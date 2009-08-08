Nvidia: 40nm için en büyük üretici biziz

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Son çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı konferansta Nvidia tepe yönetcisi Jen-Hsun Huang önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli mobil grafik işlem birimlerini satışa sunan, masaüstü versiyonlarını ise Eylül ayında duyurmayı planlayan Nvida cephesi 40nm üretim teknolojisi için bugün en büyük üreticileri olduklarını ve çok sayıda GPU sattıklarını ifade ederken firma tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU'ları hakkında çok fazla konuşmadıklarını çünkü müthiş ürünler sattıklarını belirtti.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang ayrıca son çeyrekte gelirlerinin önemli bir kısmını 40nm GPU'ların oluşturacağını, satışa sunulan modellerin yanı sıra 40nm yeni çözümlere geçiş çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, Nvidia brüt kâr marjının düşük zar boyutuna sahip maliyet efektif çözümlere olanak tanıyan 40nm ürünler ile yükseleceğini ifade etti.