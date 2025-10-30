Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın hisseleri Çarşamba günü yüzde 3 yükselerek önemli bir eşiği aştı ve Nvidia, 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan tarihteki ilk şirket oldu.

Yapay zeka çağının merkezinde yer alıyor

Bu olağanüstü dönüm noktası, şirketin yalnızca video oyunları için grafik işlemcileri üreten bir geliştiriciden, yapay zeka çağının merkezinde yer alan kilit bir oyuncuya dönüşümünü simgeliyor.

Nvidia hisseleri Salı gününü yüzde 5 artışla kapatmıştı ve yılın başından bu yana %50’den fazla değer kazandı. Son yükseliş, şirketin CEO'su Jensen Huang’ın 500 milyar dolarlık yapay zeka çipi siparişi beklediklerini açıklaması ve ABD hükümeti için 7 yeni süper bilgisayar inşa etmeyi planladıklarını duyurmasının ardından geldi. ABD Enerji Bakanlığı için geliştireceği yedi süper bilgisayardan en büyüğü, Oracle iş birliğiyle üretilecek ve 100.000 adet yüksek performanslı Blackwell AI çipi barındıracak.

Nvidia ayrıca, Nokia’ya 1 milyar dolarlık yatırım yaparak, şirketle birlikte gelecek nesil 6G hücresel teknolojisini geliştirmek için stratejik bir ortaklık kurduğunu da açıkladı.

Nvidia, ABD için yedi yapay zeka süper bilgisayarı inşa edecek

ABD borsaları da yapay zeka odaklı yükselişin etkisiyle rekor seviyelere tırmandı. Apple ve Microsoft’un hisseleri artış göstererek her iki şirketin de piyasa değerini 4 trilyon doların üzerine taşıdı. Bu çarpıcı yükseliş, bazı uzmanların “balon” endişelerine rağmen devam ediyor. Yapay zekaya yönelik rekor yatırımlar ve satın almalar, şirket değerlerinin tarihi zirvelere ulaşmasına yol açıyor.

