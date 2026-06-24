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    Nvidia, Apple ve AMD'yi vuracak! TSMC fiyatları artırıyor

    Yeni bir rapora göre TSMC, 7nm dahil birçok üretim teknolojisinde fiyat artışına hazırlanıyor. Zamların Apple, Nvidia ve AMD gibi dev müşterileri etkilemesi bekleniyor.

    Nvidia, Apple ve AMD'yi vuracak! TSMC fiyatları artırıyor Tam Boyutta Gör
    TSMC, çip sektöründe yeni bir sorunun fitilini ateşleyebilir. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre şirket, üretim teknolojilerinin büyük bölümünde fiyat artışına gitmeye hazırlanıyor. Ayrıca planlanan zam, yalnızca en gelişmiş üretim süreçlerini değil, 7nm gibi daha eski düğümleri de kapsayacak.

    7nm dahil birçok üretim süreci pahalanıyor

    Culpium tarafından paylaşılan bilgilere göre TSMC yönetimi, iş geliştirme ve satış ekiplerinden müşterilere yönelik fiyat artışı planları hazırlamalarını istedi. Şirketin bu hamlesinin arkasında ise bellek üreticilerinin son dönemde uyguladığı zam politikaları bulunuyor. Özellikle yapay zekâ sektöründeki hızlı büyüme, bellek yongalarına olan talebi önemli ölçüde artırdı. Bunun sonucunda Samsung ve SK hynix gibi üreticiler fiyatlarını yükseltirken, TSMC'nin de benzer bir strateji izlemeye başladığı iddia ediliyor.

    Daha önce yayınlanan bazı raporlarda TSMC'nin özellikle 3nm üretim sürecinde fiyat artışı planladığı öne sürülmüştü. Bu artışın gerekçesi olarak aşırı ultraviyole litografi (EUV) teknolojisinin yüksek maliyetleri ve gelişmiş paketleme çözümlerine yapılan yatırımlar gösteriliyordu. Ancak son rapor, zamların kapsamının beklenenden çok daha geniş olabileceğine işaret ediyor.

    İddiaya göre yalnızca 3nm değil, 7nm üretim süreci de dahil olmak üzere birçok üretim teknolojisinde fiyatlar artırılacak. Hatta bazı müşterilerin, olgun üretim süreçlerinin de zam kapsamına alınabileceği yönündeki bilgiler karşısında şaşkınlık yaşadığı belirtiliyor. Kaynaklara göre fiyat artışları bazı müşteriler için şimdiden uygulanmaya başladı. Zam oranlarının ise yüzde 5 ile yüzde 10 arasında değişebileceği paylaşıldı.

    Birçok üründe etkisi olabilir

    TSMC'nin sektördeki güçlü konumu da fiyat artışlarının kabul görmesini kolaylaştırabilecek önemli bir faktör. Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi olan şirket, Apple, Nvidia, AMD ve Intel gibi teknoloji devlerine üretim hizmeti sunuyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa, TSMC'nin fiyat artışları yalnızca akıllı telefon ve bilgisayar işlemcilerini değil, otomotivden yapay zekâ donanımlarına kadar geniş bir ürün yelpazesini etkileyebilir. Bu da önümüzdeki dönemde teknoloji sektöründe yeni maliyet artışlarını beraberinde getirebilir.

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    H
    hasandemirrr 6 gün önce

    çok güzel

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