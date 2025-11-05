Giriş
    Nvidia 581.80 sürücüsü, Call of Duty Black Ops 7 desteğiyle yayınlandı

    Nvidia, WHQL sertifikalı 581.80 Game Ready sürücüsünü yayınladı. Güncelleme, 14 Kasım'da çıkacak olan Call of Duty serisinin yeni oyunu Black Ops 7’ye destek eklerken, birkaç hatayı düzeltiyor.

    Nvidia 581.80 Game Ready sürücüsü yayınlandı Tam Boyutta Gör
    581.80 Game Ready sürücüsüyle birlikte, 14 Kasım'da Call of Duty: Black Ops 7’ye başlayanlar, daha iyi kare hızları için Nvidia DLSS 4 yükseltme ve Çoklu Kare Oluşturma teknolojilerinin yanı sıra sistem gecikmesini azaltan Nvidia Reflex'ten yararlanabilecek.

    Nvidia 581.80 Game Ready sürücüsü neler getiriyor?

    Bu arada, Ubisoft'un şehir kurma ve yönetim oyunu Anno 117, 13 Kasım’da çıkacak ve PC'de performansı artıracak DLSS desteğine sahip olacak. Sürücü ayrıca Paradox Interactive'in yeni tarihi strateji oyunu Europa Universalis V, kare hızlarını artıracak DLSS Süper Çözünürlük özelliğini getirecek.

    581.80 Game Ready sürücüsü, yalnızca yeni oyunlara destek getiren bir güncelleme değil, birkaç sorun da düzeltildi:

    • F1 25: DLSS Çerçeve Oluşturma kullanılırken performans iyileştirmeleri [5422722]
    • Vulkan uygulamalarının Core 2 Duo / Core 2 Quad işlemcilerde başlatıldığında çökmesi sorunu düzeltildi [5509161]

    Nvidia, Counter Strike 2’de oyun içi çözünürlüğün ekranın doğal çözünürlüğünden düşük olması durumunda yazıların bozulması ve Like a Dragon: Infinite Wealth oyununda bazı sistemlerde sürücü güncellemesinden sonra ışıkların titremesi gibi henüz çözülemeyen sorunlar üzerine de çalıştıklarını belirtiyor.

    Nvidia 581.80 sürücüsü, Nvidia uygulamasından ve GeForce Experience'dan indirilebiliyor.

    Kaynakça https://us.download.nvidia.com/Windows/581.80/581.80-win11-win10-release-notes.pdf https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/call-of-duty-black-ops-7-geforce-game-ready-driver/ https://www.tweaktown.com/news/108671/geforce-game-ready-driver-for-call-of-duty-black-ops-7-is-here/index.html
