Nvidia Batman: Arkham Asylum oyununu ücretsiz olarak veriyor

Son günlerin en popüleri oyunlarından birisi olan PhysX destekli Batman: Arkham Asylum'a GeForce serisi yeni bir ekran kartı ile ücretsiz sahip olabilirsiniz. Gelen bilgilere göre Nvidia, Rocksteady tarafından hazırlanan ve başta karakter modellemeleri olmak üzere yüksek grafik kalitesi ile öne çıkan Batman: Arkham Asylum oyununu GeForce GTX 260, 275 ve 285 modelleriyle ücretsiz olarak veriyor.

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EVGA ile başlayan bu özel kampanyanın takip eden süreçte MSI, Zotac ve BFG gibi üreticilerin ilgili modellerine de yansıması bekleniyor. Yurt dışında başlayan bu kampanya çerçevesinde kullanıcılar Amazon, Newegg ve TigerDirect gibi popüler elektronik ticaret sitelerinden satın alacakları ekran kartıyle gelen kupon ile Batman: Arkham Asylum oyununu ücretsiz olarak indirebilecekler.