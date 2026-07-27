Nuri Bilge Ceylan yeni filmi Yorgun Güneş'in çekimlerini tamamladı

Yogun Güneş'in başrollerinde Pınar Deniz'e Altan Erkekli ve Osman Sonant eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Kerem Bürsin, Mahir İpek, Serkan Ercan, Şebnem Hassanisoughi gibi isimler de bulunuyor.
Film, eşi ile babası arasında sıkışıp kalan bir kadının hikâyesini anlatıyor. Defne'nin, Ankara’da tek başına yaşayan babası Sabri’yi yaşadığı sahil kasabasına davet etmesi, baba-kız arasında çözülmeyen meselelerin yeniden gün yüzüne çıkmasına sebep oluyor.
Dünya Prömiyerini Cannes Film Festivali'nde Yapması Bekleniyor
Nuri Bilge Ceylan, kariyerinin bu noktasında artık Cannes Film Festivali'nin sembol yönetmenlerinden birine dönüşmüş durumda. Yönetmenin son dönemde çektiği bütün filmleri dünya prömiyerini Cannes'da yaptı. Bu yüzden Yorgun Güneş için de benzer bir yol izleneceğini varsayabiliriz. Bu da filmin muhtemelen önümüzdeki yaz izleyici karşısına çıkacağı anlamına geliyorBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: