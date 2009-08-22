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Nvidia Batman: Arkham Asylum oyununu ücretsiz olarak veriyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son günlerin en popüleri oyunlarından birisi olan PhysX destekli Batman: Arkham Asylum'a GeForce serisi yeni bir ekran kartı ile ücretsiz sahip olabilirsiniz. Gelen bilgilere göre Nvidia, Rocksteady tarafından hazırlanan ve başta karakter modellemeleri olmak üzere yüksek grafik kalitesi ile öne çıkan Batman: Arkham Asylum oyununu GeForce GTX 260, 275 ve 285 modelleriyle ücretsiz olarak veriyor.

Nvidia Batman: Arkham Asylum oyununu ücretsiz olarak veriyor
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EVGA ile başlayan bu özel kampanyanın takip eden süreçte MSI, Zotac ve BFG gibi üreticilerin ilgili modellerine de yansıması bekleniyor. Yurt dışında başlayan bu kampanya çerçevesinde kullanıcılar Amazon, Newegg ve TigerDirect gibi popüler elektronik ticaret sitelerinden satın alacakları ekran kartıyle gelen kupon ile Batman: Arkham Asylum oyununu ücretsiz olarak indirebilecekler.


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VIDOCQ 9 yıl
Oyunun demosunu oynadım, son zamanlarda çıkan en iyi oyun, ayrıca fizik destekli motor NVIDIA kartlar ile daha da bir coşuyor...
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eneshatipoglu 9 yıl
sonuna kadar korsan :)) zengin olsam cok param olsam bıle mw2,pes 2010(konsol),fifa 2010(konsol) ve crysis 2.bunların gıder orjınallerıne para veririm :)
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IgorStravinsky 9 yıl
Hazır dağıtmışken neden güncel online oyunlardan birisini dağıtmamışlar acaba, bence bi Left 4 Dead filan verseler millet o oyun için alabilir
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K58 9 yıl
Haberde adı geçen kartları bu tarihden önce alan kullanıcılar Amazon, Newegg ve TigerDirect gibi popüler elektronik ticaret sitelerinden satın almadıkları ekran kartlaryla gelmeyen kupon ile Batman: Arkham Asylum oyununu ücretsiz olarak torent ve forum sitelerinden indirebilecekler.
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