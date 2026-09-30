Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nuvacore'dan sıra dışı CPU tasarımı: İşlemcilerde yeni dönem

    Apple ve Qualcomm geçmişli mühendislerin kurduğu Nuvacore, WarpCore işlemcisinde sıra dışı bir hamle yapıyor. Şirket, x86, ARM ve RISC-V'den bağımsız bir çekirdek tasarlamayı hedefliyor.

    Nuvacore'dan sıra dışı CPU tasarımı: İşlemcilerde yeni dönem Tam Boyutta Gör

    İşlemci geliştirme sürecinde yıllardır uygulanan temel yöntemlerden biri değişebilir. Apple'ın A ve M serisi işlemcilerinin geliştirilmesinde görev alan, ardından Qualcomm bünyesinde Snapdragon X serisine uzanan çalışmalarda yer alan Gerard Williams, John Bruno ve Ram Srinivasan tarafından kurulan Nuvacore, CPU tasarımında alışılmışın dışında bir yöntem izliyor. Şirket, WarpCore adını verdiği işlemci tasarımında hangi komut seti mimarisini (ISA) kullanacağına projenin başında karar vermek yerine bu seçimi mümkün olduğunca ileri bir aşamaya bırakıyor.

    Nuvacore'un yaklaşımının temelinde "Core First" adı verilen bir geliştirme stratejisi bulunuyor. Geleneksel yöntemde bir işlemci projesi başlatılırken öncelikle Arm, RISC-V veya x86 gibi bir ISA belirleniyor ve çekirdeğin mimarisi büyük ölçüde bu tercihin getirdiği gereksinimler doğrultusunda şekilleniyor. Nuvacore ise bunun tersine, önce işlemcinin temel çekirdeğini geliştirmeyi ve komut setini daha sonra belirlemeyi amaçlıyor.

    Önce çekirdek, sonra komut seti

    Modern işlemciler komutları doğrudan yürütmek yerine bunları iç mikro işlemlere dönüştürdüğü için ISA ile işlemcinin fiziksel çalışma yapısı arasında zaten belirli bir ayrım bulunuyor. Buna rağmen kullanılan komut seti, işlemcinin komut çözümleme mekanizmasından register yapısına, bellek sıralamasından yazılım uyumluluğuna kadar birçok mimari kararı etkiliyor.

    Nuvacore'un Core First yaklaşımı tam olarak bu noktada farklılaşıyor. Şirket, WarpCore'un önemli bir bölümünü belirli bir ISA'nın sınırlarına göre şekillendirmeden geliştirmeyi hedefliyor. Böylece mühendisler, daha en başta x86, Arm veya RISC-V'nin gereksinimlerine uyum sağlamak yerine doğrudan CPU çekirdeğinin mikro mimarisine odaklanabiliyor.

    Bu yöntemi bir otomobilin motorunu önce tasarlayıp aracın geri kalanını daha sonra buna göre şekillendirmeye benzetmek mümkün. Nuvacore da WarpCore'un temelini oluşturduktan sonra hangi ISA'nın bu çekirdek için ve hedeflenen sistemler için en uygun olduğuna karar vermeyi planlıyor.

    Bu esneklik özellikle şirketin hedeflediği kullanım alanları açısından önemli. Nuvacore, WarpCore'u yapay zeka altyapıları ve modern veri merkezlerinin sürekli yüksek performans ile enerji verimliliği gereksinimlerine yönelik genel amaçlı bir CPU olarak konumlandırıyor.

    Sınırsız bir bağımsızlık yok

    Yine de WarpCore'un geliştirme sürecinin tamamıyla ISA'dan bağımsız ilerlemesi mümkün değil. Bir noktada seçilen komut setine özel ön yüz mantığının tasarlanması gerekecek. Bu aşamada ISA'nın gereksinimleri, işlemcinin diğer bölümlerinde de bazı değişikliklere yol açabilecek.

    Buna rağmen CPU'nun önemli bileşenleri ISA seçimi kesinleşmeden geliştirilebiliyor. Yürütme birimleri, dallanma tahmin mekanizmaları, veri yolları, önbellekler ve bellek alt sisteminin belirli bölümleri bu kapsamda yer alıyor. Nuvacore'un amacı da bu bölümleri mümkün olduğunca erken geliştirip değerlendirmek ve ISA'ya bağlı kararları daha sonraki aşamalara taşımak.

    Şirketin şu aşamada açıklamadığı en önemli ayrıntı da zaten hangi ISA'nın seçileceği. Bunun yanında WarpCore'un çıkış takvimi, çekirdek yapılandırması, üretim süreci, güç tüketimi ve performans hedefleri de paylaşılmış değil. Dolayısıyla şu an için Nuvacore'un ortaya koyduğu asıl yenilik, belirli teknik özelliklerden çok işlemciyi geliştirme yöntemi.

    AMD daha önce benzer bir yaklaşım denemişti

    Nuvacore'un yaklaşımı esasında daha önce hiç denenmemiş bir şey değil. AMD, 2010'lu yıllarda x86 ve Arm sistemlerini aynı platform altyapısı üzerinden desteklemeyi amaçlayan "ambidextrous" stratejisini yürütmüştü. 2014'te duyurulan SkyBridge kapsamında Puma+ x86 ve Cortex-A57 çekirdeklerinin ortak platformda kullanılması planlanıyordu. AMD ayrıca Jim Keller liderliğinde, Zen ile bazı mikro mimari özellikleri paylaşması planlanan 64 bit Arm K12 çekirdeğini geliştiriyordu. Ancak SkyBridge iptal edildi, K12 ise ticari ürüne dönüşmedi. Nuvacore'un farkı, farklı ISA'ları aynı platformda buluşturmak yerine WarpCore'un temelini ISA seçimini erteleyerek geliştirmesi.

    ISA kararının mümkün olduğunca geç verilmesi, WarpCore'un farklı müşterilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilmesinin de önünü açıyor. Arm, RISC-V veya teorik olarak x86 tabanlı farklı çözümlere dönüştürülebilecek bir temel CPU IP'si ortaya çıkabilir. Nuvacore şu an için çekirdeği kendi işlemcilerinde kullanacağını, lisanslayacağını veya başka bir şirkete sunacağını açıklamış değil.

    Bu noktada ekibin geçmişi de önem taşıyor. Williams ve Bruno'nun Manu Gulati ile kurduğu Nuvia, Qualcomm tarafından satın alınmış ve geliştirdiği CPU teknolojileri Snapdragon X Elite platformuna uzanmıştı. Nuvacore'un ticari planı henüz bilinmese de ISA bağımsız yaklaşım, şirketin potansiyel müşteri ve kullanım alanlarını genişletebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dacia duster en çok tutulan modeli bulaşık makinesi nasıl çalışır oyak 555 kiralık kertenkele nasıl yakalanır hyundai bayon 1.0 yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL16-52P-55S2
    Acer Aspire Lite AL16-52P-55S2
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum