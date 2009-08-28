Nvidia, AMD'nin bir üst düzey yöneticisini daha kadrosuna kattı

Geçtiğimiz günlerde AMD-ATi'nin mobil grafik ve çipset çözümlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phil Eisler'i kadrosuna kattığı açıklanan Nvidia, yönetici transferine devam ediyor. Açıklanan bilgilere göre Nvidia'nın son transferi 30 yıl boyunca AMD'de çalışan ve son olarak mühendislik operasyonlarından sorumlu başkan yardımcılığı görevinde bulunan Jerry Vogel oldu.
Jerry Vogel'in Nvidia çatısı altında müşteri programı yönetiminden sorumlu başkan yardımcılığı görevinde bulunacağı ayrıca Tegra ve Tesla gibi hedef odaklı tasarımların yönetiminde etkin rol oynayacak. AMD'de kritik görevlerde bulunan iki üst düzey yöneticiyi kadrosuna katan Nvidia'nın yeni bir girişimde bulunup bulunmayacağı, AMD'nin ise yönetici transferine karşı nasıl bir önlem alacağı şimdiden merak konusu.
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Kardesim rahat ol benim son yazdigimda espri idi
Ancak su var ki Tr de kullanilan kelimeler direkt olarak algilandigi icin yanlis yere cekiliyor bende bunun kurbani oldum diyebilirim
saygilar
Siz inanıyor musunuz bu söylediklerinize?
Futbol mu yaş ilerledikçe körelsin adam? Tecrübe, bilgi birikimi söz konusuyken bu kadar komik olmaya ne hacet?
Bıkmadınız fanatiklikten. AMD-ATI yapsa aynısını yine aynı manzara olacak. Al bir tarafı vur ötekine...
Bu arada nVidia'nın Tegra ve Tesla konusunu ciddiye aldığını görmüş olduk. Gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturacak olan bu platformları toy adamların eline bırakmak istememiş besbelli. Bakalım ne gibi adımlar atacaklar.
bilgi sızdırma işi olabilir...