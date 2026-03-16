Nuri Bilge Ceylan yeni bir film çekmeye hazırlanıyor: Oyuncu kadrosu belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Uzak, Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu gibi filmleriyle sadece Türkiye'de değil yurt dışında da adından övgüyle söz etiren Nuri Bilge Ceylan, son filmi Kuru Otlar Üstüne'den üç yıl sonra yeniden setlere dönüyor. Başarılı yönetmen, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni filminin çekimlerine bu yaz başlayacak.

Nuri Bilge Ceylan'ın Yeni Filminde Pınar Deniz, Altan Erkekli ve Osman Sonant Rol Alacak

Tam Boyutta Gör Henüz ismi resmi olarak açıklanmayan bu filmin çekim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan bilgiler, filmin başrolünde Pınar Deniz'in olacağını ortaya çıkarmıştı. Dün, filmde ona eşlik edecek iki isim daha belli oldu. Filmde Pınar Deniz'in babasını Altan Erkekli, eşini ise Osman Sonant canlandıracak. Film, eşi ile babası arasında sıkışıp kalan bir kadının hikâyesini anlatacak.

Nuri Bilge Ceylan, kariyerinin bu noktasında artık Cannes Film Festivali'nin sembol yönetmenlerinden birine dönüşmüş durumda. Yönetmenin son dönemde çektiği bütün filmler prömiyerini Cannes'da yaptı. Bu yüzden bu yeni film için de benzer bir yol izleneceğini varsayabiliriz. Bu da filmin muhtemelen önümüzdeki yaz izleyici karşısına çıkacağı anlamına geliyor.

