Nvidia, AMD'nin bir üst düzey yöneticisini daha kadrosuna kattı

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Geçtiğimiz günlerde AMD-ATi'nin mobil grafik ve çipset çözümlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phil Eisler'i kadrosuna kattığı açıklanan Nvidia, yönetici transferine devam ediyor. Açıklanan bilgilere göre Nvidia'nın son transferi 30 yıl boyunca AMD'de çalışan ve son olarak mühendislik operasyonlarından sorumlu başkan yardımcılığı görevinde bulunan Jerry Vogel oldu.

Jerry Vogel'in Nvidia çatısı altında müşteri programı yönetiminden sorumlu başkan yardımcılığı görevinde bulunacağı ayrıca Tegra ve Tesla gibi hedef odaklı tasarımların yönetiminde etkin rol oynayacak. AMD'de kritik görevlerde bulunan iki üst düzey yöneticiyi kadrosuna katan Nvidia'nın yeni bir girişimde bulunup bulunmayacağı, AMD'nin ise yönetici transferine karşı nasıl bir önlem alacağı şimdiden merak konusu.