Nürburgring'de bir ilk: Xiaomi YU7 GT, "Yeşil Cehennem"i sürücüsüz tamamladı

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Tam Boyutta Gör Motor sporlarının en zorlu sınav yerlerinden biri olarak kabul edilen ve sayısız virajı, değişken zemin yapısı ile hata affetmeyen karakteri nedeniyle "Yeşil Cehennem" olarak anılan Nürburgring Nordschleife, bu kez farklı bir rekora sahne oldu. Bugüne kadar performans otomobillerinin ve üreticilerin sınırlarını zorladığı pistte Xiaomi YU7 GT, tam otonom şekilde resmi bir tur tamamlayarak Nürburgring'de sürücüsüz tur atan ilk otomobil unvanını elde etti.

Nürburgring’in ilk resmi otonom turu

Yapılan açıklamaya göre YU7 GT, Nürburgring Nordschleife pistindeki testini tamamen otonom sürüş sistemiyle gerçekleştirdi. Araç, pist boyunca herhangi bir insan müdahalesi olmadan ilerleyerek 10 dakika 29,483 saniyelik resmi tur derecesine ulaştı.

Otonom sistemin elde ettiği 10:29.483'lük tur derecesi dikkat çekici olsa da, aynı aracın insan sürücüyle kaydettiği performansın gerisinde kaldı. Test sonuçlarına göre sürücüsüz tur, manuel sürüş derecesinden 3 dakika 7 saniye daha yavaş gerçekleşti. YU7 GT, geliştirme sürecinde insan sürücüyle 7 dakika 22,755 saniyelik Nürburgring turuna imza atmıştı.

1.003 beygir güç ve 897 voltluk mimari

Tam Boyutta Gör YU7 GT'nin altyapısında 897 voltluk silikon karbür (SiC) yüksek voltaj platformu ile 101,7 kWh kapasiteli üçlü lityum batarya paketi bulunuyor. Gücünü Xiaomi'nin geliştirdiği Super Motor V8s EVO elektrik motoru sisteminden alan araç, yüksek yük altında uzun süreli kullanımda hem elektriksel verimliliği hem de ısı yönetimini optimize edecek şekilde tasarlandı.

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Yüksek hızlarda ve sert yön değişimlerinde oluşan sıcaklığı kontrol altında tutmak amacıyla geliştirilen gelişmiş soğutma sistemi, batarya hücreleri arasında dengeli akım dağılımını korurken yüksek güç çıkışının daha uzun süre sürdürülebilmesine katkı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Bu vizyon doğrultusunda araç, 738 kW (1.003 beygir) maksimum güç üretiyor. Bu sayede araç 0'dan 100 km/s hıza 2,92 saniyede ulaşabiliyor. Elektronik olarak sınırlandırılan azami hızı ise 300 km/s seviyesinde. Menzil tarafında ise CLTC normuna göre 705 kilometreye kadar sürüş sunuluyor. Yüksek voltajlı şarj sistemi sayesinde yalnızca 15 dakikada 570 kilometreye kadar menzil eklenebiliyor.

Xiaomi YU7 GT, Çin'de 389.900 yuan (yaklaşık 57.596 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulurken tam donanımlı versiyonun fiyatı 429.900 yuan (yaklaşık 63.505 dolar) olarak belirlenmiş durumda.

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Nürburgring'de bir ilk: Xiaomi YU7 GT sürücüsüz tur attı

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