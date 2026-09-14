Nvidia, AI için RTX PRO 5500 Blackwell’i tanıttı: 84 GB bellekle geliyor

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Tam Boyutta Gör Nvidia, profesyonel ekran kartı ailesine RTX PRO 5500 Blackwell Workstation Edition modelini ekledi. RTX PRO 6000’ın hemen altında konumlandırılan ekran kartı, RTX PRO 5000’e kıyasla hem çok daha yüksek bellek kapasitesi hem de iki kat daha yüksek güç limiti sunuyor. Yeni ekran kartının özellikle AI iş yüklerinde kullanılması planlanıyor.

84 GB ECC GDDR7 bellekle geliyor

RTX PRO 5500 Blackwell, GB202 GPU’sunu temel alıyor. Bu çip Nvidia’nın RTX PRO 6000 modelinin yanı sıra GeForce RTX 5090’da da kullanılıyor. Ekran kartında 21.760 CUDA çekirdeği bulunuyor. Bu değer de RTX 5090 ile yine aynı.

Kartın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 84 GB ECC GDDR7 bellek kapasitesi. Mevcut bilgilere göre bellek, 416-bit bellek veri yolu üzerinden çalışıyor ve maksimum 1.398 GB/s bellek bant genişliği sunuyor. Dolayısıyla bellekler 27 Gbps hızında çalışıyor.

RTX PRO 5500’ün bellek kapasitesi, RTX PRO 5000 Blackwell’in 48 GB'lık sürümünden 36 GB daha yüksek. RTX PRO 6000’dan ise 12 GB daha düşük. GeForce RTX 5090’ın 32 GB belleğiyle karşılaştırıldığında ise profesyonel model 2,5 katın üzerinde daha fazla VRAM sunuyor.

RTX PRO 5500, 600W maksimum kart gücü ile de dikkat çekiyor. Bu açıdan Nvidia’nın RTX PRO 6000 modeliyle aynı seviyede bulunuyor ve RTX PRO 5000’in 300W güç limitinin iki katına çıkıyor.

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Kartta PCIe 5.0 x16 bağlantısı kullanılıyor ve güç aktarımı için tek bir CEM5 16-pin güç konnektörü bulunuyor. Görüntü çıkışı tarafında ise dört adede kadar DisplayPort 2.1b bağlantısı sunuluyor.

Nvidia, RTX PRO 5500 için hem aktif hava soğutmalı hem de RXM sıvı soğutmalı yapılandırmalar listeliyor.

Profesyonel görüntü ve video iş yükleri için kartta üç adet 9. nesil NVENC ve üç adet 6. nesil NVDEC motoru bulunuyor. Ayrıca Nvidia’nın Multi-Instance GPU (MIG) teknolojisi destekleniyor. Bu özellik sayesinde tek bir 84 GB'lık GPU, birbirinden izole edilmiş iki adet 42 GB'lık örneğe ayrılabiliyor.

Fiyatı henüz açıklanmadı

Öte yandan Nvidia henüz RTX PRO 5500 için resmi fiyat açıklamadı. Şirketin bölgesel ürün sayfalarında model şu anda “Coming Soon” olarak gösteriliyor.

Karşılaştırma açısından RTX PRO 5000 Blackwell’in 48 GB sürümü yaklaşık 9.200 dolar seviyesinde listeleniyor. RTX PRO 6000 ise 13 bin dolardan başlayan fiyatlara sahip.

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