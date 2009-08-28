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Nvidia, AMD'nin bir üst düzey yöneticisini daha kadrosuna kattı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, AMD'nin bir üst düzey yöneticisini daha kadrosuna kattı
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Geçtiğimiz günlerde AMD-ATi'nin mobil grafik ve çipset çözümlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phil Eisler'i kadrosuna kattığı açıklanan Nvidia, yönetici transferine devam ediyor. Açıklanan bilgilere göre Nvidia'nın son transferi 30 yıl boyunca AMD'de çalışan ve son olarak mühendislik operasyonlarından sorumlu başkan yardımcılığı görevinde bulunan Jerry Vogel oldu.

Jerry Vogel'in Nvidia çatısı altında müşteri programı yönetiminden sorumlu başkan yardımcılığı görevinde bulunacağı ayrıca Tegra ve Tesla gibi hedef odaklı tasarımların yönetiminde etkin rol oynayacak. AMD'de kritik görevlerde bulunan iki üst düzey yöneticiyi kadrosuna katan Nvidia'nın yeni bir girişimde bulunup bulunmayacağı, AMD'nin ise yönetici transferine karşı nasıl bir önlem alacağı şimdiden merak konusu.


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dark_town 10 yıl
Winter

Kardesim rahat ol benim son yazdigimda espri idi

Ancak su var ki Tr de kullanilan kelimeler direkt olarak algilandigi icin yanlis yere cekiliyor bende bunun kurbani oldum diyebilirim

saygilar
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cato16 10 yıl
Süpersin Winter. :D :D
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jay jay justified 10 yıl
Yaşlıymış da emekliye ayrılmalıymış da temizlikmiş de bilmem ne...

Siz inanıyor musunuz bu söylediklerinize?

Futbol mu yaş ilerledikçe körelsin adam? Tecrübe, bilgi birikimi söz konusuyken bu kadar komik olmaya ne hacet?

Bıkmadınız fanatiklikten. AMD-ATI yapsa aynısını yine aynı manzara olacak. Al bir tarafı vur ötekine...

Bu arada nVidia'nın Tegra ve Tesla konusunu ciddiye aldığını görmüş olduk. Gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturacak olan bu platformları toy adamların eline bırakmak istememiş besbelli. Bakalım ne gibi adımlar atacaklar.
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kolpaci 10 yıl
Sayın AMD-ATI eleman arıyosanız burdayım :)
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Master_Evil 10 yıl
nvidia'dan bahsediyoruz yanlış transfer yapacağını zannetmem
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DISTURBED 10 yıl
amd temizlik yapıyo bencede
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teamgsi 10 yıl
turkiyede insanlar 50-55 den sonra cokup olumu beklemeye basliyorlar, ama bati ozellikle amerikada calismassan olursun zaten. 50 yas cok buyuk degil, bir de bunlarin hepsi profesyonel futbolcu gibi, parayi kim daha cok verirse oraya giderler. bir firmada uzun yillar calismak iyi degildir amerikalilara gore.
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sadtneverdie 10 yıl
geyiklere bak sizin kambur dediklerinize adamlar tecrübeli vasıflı insan gözüyle bakıyor. bizdeki gibi 50 yaşına gelince çökmüyor yada yan gelip yatmıyorlar. memleketimde 50 yaşına gelen vasıflı insanlar ya emekli olduğu ya işsiz gezdiği yada gereksiz işler yaptığı için böyle saçma yorumlar normal tabii...
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KANUNI61 10 yıl
bu ati neden büyüyemedigini gösterir 30 yıl yuh ciivi cakmış amd etnik temizlik yapıyor bence
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QsquR 10 yıl
Bence amd olarak degiLde Ati olarak düşünmek gerek :/ son zmnlarda ati yüzünden az terlemedi nvidia.
bilgi sızdırma işi olabilir...
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scutaro 10 yıl
Kaleyi içerden fethetmekmiş, bilgi sızdırmakmış bunu iyice futbol takımındaki transferlere benzetircesine fanatikleştirdiniz. Kim daha fazla maaş verirse veya şartlar daha iyiyse oraya gider üstelik bahsedilen şahıs bir üst düzey yönetici aynı şekilde Nvidia'dan ayrılan bir çalışanda şartlar daha uygun gelirse AMD'ye geçebilir.
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mo0rfin 10 yıl
Parayı bastıran düdüğü çalar.. (:
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sendomi 10 yıl
nvidia baktı kaleyi dışarıdan fethedemiyor bari işin .... kaçıp içeriden fethedeyim dedi anlaşılan
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Wilson Fisk 10 yıl
ogrenciyken girse bile 55-60 yasinda filandir o amca emekliye ayirmamislar yakisir mi simdi ayni kurumda daha basit bir ise verseler?nvidia'da emeklilik bir nevi belki nvidia'da calisanlara da amd'de emeklilik isi veriyorlardir onlar isini bilir.
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