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Nvidia: 40nm için en büyük üretici biziz

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: 40nm için en büyük üretici biziz
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Son çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı konferansta Nvidia tepe yönetcisi Jen-Hsun Huang önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli mobil grafik işlem birimlerini satışa sunan, masaüstü versiyonlarını ise Eylül ayında duyurmayı planlayan Nvida cephesi 40nm üretim teknolojisi için bugün en büyük üreticileri olduklarını ve çok sayıda GPU sattıklarını ifade ederken firma tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU'ları hakkında çok fazla konuşmadıklarını çünkü müthiş ürünler sattıklarını belirtti.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang ayrıca son çeyrekte gelirlerinin önemli bir kısmını 40nm GPU'ların oluşturacağını, satışa sunulan modellerin yanı sıra 40nm yeni çözümlere geçiş çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, Nvidia brüt kâr marjının düşük zar boyutuna sahip maliyet efektif çözümlere olanak tanıyan 40nm ürünler ile yükseleceğini ifade etti.


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Zimmerit 10 yıl
Millete fanatiklik yapma diyeceğinize ayna karşısında kendinize bakın şöyle tam karşınızda nvidia fanı göreceksiniz.AMD nin teknolojisi nvidia dan daha öndedir AMD nin aslında çoğu sürücüsüde problemli falan değil oyunların içeriği nvidia kartlara göre uyarlandığından ati catalystın bazı dosyalarıyla çakışma yaşandığından atinin kartlarında performans düşüklükleri ve oyunlarda görüntü hatalarına neden oluyor.Bunu kısaca böyle anlatabiliriz.Bazı kişilerde AMD yi batırma peşindeler hala yok halleri çok kötü yok böyle görende zannedecek AMD nin finansman müdürü kendileri.Doğrudur tek pcb ilk kartı nvidia çıkartmıştır ancak bir sorun kendi kendinize bu seriyi neden devam ettirmediler çünkü kartlarda tasarım hataları vardı nvidia bu yüzden çekiniyor çift gpulu kartlar yapmaya iki firmanında bu sektörde yenilikleri vardır.Ati dünyanın ilk teraflops işlemcili ekran kartını çıkardı yüksek hızlı DDR5 bellekleri o çıkardı.1 Ghz gpu hızına yaklaşan AMD oldu.HD5xxx serisinde belki görebiliriz üstünde çalışma yapıyordu AMD normalde çift gpulu kartlarda gpuların haberleşmesi için pcb üzerinde bir yonga bulunuyordu AMD bunu kaldırarak tek zar içinde çift gpu lu kartlar için çalışıyor.Hatta HD5xxx X4 serisi kartlardanda bahsediliyor bu gpu larda yine tek zar içinde olacak yapım aşaması olarak Q6600 yapım mantığı temel alınacak AMDgame adlı sitedeki iddialara göre 512 bit bant genişliği DDR5 bellek ve 1 ghz üstü gpu hızı olacakmış.Tahminimce epeyce performans artışı olacak.AMD nin fusıon projesi intelin larrabee sinden daha iyi performans verecek intel gpu yapmayı beceremiyor dengeler değişecek bekleyip görücez.
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ExclusivePack 10 yıl
nvidia herzaman kraldır.atinin ne zaman teknolojik bişi yaptığını gördünüz nvidia bırakın ekran kartını cuda phsyx ion tegra gibi teknolojileri var.ve atiden 10 kat daha kaliteli ekran kartı üretio.
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ozzzy222 10 yıl

çıkarmadan alıcı müşterileri önceden etkileme
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IgorStravinsky 10 yıl

ExclusivePack

nvidia herzaman kraldır.atinin ne zaman teknolojik bişi yaptığını gördünüz nvidia bırakın ekran kartını cuda phsyx ion tegra gibi teknolojileri var.ve atiden 10 kat daha kaliteli ekran kartı üretio.

Saçma yorumdur bu..
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ilgezer 10 yıl

ExclusivePack

nvidia herzaman kraldır.atinin ne zaman teknolojik bişi yaptığını gördünüz nvidia bırakın ekran kartını cuda phsyx ion tegra gibi teknolojileri var.ve atiden 10 kat daha kaliteli ekran kartı üretio.





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yekoo 10 yıl
nvidia 285i 40a geçmeden önce piyasaya sürdü körükörüne konuşmayın 4xxx serisi atinin hepsi aynı çekirdekten oynama yeni birşey yok nvidiya birşey yapmıyo diyosunuz asıl ati geçen sene 3... busene 4... cıkardı? nvidia 9... serisi ve gtx serisi cıkardı ee fark nerde? her ikiside 2 seri cıkartmıs oldu sadece nvidia eski urunlerı optimize etti ve --9800 ü 250 yaptık-- dedi yani kimseye yeni ürün diye satmadı onu ama ati her kartını yeniymiş gibi lanse ediyor. her iki üreticide işlerine nasıl gelirse öyle davranıyor birini överken diğerini yermeyin insanları yanlış bilgilendirmeyin. f/p ye gelince o zaman forever ati tabiki ama iş performansa yada büyüklüğe kaliteye gelince malesef(size göre malesef tabi) intel-nvidia çoktan aldı atı üsküdarı geçti..
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sertacaygun 10 yıl
Yemesin bizi San Yung :D ... Şaka bir yana, ATi ile araları fena bozulacak, bu lafımı unutmayın...
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emrahrasa 10 yıl
Jen-Hsun Huang amca ne kadar en büyük biziz dese de, paramız hangi karta yeterse onu almaya devam edeceğiz, nVidia olmuş ATI olmuş hiç fark etmiyor, hepsi işimizi görüyor :)
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IgorStravinsky 10 yıl
Intel nası vites büyütmüyor be? 32 nm için 25 milyar $ yatırım yapan, 16 nm teknolojisine de 2014 veya 15'de geçiceklerini söylediler. Daha ne yapsın adamlar
nVidia doğru söylüyor. En büyükleri bal gibide onlar. Ha F/P olayına gelince birşey diyemezler bence
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sendomi 10 yıl
nvidia psikolojik atak yapıyor aklı sıra 2008'de ati'den hiç beklemediği bir hamle görünce sapıttı şimdide bir belirsizlik var yine aynı durum olacak diye korkuyor bence bu yüzdende psikolojik olartak pi,yasayı etkilemeye çalışıyor
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StreamRolleR 10 yıl
jay jay justfield haklısın kardes ama gel sen bunları aticilere söyle

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peaceonearth 10 yıl
CAVADOR kardeşim kesinlikle haklısın benim yerime sen konuşmuşsun ! ;)
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TURK-ŞAD 10 yıl
Kime göre en büyük sizsiniz...?
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mumak 10 yıl
söz konusu işlemci olunca forza amd diyorum ama ekran kartlarında ne ati diyebiliyorum nede nvidia
belki çoğu arkadaş ati diycek ama nvidia da güzel işler çıkarıyo
fiyat politikası her ne kadar intel e benzesede zamanına göre f/p sunan ürünleride oluyo
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Tatar* 10 yıl
Bu biraz ati'ye meydan okuma gibi birşey olmuş resmen kral benim diyor
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Confusion 10 yıl
kar marjının yükseleceğini açıklayıp; tüketicinin üretim maliyetleri neden bize fiyatta düşüş olarak yansımıyor tepkisini unutmuş belliki


burda nvidianın tek haklı olduğu nokta AMD nin üretim sırasında yaşadığı verimslizkten kaynaklı olarak piyasayı 40nm ürünlerle besleyememesi bu nedenle HD4730 gibi ürünler çıkarması ve meydanı rakiplere bırakması
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