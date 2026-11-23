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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın görevine dönmesiyle teknoloji piyasalarındaki kara bulutlar dağıldı. Soruşturmanın hızla kapanmasıyla Nvidia hisseleri yüzde 35 artarak 170 dolara çıktı ve piyasa değeri 4 trilyon doları aştı. SanDisk ve Micron gibi devler de toparlanırken, panikle satış yapan küçük yatırımcılar kaybetti, dipten alım yapan büyük kurumlar ise büyük kazanç elde etti. Yaşanan bu ralli, yapay zekâ sektörünün Nvidia'ya ne kadar göbekten bağlı olduğunu kanıtladı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Nvidia patronu Jensen Huang’ın yasak aşk skandalı nedeniyle görevi bırakmasının ardından yapay zekâ sektörünün kuşatan kara bulutlar, tekrar şirkete geri dönmesiyle bir anda dağıldı. Hisseleri dipten toplayanlar zengin oldu.

Nvidia koca sektörü peşine taktı

Yaşanan gelişmeler Nvidia yoksa yapay zekâ sektörü de yok dedirtiyor. Geçtiğimiz hafta Nvidia tepeden neredeyse yüzde 50 düşerek 123$ seviyelerine gerilemişti. SanDisk, Micron, SpaceX gibi teknoloji devleri de büyük ralli sonrasında yüzde 15-20 arası düşüş görmüştü.

Nvidia asıl yüzünü göstermeye başladı 1 hf. önce eklendi

Bu hafta ise her şey eski yerine geldi. Nvidia hisseleri yüzde 35 artışla 170$ seviyesine çıktı. Piyasa değeri 4 trilyon doların üzerine attı. SanDisk, Micron, SpaceX hisseleri de yine benzer yükselişlerle düşüş öncesi seviyelerine geldi.

Peki olan kime oldu? Elbette düşüşten korkarak satan bireysel yatırımcılar zarara girdi. ABD hükümetinin Jensen Huang hakkında uzun bir inceleme yapması bekleniyordu ancak bir haftada sıkıntı olmadığına kanaat getirildi. Düşüş esnasında dipten uzun pozlara giren önemli varlık şirketlerinin büyük vurgun yaptığı ifade ediliyor.

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