Nvidia 40nm üretim teknolojisine GT212 ile geçebilir

Tam Boyutta Gör

AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV740 GPU'suna yönelik tasarım çalışmalarını bitirmesinin ardından Nvidia cephesinde de yeni üretim teknolojisine yönelik gelişmeler gün ışığına çıkmaya başladı. Açıklanan yeni yol haritasına göre firmanın önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde duyurmayı planladığı GT212 kod adlı grafik işlem birimi 40nm üretim teknolojisi için atılacak ilk adım olacak.

55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 285 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modellerini Uluslararası Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarında lanse etmeye hazırlanan Nvidia, önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT212 GPU'sunu endüstrinin beğenisine sunacak.

GeForce GTX 2x5 serisi ekran kartlarının yerini alması beklenen GT212 tabanlı modelleri takiben Nvidia önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde yani Temmuz-Ağustos Eylül döneminde sırasıyla GeForce 9600GT, GeForce 9500GT ve GeForce 9400GT modellerinin yerini alması planlanan GT214, GT216 ve GT218 GPU'larını da kullanıma sunacak. Tabii 40nm üretim teknolojisiyle bazı önemli yenilikler de gelecek.

Nvidia yeni üretim teknolojisiyle birlikte GDDR5 bellek teknolojisini de kullanmaya başlayacak. Hatırlanacağı üzere firma GDDR4 bellek teknolojisini gündemine almamış ve bugüne kadar GDDR3 ile yoluna gitme tercihinde bulunmuştu. Fakat orta segmentte GeForce 9600GT'nin yerini alması beklenen GT214 GPU'lu yeni ekran kartlarıyla birlikte firma için GDDR5 dönemi başlayabilir.

Öte yandan Nvidia önümüzdeki yıl 40nm üretim teknolojisiyle birlikte DirectX 11 desteğine de geçiş yapacak. Bu konuda firmanın ilk adımı olması ve yeni bir grafik işlemci mimarisini temel alması beklenen GT300'ün GT200x GPU'sunun yerini alması ve gelecek yılın sonuna doğru kullanıma sunulması bekleniyor. Nvidia ayrıca entegre grafik işlemci çözümlerinde de güncelleme yapmaya hazırlanıyor.

Yine önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde anons edilmesi beklenen IGT209 kod adlı yeni IGP, satılmakta olan GeForce 9300 ve 9400'ün yerine geçecek gibi görünüyor. Nvidia önümüzdeki yıl 40nm üretim teknolojisine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Aynı dönemde hatta kimi kaynaklara göre biraz daha erken bir zaman dilimi içerisinde AMD-ATi'nin de 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GPU'ları kullanıma sunacak.