    Nvidia App'e büyük güncelleme: DLSS artık daha akıllı

    Nvidia App 11.0.7 güncellemesiyle DLSS 4.5 tarafında önemli bir adım atıldı. Dynamic Multi Frame Generation artık daha akıllı çalışıyor ve performansı anlık olarak optimize ediyor.

    Nvidia App'e büyük güncelleme: DLSS artık daha akıllı
    Nvidia, GeForce Experience'ın yerini alan Nvidia App uygulamasının 11.0.7 güncellemesiyle DLSS 4.5 tarafında önemli iyileştirmeler sunmaya başladı. Yeni sürümle birlikte özellikle Dynamic Multi Frame Generation teknolojisinin kapsamı genişletilirken, performans ve düşük gecikme için daha iyi seçenekler geliyor.

    Yeni "Dynamic" modu ve 6X kare üretimi

    Güncellemenin merkezinde yer alan DLSS 4.5 Dynamic Frame Generation, artık kare üretimini sabit bir seviyede tutmak yerine oyun sırasında anlık olarak ayarlayabiliyor. "Dynamic" modu sayesinde sistem, hedef FPS değerine göre kaç adet ek kare üretileceğini otomatik biçimde belirliyor. Yeni sürümle birlikte RTX 50 serisi ekran kartları için 5X ve 6X Multi Frame Generation modları da yayınlandı.

    Bu modlar, özellikle path tracing kullanılan yüksek çözünürlüklü senaryolarda kare hızlarını ciddi şekilde artırmayı hedefliyor. Nvidia Reflex ile birlikte çalıştığında ise bu ek karelerin gecikmeye etkisi minimum seviyede tutuluyor. DLSS 4.5 kapsamındaki bir diğer yenilik ise Frame Generation modelinin güncellenmesi oldu. Bu güncelleme yalnızca RTX 50 serisiyle sınırlı kalmıyor; RTX 40 serisi kullanıcıları da iyileştirilmiş modelden faydalanabiliyor. 

    Son olarak Nvidia, yeni güncelleme kapsamında, boşta bekleme durumundayken işlemci istatistiklerinde titreme, yer paylaşım kısayolları için sayısal tuş takımının kullanılmaması ve ekran modları değiştirildiğinde yaşanan titreme sorunları dahil birden fazla hatayı çözüyor. İşte tüm yenilikler...

    • GeForce RTX 50 serisi GPU’larda DLSS 4.5 Dynamic Frame Generation desteği eklendi
    • “Dynamic” modu, oyun sırasında hedef FPS’e göre oluşturulan kare sayısını otomatik ayarlıyor
    • Kare hızı, görüntü kalitesi ve gecikme arasında daha dengeli bir yapı sunuluyor
    • RTX 50 serisi için 5X ve 6X Multi Frame Generation modları eklendi
    • Özellikle path tracing kullanılan 4K senaryolarda performans artışı sağlanıyor
    • Nvidia Reflex ile birlikte düşük gecikme korunuyor
    • DLSS 4.5 Frame Generation modeli güncellendi
    • Güncelleme hem RTX 50 hem de RTX 40 serisi ekran kartlarını kapsıyor

    Düzeltilen Sorunlar

    • İstemci güncellemesinden sonra İstatistikler bölümünde "Yok" (N/A) yazması sorunu düzeltildi.
    • Boşta bekleme durumundayken işlemci istatistiklerinin titremesine neden olan bir sorun düzeltildi.
    • Cihazlar arasında geçiş yapıldıktan sonra mikrofon seçimlerinin varsayılan ayarlara dönmesine neden olan bir sorun giderildi.
    • Yer paylaşımı kısayolları için sayısal tuş takımının kullanılmasını engelleyen bir sorun düzeltildi.
    • Genel Ayarlar'da Nvidia Akıcı Hareket ayarının eksik olması sorunu düzeltildi.
    • Nvidia uygulamasının çözünürlük değişikliklerinin oyun içinde gerçekleşmemesi sorunu düzeltildi.
    • Ekran modlarının değiştirilmesinin titremeye neden olması sorunu düzeltildi.
    • Bilgisayar çevrimdışı olduğunda Nvidia uygulamasının yüklenmemesiyle ilgili ara sıra ortaya çıkan bir sorun düzeltildi.
    • GeForce Experience'den yükseltme sonrasında gereksiz yeniden başlatma uyarısı kaldırıldı.
    • Uygulamanın genel güvenilirliğini artırmak için çeşitli kararlılık düzeltmeleri yapıldı.
    • Yanıt işleme devam ederken sesli uyarıların üst üste binmesini önlemek için sesli uyarı kısayolu ayarlandı. G-Assist için çeşitli kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri yapıldı.
    Profil resmi
    emrahmt 14 saat önce

    

    G
    genconline 4 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 6 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 6 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

