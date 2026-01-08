Nvidai GeForce RTX 60 serisi için 2027 işaret edildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın yeni nesil ekran kartlarına ilişkin ilk somut bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Şirketin GeForce RTX 60 serisi, uzun süredir beklenen yeni mimari hamlesiyle birlikte “Rubin” kod adlı GPU ailesini temel alacak. Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Kopite7kimi’nin paylaştığı bilgilere göre RTX 60 ailesi GR20x GPU serisi üzerine inşa edilecek ve lansman için hedeflenen tarih 2027.

RTX 60 ailesi hakkında söylentiler ortaya çıkmış olsa da beklenen RTX 50 “SUPER” ailesi hakkında CES 2026’da herhangi bir şey duymadık. Hatta Nvidia’nın, beş yıl sonra ilk kez CES fuarında yeni bir GPU duyurusu yapmadığını gördük. DRAM pazarında yaşanan arz sıkıntıları ve yapay zeka odaklı talebin bellek kaynaklarını tüketmesi, tüketici GPU’larının önceliğini düşürmüş görünüyor.

Rubin mimarisi tüketici yolunda

Bilindiği üzere Nvidia, son nesillerde aynı mimariyi hem tüketici hem de veri merkezi ürünlerinde kullanıyor. Rubin mimarisinde de yine benzer bir yaklaşım izlenecek. Oyun odaklı Rubin GPU’larının GR202, GR203, GR205, GR206 ve GR207 gibi yonga varyantlarından oluşması bekleniyor. Bu yapı, giriş seviyesinden üst segmente kadar geniş bir ürün gamının korunacağını gösteriyor. Şu aşamada çekirdek sayıları, bellek türleri veya performans değerleri hakkında herhangi bir doğrulanmış teknik detay bulunmuyor.

GeForce RTX 60 serisinin 2027’nin ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. Bu tarih, Nvidia’nın geçmiş lansman takvimleriyle uyumlu. Şirket genellikle yeni nesil ekran kartlarını yıl sonuna doğru ya da CES öncesinde duyurmayı tercih ediyor. Bu nedenle RTX 60 ailesinin, 2027 sonu veya 2028 başında kullanıcılarla buluşması olası görünüyor.

Öte yandan Nvidia, RTX serilerini yaklaşık iki yıllık aralıklarla yeniliyordu. RTX 20 serisi 2018’de, RTX 30 serisi 2020’de, RTX 40 serisi 2022’de, RTX 50 serisi 2024’te tanıtılmıştı. Ancak RTX 60 için beklenen tarih 2027.

