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    Nvidia 617.42 sürücüsünü yayınladı: DLSS 4.5 desteği genişliyor

    Nvidia, GeForce Game Ready 617.42 sürücüsünü yayınladı. Yeni sürüm Modern Warfare 4, Dragon's Dogma 2 ve STAR WARS: Galactic Racer için optimizasyon getiriyor. 

    Nvidia 617.42 sürücüsünü yayınladı: DLSS 4.5 desteği genişliyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, GeForce ekran kartları için yeni Game Ready 617.42 sürücüsünü yayınladı. Yeni sürüm, başta Call of Duty: Modern Warfare 4 olmak üzere Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, STAR WARS: Galactic Racer ve Microsoft Flight Simulator 2024 için optimizasyonlar getiriyor. Sürücüyle birlikte DLSS 4.5 destekli yeni yapımlar da genişliyor.

    Modern Warfare 4 ve yeni oyunlara destek

    Nvidia'nın yeni sürücüsü, önümüzdeki günlerde yayınlanacak veya güncelleme alacak çok sayıda oyun için hazırlanan desteklerle birlikte geliyor. 617.42 numaralı sürücünün öne çıkan desteği ise Call of Duty: Modern Warfare 4. Modern Warfare 4'ün tüm oyun modlarında DLSS 4.5 Super Resolution, Dynamic Multi Frame Generation ve ışın izlemeli yansımalar destekleniyor. 

    Yeni sürücü ayrıca Dragon's Dogma 2: Dark Arisen için de optimize edildi. 9 Ekim'de çıkacak genişleme paketi yeni bir bölge ve mevcut bölgelerde 12 yeni zindan eklerken DLSS Super Resolution ve Frame Generation özelliklerini DLSS 4.5 sürümüne taşıyor. STAR WARS: Galactic Racer da 617.42 ile desteklenen yapımlar arasında.

    Oyun, DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation, Super Resolution ve Ray Reconstruction özelliklerinin yanı sıra donanım hızlandırmalı ışın izlemeli Lumen aydınlatmayı destekliyor. Yeni sürücü ile çözülen sorunlar arasında ise, Assassin's Creed Shadows'ta yaşanan çökme sorunları yer alıyor.

    • Call of Duty: Modern Warfare 4
    • Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
    • STAR WARS: Galactic Racer

    DLSS 4.5 desteği genişliyor

    Nvidia'nın yeni sürücüsüyle birlikte Gears of War: E-Day ve 007 First Light gibi yapımlardaki güncel DLSS özellikleri genişliyor. Gears of War: E-Day, DLSS 4.5 Super Resolution, Frame Generation, Dynamic Multi Frame Generation ve RTX Mega Geometry desteği sunuyor. Microsoft Flight Simulator 2024 de 13 Ekim'de yayınlanacak yedinci büyük ücretsiz güncellemeyle DLSS Super Resolution 4.5 ve Dynamic Multi Frame Generation desteğine kavuşacak.

    Bunun yanında Clive Barker’s Hellraiser: Revival da DLSS Super Resolution ve Frame Generation desteğiyle 8 Ekim'de oyuncularla buluşacak. Kullanıcılar bu özellikleri Nvidia uygulaması üzerinden yeni modellere yükseltebilecek ve Dynamic Frame Generation ile 6 kata kadar kare üretiminden yararlanabilecek.

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