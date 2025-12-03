Giriş
    Nvidia 590 sürücüsüyle GTX 900 ve GTX 10 desteğini bırakıyor

    Nvidia'nın Linux için yayınladığı ilk 590 sürümlü sürücü, Maxwell ve Pascal tabanlı GTX modellerinin artık desteklenmediğini doğruladı. Eski mimariler Game Ready güncellemelerinin dışında kalacak.

    Nvidia 590 sürücüsüyle GTX 900 ve GTX 10 desteğini bırakıyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, uzun süredir konuşulan Maxwell ve Pascal döneminin kapanışını "590" sürücü serisiyle netleştiriyor. Linux için yayınlanan 590.44.01 beta sürücüsü, GTX 900 ve GTX 10 serisine yönelik desteğin artık aktif olarak sunulmadığını doğruladı. 

    Nvidia GTX 900 ve GTX 10 desteğini bırakıyor

    Geçtiğimiz yaz paylaşılan bilgilere göre 580 sürücüsü, bu mimarileri destekleyen son büyük sürücü olacaktı. Ancak süreç bir süre daha uzadı ve Windows tarafında 581.80 sürümü kasım sonunda yayınlandı. Şu anda 581.80, Maxwell ve Pascal kartlarının Game Ready tarafındaki son kapsamlı paketi olarak sunuluyor.

    Linux tarafında sürüm numaraları her zaman birebir eşleşmese de 590.44.01'in GTX 1050 Ti gibi modelleri artık tanımaması, mimarinin yeni sürücü hattından çıkarıldığını açık biçimde gösteriyor. Nvidia ise, bu değişikliğin tamamen destek sonu anlamına gelmediğini vurguluyor. Şirket, Maxwell ve Pascal tabanlı kartların güvenlik güncellemelerini almaya devam edeceğini duyurdu.

    Bununla birlikte bu modeller için yeni özellikler, performans optimizasyonları veya güncel oyunlara yönelik iyileştirmeler yayınlanmayacak. Bu da kullanıcıların Game Ready desteğini fiilen kaybettiği anlamına geliyor. Kaçıranlar için Maxwell ve Pascal mimarileri, yıllarca geniş bir kullanıcı kitlesinin temel tercihleri arasında yer aldı.

    Maxwell tarafında GTX 750 Ti gibi modeller listenin üst sıralarına çıkarken, GTX 970 ve hemen ardından Pascal döneminde GTX 1060'ın Steam Donanım Anketi’nde yıllarca zirvede kaldı..

