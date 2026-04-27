Nurol Makina’dan eNMS-L: Sahada elektrikli zırhlı araç dönemi

Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisinin önde gelen kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, 20’den fazla ülkede aktif olarak kullanılan zırhlı araç portföyüne ilişkin en güncel konfigürasyonları SAHA 2026’da uluslararası kamuoyunun karşısına çıkaracak. İstanbul’da düzenlenecek fuar, şirketin hem sahada kendini kanıtlamış platformlarını hem de geleceğe yönelik elektrikli çözümlerini aynı çatı altında buluşturacak.

SAHA İstanbul organizasyonuyla gerçekleştirilecek SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

Nurol Makina, fuarda farklı coğrafyalarda görev yapan zırhlı araç ailesinin en yeni versiyonlarını sergileyecek. Şirketin standında NMS EWB, NMS-L, eNMS-L ve EJDER YALÇIN Ambulans gibi farklı operasyon ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş platformlar yer alacak.

Farklı görevler için geliştirilmiş zırhlı platformlar

Fuarda tanıtılacak modeller arasında yer alan NMS EWB 4x4, genişletilmiş gövde yapısıyla dikkat çekiyor. Artırılmış dingil mesafesi sayesinde daha geniş iç hacim sunan araç, personel, ekipman ve göreve özel modüller için daha yüksek taşıma kapasitesi sağlıyor. İç tasarımın farklı operasyon senaryolarına göre yeniden yapılandırılabilmesi, platformu çok yönlü bir görev aracı haline getiriyor.

Tam Boyutta Gör Bir diğer model olan NMS-L 4x4, 8 ila 10 ton aralığındaki hafif zırhlı yapısıyla öne çıkıyor. Muharebe birliklerinin farklı ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirilen araç, keşif görevlerinden ateş gücü sistemlerinin taşınmasına kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. Modüler yapısı ve koruma seviyesiyle farklı coğrafi koşullarda görev yapabilecek esneklikte tasarlandığı belirtiliyor.

Nurol Makina’nın bir diğer platformu EJDER YALÇIN Ambulans ise ana araç ailesinin kabiliyetlerini koruyarak askeri sağlık operasyonlarına uyarlanmış bir yapı sunuyor. Araç, zırhlı platformun koruma ve hareket kabiliyetini askeri ambulans standartlarıyla birleştiriyor.

eNMS-L

Şirketin fuarda dikkat çekecek bir diğer yeniliği ise NMS-L platformunun elektrikli versiyonu olan eNMS-L olacak. Tamamen elektrikli mimariyle geliştirilen araç, savunma sanayisinde yeni nesil enerji dönüşümünün somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Geliştirme süreci yaklaşık iki yıl önce başlayan eNMS-L’nin montajının tamamlandığı, şu anda uzun yol ve çevresel test aşamalarının sürdüğü bildiriliyor. Ayrıca faydalı yük entegrasyonlarının ardından performans testlerinin de başlayacağı, yıl sonuna kadar tüm test süreçlerinin tamamlanmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Proje kapsamında yapılan değerlendirmelerde, içten yanmalı motor ve şanzıman sisteminin tamamen kaldırılarak tek bir elektrik motoru kullanıldığı belirtiliyor. Bu sadeleştirilmiş yapı sayesinde mekanik gecikmelerin önemli ölçüde azaltıldığı, aracın daha hızlı tepki veren ve daha çevik bir sürüş karakteri kazandığı aktarılıyor. Platformun sürüş koşullarına bağlı olarak yaklaşık 200 kilometre menzil sunduğu ifade ediliyor.

Elektrikli yapısı sayesinde düşük termal iz ve sessiz çalışma kabiliyeti kazanan eNMS-L, özellikle keşif ve gözetleme görevleri için öne çıkıyor. Araç, içten yanmalı motorların oluşturduğu ısı ve ses imzasını ortadan kaldırarak sahada daha düşük tespit edilebilirlik sunuyor.

Gelecek planlamaları arasında aracın uzaktan kontrol edilebilmesine yönelik sistem entegrasyonları da bulunuyor. Bu kapsamda gündüz ve gece koşullarında keşif ve gözetleme senaryolarına uygun testlerin planlandığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör eNMS-L’nin konvoy operasyonlarında öncü araç olarak kullanılmasının da yüksek ihtimal olduğu değerlendiriliyor. Düşük görünürlük ve sessiz hareket kabiliyeti sayesinde riskli bölgelerde ilk giriş yapan platformlardan biri olabileceği ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli dönüşüme rağmen platformun mevcut arazi kabiliyetlerini koruduğu belirtiliyor. Araç, 0,9 metre su geçişi, hendek aşma yeteneği, yüzde 70 dik eğim ve yüzde 40 yan eğim kabiliyeti ile görev yapabiliyor. Ayrıca 0,5 metre dik engel tırmanma kapasitesi ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesi korunmuş durumda.

Platform üzerinde barut tahliye fanı, yangın söndürme sistemi, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sistemleri ile merkezi lastik şişirme sistemi gibi kritik görev donanımları da yer alıyor.

