Nvidia açıkladı: GeForce ekran kartlarını bırakacak mı?

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia'daki yönetim değişiklikleri ve yapay zeka odaklı adımlar, GeForce ekran kartlarının sonu mu geliyor sorusunu doğurdu. Şirket temsilcisi Jacob Freeman, markanın biteceği iddialarına net bir "Hayır" yanıtı verdi. Ancak iptal edilen ürün planları, bellek seçenekleri ve RTX 5090 tarafındaki stok ile fiyat belirsizlikleri, oyuncuların kafasındaki soru işaretlerini tamamen gidermiş değil. Nvidia'nın yeni nesil ekran kartı takvimini ne zaman açıklayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın son dönemde yaşanan yönetim değişiklikleri, şirketin tüketici ekran kartı pazarındaki geleceğine yönelik tartışmaları beraberinde getirdi. Jensen Huang'ın CEO görevinden ayrılmasının ardından bazı kullanıcılar, şirketin GeForce ekran kartı geliştirmeye devam edip etmeyeceğini veya kaynaklarını yapay zeka donanımlarına mı kaydıracağını sorgulamaya başladı. Son olarak şirketin GeForce temsilcisi Jacob Freeman'dan konu hakkında kısa bir mesaj paylaşıldı.

Ekran kartı pazarından çekilme planı yok

Daha önce EVGA'da ürün yöneticisi olarak görev yapan Freeman, PDXLAN oyun etkinliğine katılarak şirketin etkinlikteki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı. Bir X kullanıcısının son gelişmelerin GeForce markasının sonu anlamına gelip gelmediğini sorması üzerine Freeman, gülümseyen bir emojiyle birlikte yalnızca "Hayır" yanıtını verdi. Ancak Freeman, şirketin gelecek ekran kartlarına veya ürün yol haritasına ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Yeni GeForce modellerinin geleceği belirsiz

Öte yandan Nvidia'nın ekran kartı yol haritası konusunda belirsizlikler sürüyor. Haberde aktarılan bilgilere göre şirketin, daha önce iş ortaklarıyla görüştüğü çok sayıda ürün planını iptal ettiği belirtiliyor. Bunlar arasında GeForce RTX SUPER serisi ve 3 GB bellek modülleri kullanan farklı ekran kartı seçenekleri de bulunuyor.

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GeForce RTX 5090 tarafında ise stok ve fiyat sorunları gündemde.Dolayısıyla Freeman'ın açıklaması GeForce markasının geleceği açısından olumlu bir mesaj verse de yeni nesil ekran kartlarının takvimi ve iptal edildiği belirtilen modeller hakkında netlik sağlamıyor. Nvidia'nın oyun GPU'larına yönelik planlarını ne zaman açıklayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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