Nvidia App'e yeni GPU önceliklendirme özelliği geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, GeForce RTX ekran kartları için Nvidia App üzerinden yeni bir GPU önceliklendirme özelliğini test ediyor. Yeni özellik, ekran kartı kaynaklarının ön plandaki uygulamalar ile arka planda çalışan işlemler arasında nasıl dağıtılacağını belirlemeye imkan tanıyor. Böylece kullanıcılar, oyunlara veya arka plandaki yapay zeka işlemleri gibi GPU yoğunluklu görevlere öncelik verebilecek.

Nvidia App, GPU kaynaklarını yönetebilecek

Kullanıcıların fark ettiği yeni ayarlar, Nvidia App'in 11.0.9.585 sürümünde Sistem > Gelişmiş bölümünde yer alıyor. Özellik kapsamında üç farklı seçenek sunuluyor. Kullanıcılar aktif uygulamaya öncelik verebiliyor, arka plan işlemlerini öne çıkarabiliyor veya kaynak dağılımını kendileri belirleyebiliyor.

Paylaşılan bilgilere göre varsayılan ayarda GPU kaynakları ön plandaki uygulama ve arka plan işlemleri arasında yüzde 80'e yüzde 20 oranında paylaştırılıyor. Ön plan önceliği seçildiğinde bu dağılım yüzde 90'a yüzde 10'a çıkıyor. Özel ayarlarda ise yüzde 95'e yüzde 5 gibi farklı oranlar belirlenebiliyor.

Bu özellik, özellikle oyun oynarken arka planda yerel yapay zeka modelleri çalıştıran veya GPU üzerinden video işleyen kullanıcılar açısından faydalı olabilir. Örneğin bir oyun açıkken arka plandaki yapay zeka işlemlerinin ekran kartı kaynaklarını daha az kullanması sağlanabilir. Ancak belirtilen yüzdelerin kesin GPU kullanım sınırları anlamına gelmediğini belirtelim. Nvidia, GeForce ekran kartlarında kaynak planlamasının tam olarak nasıl çalıştığına dair henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Özellik her RTX ekran kartında görünmüyor

Nvidia, GPU kaynaklarını yönetmeye yönelik benzer kontrolleri ilk olarak 28 Ekim'de RTX Spark sistemleri için duyurmuştu. Bu sistemlerde ön plandaki uygulamaların, arka planda çalışan yapay zeka ajanlarıyla GPU kaynaklarını paylaşabilmesi amaçlanıyordu. Şirket ayrıca bu özellik için Windows'ta donanım hızlandırmalı GPU zamanlamasının etkinleştirilmesi gerektiğini doğrulamıştı.

Son kullanıcı raporları ise aynı işlevin geleneksel GeForce RTX ekran kartlarına da ulaşmaya başladığını gösteriyor. Ancak erişim henüz tutarlı değil. RTX 5090 kullanan bazı kişiler yeni ayarı gördüğünü bildirirken, RTX 5070 Ti kullanan ve 621.12 sürücüsünü çalıştıran bazı sistemlerde seçenek bulunmuyor. RTX 4090 kullanıcıları da 621.01 ve 621.14 sürücülerinde özelliğe erişemediklerini belirtiyor.

Nvidia RTX 5080 24GB geliyor: Çıkış takvimi paylaşıldı 5 gün önce eklendi

Nvidia'nın 11.0.9.585 sürümüne ait resmi güncelleme notlarında da GPU önceliklendirme özelliğinden söz edilmiyor. Dolayısıyla seçeneğin kademeli olarak mı dağıtıldığı, ek sürücü desteği mi gerektirdiği yoksa belirli donanımlarla mı sınırlı olduğu henüz bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia App'e yeni GPU önceliklendirme özelliği geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: