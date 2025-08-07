Türk mühendisliğinin başarısı! Nurol Makina'dan menzili 400 km olan elektrikli zırhlı araç!

IDEF 2025'de Nurol Makina'nın dünyada bir ilk olduğunu belirttiği yüzde 100 elektrikli zırhlı aracını keşfediyoruz! 400 km menzil ve teknolojileiryle geleceğin savunma sistemlerine ışık tutuyor.

IDEF 2025 fuarından özel bir röportajda, Nurol Makina'nın çığır açan elektrikli zırhlı aracını keşfediyoruz. Cem Sünbül ile birlikte, savunma sanayiinin geleceğini şekillendirecek bu yenilikçi projeyi yakından inceliyoruz. Nurol Makina Kıdemli Ar-Ge Teknisyeni Umut Korkmaz, tamamen elektrikli bu zırhlı aracın teknik özelliklerini detaylıca açıklıyor. Sadece 3-4 ay gibi kısa bir sürede geliştirilen bu araç, savunma teknolojilerinde yeni bir çağın habercisi. Aracın en dikkat çekici özelliği hibrit enerji sistemi.

Alt kısımda yer alan bataryalar ile arka bölümdeki sıvı hidrojen sisteminin birleşimi, toplam 400 kilometre menzil sağlıyor. Bu teknolojik başarı, Türk mühendisliğinin gücünü gösteriyor. 50 km/h hızla 200 kilometre batarya menzili ve ek 200 kilometre sıvı hidrojen desteği ile araç, operasyonel ihtiyaçları karşılayacak kapasitede.

Dünyada ilk 100% elektrikli zırhlı araç olma özelliği taşıdığı belirtilen bu proje, uluslararası arenada büyük ilgi görüyor. Prototip aşamasında olan bu elektrikli zırhlı araç, kuvvet komutanları, askerler ve uluslararası müşterilerden olumlu geri dönüşler alıyor. Nurol Makina'nın önceki hibrit Kaplan aracından sonra gelen bu yenilik, teknolojik evrimini gösteriyor.

Enerji sistemlerindeki global dönüşüme paralel olarak geliştirilen bu araç, çevre dostu savunma teknolojilerine öncülük ediyor. Ar-Ge ekibinin kısa süredeki başarısı, Türk savunma sanayiinin potansiyelini ortaya koyuyor.

IDEF 2025'deki bu özel röportajda, geleceğin savunma teknolojilerini bugünden deneyimleme fırsatı buluyoruz. Video sonunda, bu teknolojinin gelecekteki gelişim planları ve potansiyel uygulamaları hakkında değerlendirmelerimizi paylaşıyoruz.

