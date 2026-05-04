Nvidia açıkladı: Çin'de pazar payı sıfıra düştü

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ donanımları tarafında küresel lider konumda bulunan Nvidia, Çin pazarında beklenmedik bir tabloyla karşı karşıya. Şirketin CEO'su Jensen Huang, son açıklamasında ABD'nin uyguladığı ihracat kısıtlamaları nedeniyle şirketin Çin’deki doğrudan pazar payının %0 seviyesine gerilediğini söyledi.

Burada dikkat çeken nokta, bu sıfır ifadesinin tamamen satış kanallarına işaret etmesi. Yani Nvidia GPU'ları Çin'de hâlâ dolaylı yollarla veya mevcut sistemler üzerinden kullanılmaya devam ediyor. Ancak şirketin Çinli müşterilere doğrudan satış yapamaması, gelir ve pazar kontrolü açısından ciddi bir kayıp anlamına geliyor.

Huang'a göre bu durum yalnızca Nvidia için değil, genel olarak ABD merkezli teknoloji şirketleri için de stratejik bir hata. Çin gibi dev bir pazarın tamamen rakiplere bırakılmasının uzun vadede ters etki yarattığını belirten Huang, bu boşluğun hızla yerli çözümlerle doldurulduğunu vurguluyor.

Aslında bakacak olursak gerçekten de son dönemde Çin merkezli şirketlerin yapay zekâ tarafında ciddi bir ivme yakaladığı görülüyor. Donanım tarafında yerli hızlandırıcılar geliştirilirken, yazılım ekosisteminde de alternatif platformlar güç kazanıyor. Nvidia'nın en büyük avantajlarından biri olan CUDA gibi yazılım katmanlarının erişiminin sınırlanması, Çin'in kendi çözümlerini geliştirmesini hızlandırmış durumda.

Huang'ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise Çin'in insan kaynağı. Ülkenin özellikle matematik ve mühendislik alanlarında güçlü bir yetenek havuzuna sahip olduğunu belirten CEO, yapay zekâ araştırmacılarının sayısının ve kalitesinin oldukça yüksek olduğuna işaret ediyor. Bu da uzun vadede Çin'in kendi kendine yetebilen bir AI ekosistemi kurmasını kolaylaştırıyor.

Öte yandan yapay zekâ donanımlarına olan talep küresel ölçekte artmaya devam ederken, Çin pazarının dışarıda kalması milyarlarca dolarlık bir fırsatın kaçırılması anlamına geliyor. Huang'ın "stratejik olarak mantıklı değil" yorumu da tam olarak bu noktaya dayanıyor.

