Nvidia, Apple ve AMD'yi vuracak! TSMC fiyatları artırıyor

7nm dahil birçok üretim süreci pahalanıyor
Culpium tarafından paylaşılan bilgilere göre TSMC yönetimi, iş geliştirme ve satış ekiplerinden müşterilere yönelik fiyat artışı planları hazırlamalarını istedi. Şirketin bu hamlesinin arkasında ise bellek üreticilerinin son dönemde uyguladığı zam politikaları bulunuyor. Özellikle yapay zekâ sektöründeki hızlı büyüme, bellek yongalarına olan talebi önemli ölçüde artırdı. Bunun sonucunda Samsung ve SK hynix gibi üreticiler fiyatlarını yükseltirken, TSMC'nin de benzer bir strateji izlemeye başladığı iddia ediliyor.
Daha önce yayınlanan bazı raporlarda TSMC'nin özellikle 3nm üretim sürecinde fiyat artışı planladığı öne sürülmüştü. Bu artışın gerekçesi olarak aşırı ultraviyole litografi (EUV) teknolojisinin yüksek maliyetleri ve gelişmiş paketleme çözümlerine yapılan yatırımlar gösteriliyordu. Ancak son rapor, zamların kapsamının beklenenden çok daha geniş olabileceğine işaret ediyor.
İddiaya göre yalnızca 3nm değil, 7nm üretim süreci de dahil olmak üzere birçok üretim teknolojisinde fiyatlar artırılacak. Hatta bazı müşterilerin, olgun üretim süreçlerinin de zam kapsamına alınabileceği yönündeki bilgiler karşısında şaşkınlık yaşadığı belirtiliyor. Kaynaklara göre fiyat artışları bazı müşteriler için şimdiden uygulanmaya başladı. Zam oranlarının ise yüzde 5 ile yüzde 10 arasında değişebileceği paylaşıldı.
Birçok üründe etkisi olabilir
TSMC'nin sektördeki güçlü konumu da fiyat artışlarının kabul görmesini kolaylaştırabilecek önemli bir faktör. Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi olan şirket, Apple, Nvidia, AMD ve Intel gibi teknoloji devlerine üretim hizmeti sunuyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa, TSMC'nin fiyat artışları yalnızca akıllı telefon ve bilgisayar işlemcilerini değil, otomotivden yapay zekâ donanımlarına kadar geniş bir ürün yelpazesini etkileyebilir. Bu da önümüzdeki dönemde teknoloji sektöründe yeni maliyet artışlarını beraberinde getirebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel