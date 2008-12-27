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Nvidia 40nm üretim teknolojisine GT212 ile geçebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV740 GPU'suna yönelik tasarım çalışmalarını bitirmesinin ardından Nvidia cephesinde de yeni üretim teknolojisine yönelik gelişmeler gün ışığına çıkmaya başladı. Açıklanan yeni yol haritasına göre firmanın önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde duyurmayı planladığı GT212 kod adlı grafik işlem birimi 40nm üretim teknolojisi için atılacak ilk adım olacak.

55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 285 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modellerini Uluslararası Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarında lanse etmeye hazırlanan Nvidia, önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT212 GPU'sunu endüstrinin beğenisine sunacak.

GeForce GTX 2x5 serisi ekran kartlarının yerini alması beklenen GT212 tabanlı modelleri takiben Nvidia önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde yani Temmuz-Ağustos Eylül döneminde sırasıyla GeForce 9600GT, GeForce 9500GT ve GeForce 9400GT modellerinin yerini alması planlanan GT214, GT216 ve GT218 GPU'larını da kullanıma sunacak. Tabii 40nm üretim teknolojisiyle bazı önemli yenilikler de gelecek.

Nvidia yeni üretim teknolojisiyle birlikte GDDR5 bellek teknolojisini de kullanmaya başlayacak. Hatırlanacağı üzere firma GDDR4 bellek teknolojisini gündemine almamış ve bugüne kadar GDDR3 ile yoluna gitme tercihinde bulunmuştu. Fakat orta segmentte GeForce 9600GT'nin yerini alması beklenen GT214 GPU'lu yeni ekran kartlarıyla birlikte firma için GDDR5 dönemi başlayabilir.

Öte yandan Nvidia önümüzdeki yıl 40nm üretim teknolojisiyle birlikte DirectX 11 desteğine de geçiş yapacak. Bu konuda firmanın ilk adımı olması ve yeni bir grafik işlemci mimarisini temel alması beklenen GT300'ün GT200x GPU'sunun yerini alması ve gelecek yılın sonuna doğru kullanıma sunulması bekleniyor. Nvidia ayrıca entegre grafik işlemci çözümlerinde de güncelleme yapmaya hazırlanıyor.

Yine önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde anons edilmesi beklenen IGT209 kod adlı yeni IGP, satılmakta olan GeForce 9300 ve 9400'ün yerine geçecek gibi görünüyor. Nvidia önümüzdeki yıl 40nm üretim teknolojisine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Aynı dönemde hatta kimi kaynaklara göre biraz daha erken bir zaman dilimi içerisinde AMD-ATi'nin de 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GPU'ları kullanıma sunacak.


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ikazda 10 yıl
anca laga luga yapıyo nvidia yersek alıyoz yemezsek bekliyoz...ama iyiler bu işte bize habire yedirdiler..şimdi ati naptı arayı bir hayli açtı sanırım bir kaç sene ati rüzgarı esecek...f/p çok iyi adamların...nvidia hala öle böle diyip kafa bulandırsın..: )
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: ikazda

anca laga luga yapıyo nvidia yersek alıyoz yemezsek bekliyoz...ama iyiler bu işte bize habire yedirdiler..şimdi ati naptı arayı bir hayli açtı sanırım bir kaç sene ati rüzgarı esecek...f/p çok iyi adamların...nvidia hala öle böle diyip kafa bulandırsın..: )

40nm'ye geçmenin neresi kafa bulandırmak anlayamadım 4870 300$ gtx260 340$ arasında 40$ farkmı f/p oluyor gülerim ben ona
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KANUNI61 10 yıl
55 nm ürünleri piyasaya cıkdımıki ?
cevat yerlide olmasa nvidia kart satamayacakdı
haberleri yok ati 3870 model kartta ddr4 kullanmıs
ve 55 nm adamlar 40 nm de ddr 4 veya 5 kullanacaklarmis
580 $ 8800 gt ye para verdim 1 aysonra 196 $ atnin kartıyla
kafa kafaya sonra degiştirdik aynı gpu 9800 diye cakdılar
millete şimdide bana sorarsanın gazel okuyorlar
nvidia ceo biraz elemanları calıştırsın atinin yoklugunda arayı acmaları gerekirken atiden fark yediler
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tamamozamanok 10 yıl

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Promity 10 yıl
Seneye Zaten Crysis 2 çıkar Hazırlansalar iyi ederler gene 15-20FPS verirse en baba kartlar Bu sefer kimsei tutamazlar PC de Konsolcuların sayısında patlama olur umarım akıllı olurlarda 2kat performanlı kartlar yaparlar
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subzero_eren 10 yıl

Orjinalden alıntı: Promity

Seneye Zaten Crysis 2 çıkar Hazırlansalar iyi ederler gene 15-20FPS verirse en baba kartlar Bu sefer kimsei tutamazlar PC de ****ın sayısında patlama olur umarım akıllı olurlarda 2kat performanlı kartlar yaparlar



yaa hocam konuyu bölmiyim ama crysis 2 çıkmadımı ben çıktı diye duymuştum.
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max975 10 yıl
2009 fena bir yıl olacak şu 40nm lik kartlarla elektirik tasarrufuda elde etsek iyi olacak...
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fss1403 10 yıl
Nisanda felan çıkar gliba. Ayrıca da dx 11 desteği da olur herhalde. Piyasanın kızışması iyidir her zaman.
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Light_Velocity 10 yıl
Bakalım bunun fiyatı ne olacak
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CeFurkan 10 yıl
guzel gelismeler
fiyatlarda duser boylece
diablo 3 felan gelirse ekran kartini yenilersek iyi olur
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