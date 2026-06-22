Nürburgring'de bir ilk: Xiaomi YU7 GT, "Yeşil Cehennem"i sürücüsüz tamamladı

Yapılan açıklamaya göre YU7 GT, Nürburgring Nordschleife pistindeki testini tamamen otonom sürüş sistemiyle gerçekleştirdi. Araç, pist boyunca herhangi bir insan müdahalesi olmadan ilerleyerek 10 dakika 29,483 saniyelik resmi tur derecesine ulaştı.
Otonom sistemin elde ettiği 10:29.483'lük tur derecesi dikkat çekici olsa da, aynı aracın insan sürücüyle kaydettiği performansın gerisinde kaldı. Test sonuçlarına göre sürücüsüz tur, manuel sürüş derecesinden 3 dakika 7 saniye daha yavaş gerçekleşti. YU7 GT, geliştirme sürecinde insan sürücüyle 7 dakika 22,755 saniyelik Nürburgring turuna imza atmıştı.
1.003 beygir güç ve 897 voltluk mimari
Yüksek hızlarda ve sert yön değişimlerinde oluşan sıcaklığı kontrol altında tutmak amacıyla geliştirilen gelişmiş soğutma sistemi, batarya hücreleri arasında dengeli akım dağılımını korurken yüksek güç çıkışının daha uzun süre sürdürülebilmesine katkı sağlıyor.
Xiaomi YU7 GT, Çin'de 389.900 yuan (yaklaşık 57.596 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulurken tam donanımlı versiyonun fiyatı 429.900 yuan (yaklaşık 63.505 dolar) olarak belirlenmiş durumda.
çok güzel