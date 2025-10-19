Nvidia, ABD’de üretilen ilk Blackwell yongasını tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia, ABD’de üretilen ilk Blackwell yonga plakasını (wafer) kamuoyuna tanıttı. Üretim, TSMC’nin Arizona’daki yarı iletken tesisinde gerçekleştirildi. Böylece dünyanın en gelişmiş yapay zeka işlemcilerinden biri artık ilk kez Amerika’da üretim hattına girmiş oldu.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, bu tarihi gelişmeyi kutlamak için Phoenix’teki TSMC tesisini bizzat ziyaret etti. Huang’a, TSMC Arizona CEO’su Ray Chuang da eşlik etti. Huang etkinlikte yaptığı açıklamada yakın Amerikan tarihinde ilk kez en önemli çipin ABD’de, en ileri üretim tesisi olan TSMC tarafından ülke içinde üretildiğini söyledi.

Blackwell platformu, Nvidia tarafından geçen yıl duyurulmuş ve Amazon, Google, OpenAI gibi devlerin şimdiden benimsemeyi taahhüt ettiği yeni nesil mimari olarak öne çıkmıştı. Şirketin açıklamasına göre Blackwell, önceki nesle kıyasla 25 kata kadar daha verimli enerji kullanımı ve maliyet avantajı sunuyor.

Tam Boyutta Gör TSMC’nin Arizona tesisinde gerçekleştirilen bu üretim, yalnızca Nvidia için değil, genel olarak Amerika’nın yarı iletken bağımsızlığı hedefi için de kritik bir gelişme olarak görülüyor. ABD, son yıllarda üretimi yeniden ülke içine taşımak için milyarlarca dolarlık teşvik paketleri açıklamıştı. Nvidia’nın da yarım trilyon dolarlık (500 milyar dolar) bir yatırım planı ile bu dönüşümün merkezinde yer aldığı biliniyor.

TSMC, Blackwell yonga plakasının üretimini yalnızca altı ay gibi kısa bir sürede tamamladı. Şirket, önümüzdeki dönemde 2, 3 ve 4 nanometre süreçlerle birlikte 1,6 nanometrelik A16 çiplerinin de Arizona’da üretileceğini açıkladı. Bu, ABD’nin Tayvan’la birlikte dünyanın yeni yarı iletken merkezlerinden biri haline geldiği anlamına geliyor.

Bu arada yonga üretim sürecinin yalnızca plaka üretiminden ibaret değil. Sonraki aşamalarda katmanlama (layering), desen oluşturma (patterning), aşındırma (etching) ve kesim (dicing) işlemleri yapılacak. Bu süreçlerin tamamlanmasıyla Blackwell tabanlı yapay zeka çipleri, veri merkezleri ve süper bilgisayarlarda kullanılabilir hale gelecek.

