    Nvidia, 15 güne kadar hava durumu tahmini yapabilen AI modelini duyurdu

    Nvidia, açık kaynaklı üç yeni yapay zeka modeliyle hava tahminlerinde hız ve maliyeti düşüyor. Şirket, yapay zekanın geleneksel simülasyonlardan bin kat daha hızlı olduğunu açıkladı.

    Nvidia, 15 güne kadar hava tahmini yapabilen AI modelini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Nvidia, hava durumu tahmin süreçlerini kökten değiştirmeyi hedefleyen üç yeni açık kaynaklı yapay zeka modelini duyurdu. Bu haftanın başında tanıtılan modeller, daha doğru hava tahminlerinin çok daha kısa sürede ve düşük maliyetle üretilmesini amaçlıyor. Şirketin yeni AI tabanlı çözümleri, şiddetli fırtınaları haftalar öncesinden yüksek doğrulukla öngörebilecek kapasitede. Nvidia’nın tanıttığı yeni yapay zeka çözümleri, şirketin “Earth-2” adını verdiği iklim ve hava tahmini girişimi kapsamında sunuluyor.

    Nvidia’nın geliştirdiği yeni yapay zeka modelleri, uzun süredir kullanılan ve ciddi donanım gücü ile zaman gerektiren geleneksel hava simülasyonlarının yerini almayı hedefliyor. Şirketin açıklamasına göre yapay zeka tabanlı bu sistemler, klasik yöntemlerle benzer hatta bazı durumlarda daha yüksek doğruluk seviyelerine ulaşabiliyor. Üstelik modeller eğitildikten sonra çok daha hızlı çalışıyor ve işletme maliyetleri belirgin şekilde düşüyor.

    Earth-2 çatısı altında üç farklı model

    Nvidia’nın öne çıkardığı modellerden Earth-2 Medium Range, 15 güne kadar hava tahmini yapabiliyor. Şirket, bu modelin 70’ten fazla hava değişkeninde Google DeepMind tarafından geliştirilen GenCast modelinden daha başarılı sonuçlar verdiğini belirtiyor. Aralık 2024’te tanıtılan GenCast, o döneme kadar kullanılan klasik modellerden belirgin şekilde daha doğru olduğu kabul edilmişti.

    Nvidia, yapay zeka tabanlı bu yaklaşımın, pahalı ve zaman alıcı geleneksel fizik tabanlı simülasyonların yerini alabileceğini savunuyor. Eğitimi tamamlanan yapay zeka modelleri, klasik yöntemlere kıyasla yaklaşık 1000 kat daha hızlı çalışıyor ve işletme maliyetlerini ciddi ölçüde düşürüyor.

    Nvidia İklim Simülasyonu Direktörü Mike Pritchard, şirketin hava tahminlerindeki yaklaşımında felsefi bir değişim yaşandığını belirtiyor. Nvidia’nın, özel ve dar kullanım alanlarına sahip yapay zeka mimarilerinden uzaklaşarak daha sade, ölçeklenebilir ve transformer tabanlı mimarilere yöneldiği ifade ediliyor. Earth-2 Medium Range modeli, Nvidia’nın Atlas adını verdiği yeni mimari üzerine kurulduğuna da dikkat çekiliyor. Atlas’ın detayları ise şimdilik açıklanmış değil.

    Earth-2 ailesi yalnızca orta vadeli tahminlerle sınırlı değil. Paket içerisinde yer alan Nowcasting modeli, 6 saate kadar kısa vadeli tahminlere odaklanıyor. Bu model, özellikle fırtınalar ve tehlikeli hava olaylarının etkilerini önceden analiz ederek meteorologlara hızlı ve yerel karar alma imkanı sunuyor. Nowcasting’in, bölgesel fizik modelleri yerine küresel jeostasyoner uydu verileriyle eğitilmesi, modeli dünya genelinde uydu kapsaması bulunan tüm bölgelerde kullanılabilir hale getiriyor.

    Global Data Assimilation modeli ise hava istasyonları, meteoroloji balonları ve benzeri kaynaklardan gelen verileri birleştirerek, dünya genelinde binlerce noktada sürekli hava durumu anlık görüntüleri oluşturuyor. Geleneksel yöntemlerde bu aşama, toplam süper bilgisayar yükünün yaklaşık yüzde 50’sini oluştururken Nvidia’nın yapay zeka çözümü aynı işlemi GPU’lar üzerinde dakikalar içinde tamamlayabiliyor.

    Sigorta şirketleri için ideal

    Nvidia’ya göre bu modellerin en önemli kullanım alanlarından biri sigorta sektörü. Sigorta şirketleri, büyük sel felaketleri ve kasırgalar gibi nadir ama yıkıcı hava olaylarını daha iyi analiz etmek istiyor. Bu tür senaryoları yakalayabilmek için kullanılan çoklu tahmin kümeleri, geleneksel yöntemlerle oldukça maliyetli ve yavaş çalışıyor. Yapay zeka sayesinde sigorta şirketleri artık binlerce senaryoyu aynı anda ve yüksek hassasiyetle değerlendirebiliyor.

    Kaynakça https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-earth-2-open-models/ https://www.reuters.com/business/environment/nvidia-unveils-ai-models-faster-cheaper-weather-forecasts-2026-01-26/
