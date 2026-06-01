Nvidia, açık kaynaklı insansı robot platformunu tanıttı

İnsansı robot geliştirmek kolaylaşıyor
Şirketin açıklamasına göre yeni referans tasarım, araştırmacıların robotik geliştirme süreçlerinde karşılaştıkları donanım entegrasyonu, veri toplama, simülasyon, eğitim, test ve dağıtım gibi parçalı iş akışlarını tek bir platform altında birleştiriyor. Böylece üniversiteler ve araştırma laboratuvarları özel ve kapalı sistemlere ihtiyaç duymadan gelişmiş insansı robot teknolojilerine erişebilecek.
Jensen Huang, insansı robotların gelecekte fiziksel yapay zekayı dünyanın en büyük sektörlerine taşıyacağını ve bunun “trilyonlarca dolarlık ekonomik fırsat” yaratacağını belirtti. CEO, Isaac GR00T Referans Robotu’nun araştırmacılara genel amaçlı fiziksel zeka geliştirme yolunda açık ve birleşik bir platform sunduğunu ifade etti.
İnsan ölçeğinde tasarlanmış gelişmiş robot
Nvidia’nın yeni referans robotu, Unitree H2 Plus insansı robot gövdesini, Sharpa Wave dokunsal geri bildirim destekli beş parmaklı robot ellerini, Jetson Thor işlem platformunu ve Isaac GR00T yazılım ekosistemini tek bir sistemde bir araya getiriyor. Referans tasarım Ekim ayında piyasaya çıkacak.
Güç tarafında ise robotun kolları 120 Newton-metreye kadar, bacakları ise 360 Newton-metreye kadar tork üretebiliyor. Sistem nominal olarak 7 kilogram, en yüksek seviyede ise 15 kilogram yük taşıyabiliyor.
Donanımı da güçlü
Robotun "beyni" olarak görev yapan Nvidia Jetson AGX Thor T5000, Blackwell mimarili GPU ile donatılmış durumda. Sistem, 2.070 FP4 teraflop yapay zeka performansı, 14 çekirdekli Arm işlemci ve 128 GB birleşik bellek sunuyor. Ayrıca 40 ila 130 watt arasında yapılandırılabilen güç tüketimi sayesinde gerçek zamanlı sensör işleme ve robot çıkarımı gerçekleştirilebiliyor.
Bağlantı tarafında Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve USB desteği yer alırken, sesli etkileşim için mikrofon ve hoparlör sistemleri de platforma entegre edilmiş durumda. Robot, 15 Ah kapasiteli ve 0,972 kWh enerji depolayabilen bataryasıyla yaklaşık üç saat çalışma süresi sunuyor.
Her şey tek yerde
Geliştiriciler, Isaac Lab ile simülasyon ortamları oluşturabiliyor, Isaac Teleop sayesinde robot gösterim verilerini kaydedebiliyor, Omniverse ve Cosmos araçlarıyla sentetik veri üretebiliyor. Eğitilen robot politikaları ise Isaac ROS aracılığıyla Jetson Thor üzerinde çalıştırılabiliyor.
Nvidia ayrıca yeni referans robot tasarımının birçok önde gelen araştırma kurumu tarafından kullanılacağını açıkladı. Ai2, ETH Zurich, Stanford Robotics Center ve Kaliforniya Üniversitesi San Diego Kampüsü'ndeki Advanced Robotics and Controls Laboratory, platformu insansı robotik araştırmalarını ilerletmek amacıyla kullanacak kurumlar arasında yer alıyor. Ek olarak Nvidia, Isaac GR00T geliştirici platformunun gelecekte araştırma kurumları arasında yaygın olarak kullanılan Unitree G1 insansı robotunu da destekleyeceğini belirtiyor.