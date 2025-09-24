Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia Audio2Face açık kaynak oldu: Oyunlarda ultra gerçekçi avatar dönemi!

    Nvidia Audio2Face modellerini ve SDK’sını açık kaynak yaptı. Geliştiriciler artık gerçek zamanlı dudak senkronu ve duygusal ifadelerle yüksek kaliteli 3D karakterler oluşturabilecek.

    Nvidia, uzun süredir oyunlardan müşteri hizmetlerine kadar geniş bir alanda kullanılan Audio2Face teknolojisini açık kaynak kodlu hale getirdiğini duyurdu. Bu adım, geliştiricilerin, öğrencilerin ve araştırmacıların teknolojiyi daha hızlı benimsemesini ve üzerine yenilikler eklemesini hedefliyor.

    Bilmeyenler için Audio2Face, ses girdilerini analiz ederek gerçeğe yakın yüz ifadeleri ve dudak senkronizasyonu üreten bir yapay zeka modeli. Fonemler, tonlama ve akustik özellikler üzerinden üretilen animasyon verileri hem önceden hazırlanmış içeriklerde hem de gerçek zamanlı etkileşimlerde kullanılabiliyor. Bu sayede oyun karakterlerinden sanal müşteri temsilcilerine kadar birçok alanda doğal ve duygusal tepkiler veren avatarlar oluşturulabiliyor.

    Geliştiricilere özel araç seti

    Nvidia yalnızca modelin kendisini değil, Audio2Face SDK’sı ve eğitim framework’ünü de açık kaynak topluluğuna sundu. Böylece geliştiriciler mevcut modelleri kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirebilecek ve farklı kullanım senaryoları için daha esnek çözümler geliştirebilecek.

    Nvidia, Audio2Face modelini açık kaynak yaptı Tam Boyutta Gör
    Audio2Face, halihazırda pek çok oyun stüdyosu ve yazılım geliştirici tarafından kullanılıyor. Pek çok ISV (Bağımsız yazılım sağlayıcısı) ve oyun geliştirici, uygulamalarında Audio2Face’i tercih ediyor. Bu geliştiriciler arasında Codemasters, GSC Game World, NetEase, Perfect World Games bulunurken; ISV tarafında Convai, Inworld AI, Reallusion, Streamlabs, UneeQ öne çıkıyor. Örneğin The Farm 51, Chernobylite 2: Exclusion Zone oyununda Audio2Face sayesinde animasyon çalışmalarında saatlerle ölçülecek tasarruflar sağladığını söylüyor.

    Nvidia ayrıca RTX Kit için de önemli yenilikler duyurdu. Yapay zeka destekli ışın izleme, yüksek detaylı sahne işleme ve foto-gerçekçi karakter üretimi sunan bu paket, yeni optimizasyonlarla geliştirildi. Şirkete göre RTX Neural Texture Compression SDK, büyük boyutlu dokuların bellek kullanımını ciddi ölçüde azaltırken görsel kaliteden ödün veröeyecek. Güncellemelerle birlikte DLSS desteği, DX12 uyumluluğu ve performans iyileştirmeleri de eklendi. RTX Global Illumination SDK tarafında ise VSync seçeneği, yeni önbellek görselleştirme araçları ve SHaRC algoritmasında geliştirmeler sağlandı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yurtdışından sandık motor getirmek doğalgaz menfezi yönü nasıl olmalı kredi kartından para çekilir mi lise ve dengi ne demek ps4 rdr2 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    realme 12
    realme 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum