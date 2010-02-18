Nvidia 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını yayınladı. Firmadan yapılan resmi açıklamaya göre, %9 artış ile son çeyrekte 982.5 milyon dolar gelir elde edildi. Net kârını hisse başına 23 cent üzerinden 131.2 milyon dolar olarak açıklayan Nvidia, bir önceki yılın aynı döneminde ise 147.7 milyon dolarlık net kayıp yaşamıştı.

Analist Thomson Reuters konuyla ilgili açıklamasında, finansal sonuçların tahminlerden daha iyi olduğunu belirtti. Hisse başına 20 cent olmak üzere gelir beklentisinin 957.2 milyon dolar olarak öngörülürken Nvidia'nın 982.5 milyon dolar gelir açıkladığına dikkat çekiliyor. İçinde bulunduğumuz çeyrek içinse kar marjının %44-45, operasyonel giderlerinse yaklaşık 305 milyon dolar düzeyinde olması bekleniyor.

Bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında GPU satışlarını %22 arttıran Nvidia'da, %27'lik büyüme ile mobil GPU satışları öne çıkarken, Quadro çözümlerinden elde edilen gelirlerde %25, masaüstü GPU satışlarının da %19 arttığı belirtildi. Nvidia, yaz dönemine kadar Optimus teknolojili 50 notebook modelinin lanse edileceğini, Volkswagen ve Audi'nin ise Tegra işlemcili otomobillerini 2012'ye kadar pazara sunacağını açıkladı.