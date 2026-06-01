Nvidia, açık kaynaklı insansı robot platformunu tanıttı

Tam Boyutta Gör Nvidia CEO’su Jensen Huang, GTC Taipei etkinliğinde yaptığı açıklamalarda şirketin insansı robot alanındaki yeni adımlarını duyurdu. Nvidia, akademik araştırmaları hızlandırmak amacıyla geliştirdiği Nvidia Isaac GR00T referans robot tasarımını tanıtırken aynı zamanda bu sistemin temelini oluşturan Isaac GR00T platformunun yeteneklerini de ayrıntılarıyla paylaştı.

İnsansı robot geliştirmek kolaylaşıyor

Şirketin açıklamasına göre yeni referans tasarım, araştırmacıların robotik geliştirme süreçlerinde karşılaştıkları donanım entegrasyonu, veri toplama, simülasyon, eğitim, test ve dağıtım gibi parçalı iş akışlarını tek bir platform altında birleştiriyor. Böylece üniversiteler ve araştırma laboratuvarları özel ve kapalı sistemlere ihtiyaç duymadan gelişmiş insansı robot teknolojilerine erişebilecek.

Jensen Huang, insansı robotların gelecekte fiziksel yapay zekayı dünyanın en büyük sektörlerine taşıyacağını ve bunun “trilyonlarca dolarlık ekonomik fırsat” yaratacağını belirtti. CEO, Isaac GR00T Referans Robotu’nun araştırmacılara genel amaçlı fiziksel zeka geliştirme yolunda açık ve birleşik bir platform sunduğunu ifade etti.

İnsan ölçeğinde tasarlanmış gelişmiş robot

Nvidia’nın yeni referans robotu, Unitree H2 Plus insansı robot gövdesini, Sharpa Wave dokunsal geri bildirim destekli beş parmaklı robot ellerini, Jetson Thor işlem platformunu ve Isaac GR00T yazılım ekosistemini tek bir sistemde bir araya getiriyor. Referans tasarım Ekim ayında piyasaya çıkacak.

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 180 santimetre boyunda ve 70 kilogram ağırlığında olan robot, gövde genelinde 31 serbestlik derecesine sahip. Robotun her iki elinde bulunan Sharpa Wave beş parmaklı sistemler ise ek 22 serbestlik derecesi sunuyor. Böylece robotun toplam hareket kabiliyeti 75 serbestlik derecesine ulaşıyor. Bu yapı, hassas nesne manipülasyonu ve karmaşık görevlerin yerine getirilmesi için tasarlandı.

Tam Boyutta Gör Robotun baş kısmında yer alan stereo kamera sistemi 140 derece yatay ve 102 derece dikey görüş açısı sağlıyor. Buna ek olarak bileklerde yakın mesafe manipülasyon işlemleri için kameralar ve hareket takibi amacıyla ataletsel ölçüm birimi (IMU) bulunuyor.

Güç tarafında ise robotun kolları 120 Newton-metreye kadar, bacakları ise 360 Newton-metreye kadar tork üretebiliyor. Sistem nominal olarak 7 kilogram, en yüksek seviyede ise 15 kilogram yük taşıyabiliyor.

Donanımı da güçlü

Robotun "beyni" olarak görev yapan Nvidia Jetson AGX Thor T5000, Blackwell mimarili GPU ile donatılmış durumda. Sistem, 2.070 FP4 teraflop yapay zeka performansı, 14 çekirdekli Arm işlemci ve 128 GB birleşik bellek sunuyor. Ayrıca 40 ila 130 watt arasında yapılandırılabilen güç tüketimi sayesinde gerçek zamanlı sensör işleme ve robot çıkarımı gerçekleştirilebiliyor.

Bağlantı tarafında Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve USB desteği yer alırken, sesli etkileşim için mikrofon ve hoparlör sistemleri de platforma entegre edilmiş durumda. Robot, 15 Ah kapasiteli ve 0,972 kWh enerji depolayabilen bataryasıyla yaklaşık üç saat çalışma süresi sunuyor.

Her şey tek yerde

Tam Boyutta Gör Huang'ın etkinlikte öne çıkardığı bir diğer unsur ise Isaac GR00T geliştirme platformu oldu. Nvidia’ya göre platform, insansı robot geliştirme için gereken tüm yazılım katmanlarını tek bir yapıda topluyor. Modelleme, veri üretimi, simülasyon ve çalışma zamanı bileşenlerini kapsayan sistem, araştırmacıların sıfırdan altyapı kurma ihtiyacını azaltmayı hedefliyor.

Geliştiriciler, Isaac Lab ile simülasyon ortamları oluşturabiliyor, Isaac Teleop sayesinde robot gösterim verilerini kaydedebiliyor, Omniverse ve Cosmos araçlarıyla sentetik veri üretebiliyor. Eğitilen robot politikaları ise Isaac ROS aracılığıyla Jetson Thor üzerinde çalıştırılabiliyor.

Nvidia ayrıca yeni referans robot tasarımının birçok önde gelen araştırma kurumu tarafından kullanılacağını açıkladı. Ai2, ETH Zurich, Stanford Robotics Center ve Kaliforniya Üniversitesi San Diego Kampüsü'ndeki Advanced Robotics and Controls Laboratory, platformu insansı robotik araştırmalarını ilerletmek amacıyla kullanacak kurumlar arasında yer alıyor. Ek olarak Nvidia, Isaac GR00T geliştirici platformunun gelecekte araştırma kurumları arasında yaygın olarak kullanılan Unitree G1 insansı robotunu da destekleyeceğini belirtiyor.

