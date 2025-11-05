Nvidia 581.80 sürücüsü, Call of Duty Black Ops 7 desteğiyle yayınlandı

Nvidia 581.80 Game Ready sürücüsü neler getiriyor?
Bu arada, Ubisoft'un şehir kurma ve yönetim oyunu Anno 117, 13 Kasım’da çıkacak ve PC'de performansı artıracak DLSS desteğine sahip olacak. Sürücü ayrıca Paradox Interactive'in yeni tarihi strateji oyunu Europa Universalis V, kare hızlarını artıracak DLSS Süper Çözünürlük özelliğini getirecek.
581.80 Game Ready sürücüsü, yalnızca yeni oyunlara destek getiren bir güncelleme değil, birkaç sorun da düzeltildi:
- F1 25: DLSS Çerçeve Oluşturma kullanılırken performans iyileştirmeleri [5422722]
- Vulkan uygulamalarının Core 2 Duo / Core 2 Quad işlemcilerde başlatıldığında çökmesi sorunu düzeltildi [5509161]
Nvidia, Counter Strike 2’de oyun içi çözünürlüğün ekranın doğal çözünürlüğünden düşük olması durumunda yazıların bozulması ve Like a Dragon: Infinite Wealth oyununda bazı sistemlerde sürücü güncellemesinden sonra ışıkların titremesi gibi henüz çözülemeyen sorunlar üzerine de çalıştıklarını belirtiyor.
Nvidia 581.80 sürücüsü, Nvidia uygulamasından ve GeForce Experience'dan indirilebiliyor.