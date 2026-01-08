Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidai GeForce RTX 60 serisi için 2027 işaret edildi

    Nvidia’nın GeForce RTX 60 serisi için ilk bilgiler ortaya çıktı. Rubin mimarili yeni nesil GPU’ların GR20x ailesini temel alması ve 2027’nin ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.

    Nvidai GeForce RTX 60 serisi için 2027 işaret edildi Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın yeni nesil ekran kartlarına ilişkin ilk somut bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Şirketin GeForce RTX 60 serisi, uzun süredir beklenen yeni mimari hamlesiyle birlikte “Rubin” kod adlı GPU ailesini temel alacak. Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Kopite7kimi’nin paylaştığı bilgilere göre RTX 60 ailesi GR20x GPU serisi üzerine inşa edilecek ve lansman için hedeflenen tarih 2027.

    RTX 60 ailesi hakkında söylentiler ortaya çıkmış olsa da beklenen RTX 50 “SUPER” ailesi hakkında CES 2026’da herhangi bir şey duymadık. Hatta Nvidia’nın, beş yıl sonra ilk kez CES fuarında yeni bir GPU duyurusu yapmadığını gördük. DRAM pazarında yaşanan arz sıkıntıları ve yapay zeka odaklı talebin bellek kaynaklarını tüketmesi, tüketici GPU’larının önceliğini düşürmüş görünüyor.

    Rubin mimarisi tüketici yolunda

    Bilindiği üzere Nvidia, son nesillerde aynı mimariyi hem tüketici hem de veri merkezi ürünlerinde kullanıyor. Rubin mimarisinde de yine benzer bir yaklaşım izlenecek. Oyun odaklı Rubin GPU’larının GR202, GR203, GR205, GR206 ve GR207 gibi yonga varyantlarından oluşması bekleniyor. Bu yapı, giriş seviyesinden üst segmente kadar geniş bir ürün gamının korunacağını gösteriyor. Şu aşamada çekirdek sayıları, bellek türleri veya performans değerleri hakkında herhangi bir doğrulanmış teknik detay bulunmuyor.

    GeForce RTX 60 serisinin 2027’nin ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. Bu tarih, Nvidia’nın geçmiş lansman takvimleriyle uyumlu. Şirket genellikle yeni nesil ekran kartlarını yıl sonuna doğru ya da CES öncesinde duyurmayı tercih ediyor. Bu nedenle RTX 60 ailesinin, 2027 sonu veya 2028 başında kullanıcılarla buluşması olası görünüyor.

    Öte yandan Nvidia, RTX serilerini yaklaşık iki yıllık aralıklarla yeniliyordu. RTX 20 serisi 2018’de, RTX 30 serisi 2020’de, RTX 40 serisi 2022’de, RTX 50 serisi 2024’te tanıtılmıştı. Ancak RTX 60 için beklenen tarih 2027.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    beylikdüzünden beşiktaşa nasıl gidilir tetradox kullananlar azerbaycandan araba almak opel corsa 1.4 essentia otomatik yorumlar açıköğretim staj olmayan bölümler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G10
    HP 255 G10
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum