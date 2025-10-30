Nvidia, 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan tarihteki ilk şirket oldu

Yapay zeka çağının merkezinde yer alıyor
Bu olağanüstü dönüm noktası, şirketin yalnızca video oyunları için grafik işlemcileri üreten bir geliştiriciden, yapay zeka çağının merkezinde yer alan kilit bir oyuncuya dönüşümünü simgeliyor.
Nvidia hisseleri Salı gününü yüzde 5 artışla kapatmıştı ve yılın başından bu yana %50’den fazla değer kazandı. Son yükseliş, şirketin CEO'su Jensen Huang’ın 500 milyar dolarlık yapay zeka çipi siparişi beklediklerini açıklaması ve ABD hükümeti için 7 yeni süper bilgisayar inşa etmeyi planladıklarını duyurmasının ardından geldi. ABD Enerji Bakanlığı için geliştireceği yedi süper bilgisayardan en büyüğü, Oracle iş birliğiyle üretilecek ve 100.000 adet yüksek performanslı Blackwell AI çipi barındıracak.
Nvidia ayrıca, Nokia’ya 1 milyar dolarlık yatırım yaparak, şirketle birlikte gelecek nesil 6G hücresel teknolojisini geliştirmek için stratejik bir ortaklık kurduğunu da açıkladı.
ABD borsaları da yapay zeka odaklı yükselişin etkisiyle rekor seviyelere tırmandı. Apple ve Microsoft'un hisseleri artış göstererek her iki şirketin de piyasa değerini 4 trilyon doların üzerine taşıdı. Bu çarpıcı yükseliş, bazı uzmanların "balon" endişelerine rağmen devam ediyor. Yapay zekaya yönelik rekor yatırımlar ve satın almalar, şirket değerlerinin tarihi zirvelere ulaşmasına yol açıyor.
