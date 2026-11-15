Nvidia’da skandal bitmiyor: Bellek piyasasını manipüle mi ediyor?

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zeka devi Nvidia, bellek piyasasını manipüle ettiği iddialarıyla gündemde. İddialara göre şirket, fonladığı yapay zeka girişimlerine kendi ürünlerini aldırarak yapay bir talep oluşturuyor. Geçici CEO Colette Kress'in finansal risk uyarısına rağmen, Jensen Huang’ın stoktaki yongaları eritmek için bu döngüsel yöntemi uyguladığı belirtiliyor. Gözler geçici CEO Kress'e çevrilirken, atılacak adımların pazarı rahatlatması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ fırtınası ile birlikte teknoloji dünyasının yıldızı haline gelen Nvidia, kurucusu ve patronunun yaşadığı aşk skandalları sonrasında tepe taklak oldu. Bugüne kadar dokunulmaz olan Nvidia hakkında şimdi de manipülasyon iddiaları gündemde.

Nvidia manipülasyonları

WSJ tarafından verilen bilgilere göre Nvidia dolaylı yollardan grafik birimi ve bellek krizinin devam etmesini sağlıyor. İzlediği yöntem ise veri merkezine ağırlık veren yapay zekâ girişimlerine yatırım yaparak Nvidia hızlandırıcıları satın almasını sağlamak. Yani dolaylı yoldan aslında kendi ürünlerini satın almış oluyor.

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Bilginin kaynağı ise Huang ve şu anda geçici CEO olan Colette Kress arasında gerçekleşen bir toplantı. Kress döngüsel finansman anlaşmalarının yapay bir talep yarattığını ve şirket için büyük bir finansal risk oluşturduğunu düşünüyor. Hatta OpenAI ile yapılan 250 milyar dolarlık anlaşmanın küçültülmesini istemiş ve belirli bölgelerde veri merkezi inşa edilmesini şart koşmuştu. Kress ayrıca yatırım yapılan yeni girişimlerin fiyatı sürekli artan hızlandırıcılara bütçelerinin yetmeyeceğini ve bunun sonucunda finansal olarak çöküş yaşayacaklarını da ön görüyordu.

Huang ise özellikle büyük ölçekli yapay zekâ şirketlerinin özelleştirilmiş yongalara geçişine seyirci kalmak istemediği için böyle bir yöntem izliyordu. TSMC ile anlaşma yapıp ödemeleri önceden yaptığı için elde kalacak Nvidia yongaları zarar etmek demekti. Döngüsel finansman anlaşmaları da bu noktada devreye giriyordu. Bu yüzden Kress’e diş biliyor ve far görmüş tavşan benzetmesi yapıyordu.

Şimdi Kress firmanın geçici CEO’su görevinde ve daha önce eleştirdiği konularda nasıl davranacağı merak konusu. Eğer çizgisini sonuna kadar korursa bellek pazarında en azından bir miktar rahatlama yaşanabilir.

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Nvidia asıl yüzünü göstermeye başladı

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