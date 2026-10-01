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    Nvidia'dan eski ekran kartlarına kritik güncelleme: GTX 700, 900 ve 10 serisi unutulmadı

    Nvidia, Game Ready desteği sona eren eski GeForce ekran kartları için yeni güvenlik sürücüsünü yayınladı. 582.78 sürümü hangi modellere geliyor? İşte detaylar...

    Nvidia 582.78 sürücüsü yayınlandı: GTX 700, 900 ve 10'a geliyor! Tam Boyutta Gör
    Nvidia, artık düzenli Game Ready Driver güncellemeleri almayan eski GeForce ekran kartları için yeni bir güvenlik sürücüsü yayınladı. GeForce Security Update Driver 582.78, Maxwell, Pascal ve Volta mimarilerini kullanan ekran kartlarına yönelik çeşitli güvenlik sorunlarını gideriyor.

    Kaçıranlar için Nvidia, Maxwell, Pascal ve Volta tabanlı ekran kartları için düzenli Game Ready Driver desteğini sonlandırmıştı. Buna rağmen şirket, söz konusu ekran kartlarını kullanan sistemler için güvenlik güncellemeleri yayınlamaya devam ediyor. Yeni 582.78 sürücüsü de Windows 10 64-bit ve Windows 11 işletim sistemleriyle uyumlu olarak sunuldu.

    GTX 700, 900 ve 10 serisine güncelleme

    Yeni sürücü özellikle eski nesil GeForce kullanıcılarını ilgilendiriyor. Masaüstü tarafında Maxwell mimarisine dayanan GTX 745, GTX 750 ve GTX 750 Ti modellerinin yanı sıra GTX 950 ile GTX 980 Ti arasındaki GeForce 900 serisi ekran kartları destekleniyor. Pascal tabanlı GeForce 10 serisinde ise GTX 1050'den GTX 1080 Ti'a kadar olan modellerin yanında GT 1030 ve GT 1010 da güncelleme kapsamında bulunuyor.

    • GeForce 10 Serisi: GTX 1080 Ti, GTX 1080, GTX 1070 Ti, GTX 1070, GTX 1060, GTX 1050 Ti, GTX 1050, GT 1030 ve GT 1010
    • GeForce 900 Serisi: GTX 980 Ti, GTX 980, GTX 970, GTX 960 ve GTX 950
    • GeForce 700 Serisi: GTX 750 Ti, GTX 750 ve GTX 745
    • TITAN Serisi: TITAN V, TITAN Xp, TITAN X (Pascal) ve GeForce GTX TITAN X

    Dizüstü bilgisayar tarafında ise GTX 900M ve GTX 10 serilerinin yanı sıra MX110'dan MX350'ye kadar uzanan bazı mobil GPU'lar destekleniyor.

    114 güvenlik açığı giderildi

    Nvidia'nın Eylül 2026 güvenlik bülteni, şirketin farklı GPU yazılımlarında toplam 114 güvenlik açığının giderildiğini gösteriyor. Bunların 98'i ekran sürücüsünü, 16'sı ise vGPU yazılımını ilgilendiriyor. Açıkların 1'i kritik, 76'sı yüksek ve 37'si orta seviyede sınıflandırılıyor. Kritik seviyedeki CVE-2026-47574 açığı ise tüketici GeForce sürücüsünden ziyade Linux vGPU Virtual GPU Manager bileşenini ilgilendiriyor.

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