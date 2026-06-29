Nvidia App test edildi: FPS düşüren özellik ortaya çıktı

FPS düşüren özellik ortaya çıktı
Yapılan testlerde GeForce RTX 5060 Ti 16 GB ve Ryzen 7 9800X3D sisteminin yanı sıra daha eski GeForce RTX 2060 ekran kartı da kullanıldı. Forza Horizon 6, Marvel Rivals ve Crimson Desert 1440p çözünürlükte test edilirken, yalnızca sürücünün kurulu olduğu sistem ile Nvidia App'in yüklü olduğu farklı senaryolar karşılaştırıldı.
Sonuçlara göre Nvidia App'in arka planda çalışması, açık olması veya oyun içi performans katmanının (overlay) etkinleştirilmesi ortalama FPS üzerinde ölçülebilir bir fark oluşturmadı. RTX 2060 ile yapılan ek testlerde de benzer sonuçlar elde edildi. Kayıt özelliği ise küçük bir performans kaybına neden oldu.
RTX 5060 Ti sisteminde H.264 veya AV1 ile oyun kaydı alınırken Forza Horizon 6'da yaklaşık 2 FPS, yani yüzde 2-3 civarında bir düşüş görüldü. RTX 2060 tarafında ise H.264 kayıt sırasında yalnızca 1 FPS kaybı ölçüldü. En büyük performans farkı ise görüntü filtrelerinde ortaya çıktı. Testlere göre:
- RTX Dynamic Vibrance: Yaklaşık 2 FPS kayıp, etkisi oldukça düşük
- Brightness/Contrast + Color: Performansı yaklaşık yüzde 5 azaltıyor
- Sharpen+: FPS'i yaklaşık yüzde 8-10 düşürebiliyor
Forza Horizon 6 testinde RTX 5060 Ti ile Sharpen+ filtresi etkinleştirildiğinde ortalama kare hızı 82 FPS'den 74 FPS seviyesine geriledi. Parlaklık/Kontrast+ Renk Filtresi ise performansı 77 FPS seviyesine düşürdü. RTX 2060 tarafında da benzer eğilim görülürken Keskinlik+ yaklaşık yüzde 10, Parlaklık/Kontrast+ Renk ise yaklaşık yüzde 3 performans kaybına yol açtı.
Testin genel değerlendirmesine göre FPS kaybının sorumlusu Nvidia App değil. Oyun sırasında performans düşüşü yaşayan kullanıcıların ilk olarak aktif görüntü filtrelerini kontrol etmeleri öneriliyor. Özellikle Keskinlik+ ve birden fazla son işleme filtresinin aynı anda kullanılması, uygulamanın kendisinden çok daha yüksek performans kaybına neden olabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş