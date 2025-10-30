Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan tarihteki ilk şirket oldu

    Nvidia’nın hisseleri Çarşamba günü yüzde 3 yükselerek önemli bir eşiği aştı ve Nvidia, 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan tarihteki ilk şirket oldu.        

    Nvidia, 5 trilyon dolar piyasa değerine ilk şirket oldu Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın hisseleri Çarşamba günü yüzde 3 yükselerek önemli bir eşiği aştı ve Nvidia, 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan tarihteki ilk şirket oldu.

    Yapay zeka çağının merkezinde yer alıyor

    Bu olağanüstü dönüm noktası, şirketin yalnızca video oyunları için grafik işlemcileri üreten bir geliştiriciden, yapay zeka çağının merkezinde yer alan kilit bir oyuncuya dönüşümünü simgeliyor.

    Nvidia hisseleri Salı gününü yüzde 5 artışla kapatmıştı ve yılın başından bu yana %50’den fazla değer kazandı. Son yükseliş, şirketin CEO'su Jensen Huang’ın 500 milyar dolarlık yapay zeka çipi siparişi beklediklerini açıklaması ve ABD hükümeti için 7 yeni süper bilgisayar inşa etmeyi planladıklarını duyurmasının ardından geldi. ABD Enerji Bakanlığı için geliştireceği yedi süper bilgisayardan en büyüğü, Oracle iş birliğiyle üretilecek ve 100.000 adet yüksek performanslı Blackwell AI çipi barındıracak. 

    Nvidia ayrıca, Nokia’ya 1 milyar dolarlık yatırım yaparak, şirketle birlikte gelecek nesil 6G hücresel teknolojisini geliştirmek için stratejik bir ortaklık kurduğunu da açıkladı.

    ABD borsaları da yapay zeka odaklı yükselişin etkisiyle rekor seviyelere tırmandı. Apple ve Microsoft’un hisseleri artış göstererek her iki şirketin de piyasa değerini 4 trilyon doların üzerine taşıdı. Bu çarpıcı yükseliş, bazı uzmanların “balon” endişelerine rağmen devam ediyor. Yapay zekaya yönelik rekor yatırımlar ve satın almalar, şirket değerlerinin tarihi zirvelere ulaşmasına yol açıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    S
    sekomiko 11 dakika önce

    kod

    M
    matarese 17 dakika önce

    Düşük bataryalı versiyon da bir an önce ülkemize rekabetçi bir fiyatla gelir umarım

    Profil resmi
    pakimeno 1 saat önce

    merhabalar...

    Profil resmi
    Pozitron~ 1 saat önce

    kod alabilir miyim ? :)

    1
    1080pHD 1 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    elenthari 2 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    waybe 2 saat önce

    Kupon

    Profil resmi
    Dumanus 2 saat önce

    Kupon icin

    Profil resmi
    SED77 2 saat önce

    bitmediyse alaım

    C
    cagkan007 2 saat önce

    selamlar

    Profil resmi
    Pentagramet 2 saat önce

    Teşekkürler

    Profil resmi
    kurttan 3 saat önce

    Elektronik ürünler için biraz daha yüksek olmalıydı ama olsun bu da iyidir teşekkür ederiz... : )

    Profil resmi
    splendour41 3 saat önce

    bende rica edeceğim teşekkürler.

    Profil resmi
    FiveRoaD 4 saat önce

    Öyleyse Sırsa Sizde..

    K
    Kolloidall 4 saat önce

    codinho

    Profil resmi
    SED77 4 saat önce

    kod gelmedi ne zaman gelir

    Profil resmi
    Hakan 4 saat önce

    Kod istiyorum.

    Profil resmi
    Shinigami35 4 saat önce

    Kaldıysa 1 adet alabilirim :)

    Profil resmi
    s.uzun 5 saat önce

    Teşekkürler

    P
    pskillercheto 5 saat önce

    kod?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ağır kusur listesi seat leon paket sıralaması dexday 50 mg yorumlar komik maniler fiat egea bluetooth müzik dinleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum