleer saatlerin önünü açabilir. Bu teknoloji; denizaltı, füze ve uzay araçlarında GPS’e ihtiyaç duymadan navigasyon sağlayabilir.

    Küresel konumlama sistemleri (GPS), bugün modern navigasyonun temelini oluşturuyor. Akıllı telefonlardan askeri sistemlere kadar pek çok teknolojide kullanılan bu sistemler, uydulardan gelen sinyallerin ulaşma süresini ölçerek konum belirliyor. Ancak bu yaklaşımın doğası gereği bazı kritik sınırlamaları bulunuyor. GPS sinyalleri kolayca karıştırılabiliyor (jamming) ya da sahte sinyallerle yanıltılabiliyor (spoofing); ayrıca su altında veya yer altında etkili şekilde çalışamıyor. Bu yüzden bilim insanları uzun süredir GPS’e alternatif olabilecek, özellikle dış sinyallere bağımlı olmayan yeni navigasyon yöntemleri üzerinde çalışıyor.

    Çin’deki Xinjiang Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir kristal, bu alandaki en önemli eksiklerden birine çözüm sunabilir. Araştırma ekibi, son derece hassas “nükleer saatlerin” geliştirilmesinde kullanılabilecek, morötesi (UV) ışık üretebilen yeni bir kristal geliştirdiklerini açıkladı. Bu tür saatler, özellikle denizaltılar ve derin uzay araçları gibi GPS sinyallerinin erişemediği ortamlarda navigasyon için kritik bir rol oynayabilir.

    Navigasyon sistemlerinin temelinde aslında zaman ölçümü yatıyor. Örneğin bir akıllı telefon, uydulardan gelen sinyallerin ne kadar sürede ulaştığını hesaplayarak konumunu belirliyor. Bu da kullanılan saat ne kadar hassassa, konum belirlemenin de o kadar doğru olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle modern sistemlerde atom saatleri kullanılıyor. Atom saatleri, atomların etrafındaki elektronların titreşimlerini ölçerek zamanı son derece hassas şekilde hesaplayabiliyor.

    Nükleer Saatler, Atom Saatlerinden 1000 Kat Daha Hassas Olabilir

    Ancak bilim insanlarına göre bir sonraki adım olan “nükleer saatler”, bu teknolojiyi çok daha ileri taşıyabilir. Nükleer saatler, elektronlar yerine atom çekirdeğinin titreşimlerini baz alıyor. Çekirdekler, elektronlara kıyasla çevresel faktörlerden çok daha az etkileniyor; sıcaklık değişimleri, manyetik alanlar ya da titreşimler bu sistemleri daha az bozuyor. Bu da teorik olarak nükleer saatlerin atom saatlerinden 10 ila 1000 kat daha hassas olabileceği anlamına geliyor.

    Bu noktada devreye Toryum-229 izotopu giriyor. Bu elementin çekirdeği, diğerlerine kıyasla oldukça düşük enerji seviyelerinde titreştiği için ölçülmesi daha mümkün görülüyor. Ancak bu titreşimleri gözlemlemek için yaklaşık 148.3 nanometre dalga boyunda son derece hassas UV lazerler gerekiyor. İşte yeni geliştirilen kristal tam olarak bu sorunu çözmeye odaklanıyor. Araştırma ekibine göre bu yeni kristal, lazer ışığını 145.2 nanometre dalga boyuna kadar düşürebiliyor. İlk kez 150 nanometrenin altına inerek önemli bir eşiği aşan araştırmacılar, şimdi tam olarak hedeflenen dalga boyunu sabit şekilde tutturmak için sistemi kusursuzlaştırmaya çalışıyor. Bu gelişme, nükleer saatlerin pratik kullanımına bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyor.

    Eğer bu teknoloji tamamen olgunlaşırsa hız, yön ve geçen süreye bakarak konum hesaplayan sistemler çok daha hassas hâle gelebilir. Bu da özellikle denizaltılar için büyük bir avantaj sağlar. Günümüzde denizaltılar GPS kullanmak için yüzeye çıkmak zorunda kalıyor ve bu da onları savunmasız bırakıyor. Nükleer saat tabanlı bir sistem ise su altında kesintisiz ve güvenli navigasyon imkânı sunabilir.

    Bununla birlikte bu teknolojinin etkisi sadece denizaltılarla sınırlı kalmayabilir. GPS sinyallerine bağımlı olmayan füze sistemleri, karıştırma girişimlerine karşı çok daha dayanıklı hâle gelebilir. Uzay araştırmaları tarafında ise derin uzay görevlerinde, Dünya’dan gelen sinyallere ihtiyaç duymadan otonom navigasyon mümkün olabilir. Hatta teorik olarak yıldızlar, pulsarlar ya da radyo sinyalleri gibi doğal referans noktaları da bu sistemlerle birlikte kullanılabilir.

