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    Nuri Bilge Ceylan yeni filmi Yorgun Güneş'in çekimlerini tamamladı

    Türkiye sinemasının en başarılı yönetmeni konumundaki Nuri Bilge Ceylan, Yorgun Güneş adını taşıyan yeni filminin çekimlerini tamamladı. İşte filme dair detaylar ve paylaşılan ilk görseller.

    Nuri Bilge Ceylan yeni filmi Yorgun Güneş'in çekimlerini tamamladı Tam Boyutta Gör
    Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu, Uzak gibi filmleriyle sadece Türkiye'de değil yurt dışında da adından övgüyle söz ettiren Nuri Bilge Ceylan, yakında yeni bir filmle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Başarılı yönetmen, Yorgun Güneş adını taşıyan yeni filminin çekimlerini tamamladı. Çekimlerin bittiği, Ceylan'ın başrol oyuncusu Pınar Deniz ile paylaştığı paydos fotoğrafıyla (üstte) doğrulandı.

    Yogun Güneş'in başrollerinde Pınar Deniz'e Altan Erkekli ve Osman Sonant eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca  Kerem Bürsin, Mahir İpek, Serkan Ercan, Şebnem Hassanisoughi gibi isimler de bulunuyor.

    Film, eşi ile babası arasında sıkışıp kalan bir kadının hikâyesini anlatıyor. Defne'nin, Ankara’da tek başına yaşayan babası Sabri’yi yaşadığı sahil kasabasına davet etmesi, baba-kız arasında çözülmeyen meselelerin yeniden gün yüzüne çıkmasına sebep oluyor.

    Dünya Prömiyerini Cannes Film Festivali'nde Yapması Bekleniyor

    Nuri Bilge Ceylan, kariyerinin bu noktasında artık Cannes Film Festivali'nin sembol yönetmenlerinden birine dönüşmüş durumda. Yönetmenin son dönemde çektiği bütün filmleri dünya prömiyerini Cannes'da yaptı. Bu yüzden Yorgun Güneş için de benzer bir yol izleneceğini varsayabiliriz. Bu da filmin muhtemelen önümüzdeki yaz izleyici karşısına çıkacağı anlamına geliyor

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