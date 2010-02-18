Nvidia 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını yayınladı. Firmadan yapılan resmi açıklamaya göre, %9 artış ile son çeyrekte 982.5 milyon dolar gelir elde edildi. Net kârını hisse başına 23 cent üzerinden 131.2 milyon dolar olarak açıklayan Nvidia, bir önceki yılın aynı döneminde ise 147.7 milyon dolarlık net kayıp yaşamıştı.
Analist Thomson Reuters konuyla ilgili açıklamasında, finansal sonuçların tahminlerden daha iyi olduğunu belirtti. Hisse başına 20 cent olmak üzere gelir beklentisinin 957.2 milyon dolar olarak öngörülürken Nvidia'nın 982.5 milyon dolar gelir açıkladığına dikkat çekiliyor. İçinde bulunduğumuz çeyrek içinse kar marjının %44-45, operasyonel giderlerinse yaklaşık 305 milyon dolar düzeyinde olması bekleniyor.
Bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında GPU satışlarını %22 arttıran Nvidia'da, %27'lik büyüme ile mobil GPU satışları öne çıkarken, Quadro çözümlerinden elde edilen gelirlerde %25, masaüstü GPU satışlarının da %19 arttığı belirtildi. Nvidia, yaz dönemine kadar Optimus teknolojili 50 notebook modelinin lanse edileceğini, Volkswagen ve Audi'nin ise Tegra işlemcili otomobillerini 2012'ye kadar pazara sunacağını açıkladı.
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İyi reklam yapamazsan olmaz olmaz olmaz......Bakınız Nvidia..
300 dolardan satışsa sunulacak seni 5830
siz sanıyormusnuzki gelecek masaüstü yüksek segment gpu larda ferminin maliyeti zaten deli gibi kimse bu kartları 600 dolardan 1 kurus aşağı beklemsin
gelecek artık her yerde otolardan tutun media oynatıclarına kadar artık her seyde
görsellik war ( ekranlardan kastım)
grafikler her yerde artık bunlarıd çözümlemesi gerek gpu cpu lar olacak
tegra ve ıon a bu adamlar bosuna gırmemıs demmkkı
not: FANATIK AMD ATİ ciyim :)
ben o nvidiaıların da niçin beklediklerini biliyom fermi gelince hepsi ati almazlar neyim şu an gelcek olan 5830 fiya indirimlei ile f/p kralı olacak nvidia nın atagıda bu segmentte artık 1-2 sonra gelir heheheh
Ati hd serilerinden büyük bir üstünlük sagladı gibi görünüyor Türkiye çapında daha sonra fermi ve tegra zaten ne oldugunu hala çözemeyenler var
Bir yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar
@fx57 burada ufak bir hata olmuş ya da tam olarak anlatılmak istenen anlatılamamış gibi. Nvidia resmi duyurusuna bakarsanız bir önceki yılın 4. çeyreğinde olan zararın 147.7 milyon dolar olduğu söylenmiş. Ki kontrol ederseniz de doğru. Bu yılın 4. çeyreğinde olan sonuçların geçen yılki 4. çeyrek sonuçlarına kıyasla 147.7 milyon dolar kayıp yaşaması gibi bir durum söz konusu değil. Sizin cümlelerinizden sanki Nvidia bu yıl 4. çeyrekte 131.2 milyon dolar net kar açıklamış ama bu geçen yılki 4. çeyreğe kıyasla 147.7 milyon dolar daha düşük bir karmış gibi anladım ben. Düzeltebilirseniz iyi olabilir.
Şuradan kontrol edebilirsiniz: google.com/... (geçen yılın 4. çeyrek net zararı 147.66 milyon dolar)
Nvidia'nın resmi açıklaması için: phx.corporate-ir.net/...
Sonuçlar tek kelime ile olağanüstü ve Nvidia'nın yatırımlarının sonuçlarının yavaş yavaş dönüşünü gösteriyor. 2010 ise Nvidia'nın anlattığı gibi Nvidia'nın tüm tarihi boyunca olan en iyi yılı olmaya çok büyük bir aday. Başta GeForce olmak üzere Quadro, Tesla, Tegra, ION ve 3D Vision hepsi harika gidiyor.
Halletmişsiniz. Teşekkür ederim.