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Nvidia bazı ekran kartlarını yeniden isimlendirebilir

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia bazı ekran kartlarını yeniden isimlendirebilir
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55nm üretim teknolojisiyle hazırlamakta olduğu GT200 gpu'su merakla beklenen Nvidia'nın yılın son çeyreğine yani son üç aylık dilimine yönelik detaylar da netleşmeye başladı. Gelen bilgilere göre firma önümüzdeki günlerde yeniden bazı modellerinde isimlendirme değişikliği yapabilir.

Hatırlanacağı üzere Nvidia geçtiğimiz Ocak ayında GeForce 8800GS modelini hazırlamış, ara model olarak tasarlanan kart Mayıs ayında yeninden isimlendirilere GeForce 9600GSO olarak yeniden pazara sürülmüştü. Tabi bazı diğer modeller için de benzer iddiaların olduğunu biliyoru.z

15 Ekim ile birlikte Nvidia, GeForce GTX 200 serisine yeni modeller ekleyebilir. Fakat ifade edilen detaylara göre eklenecek modeller an itibariyle satılmakta olan bazı kartların yeniden isimlendirilmesinden ibaret olabilir. Peki hangi modeller hangi isimle GTX 200 serisine dahil olacak.

Endüstriyel kaynaklara göre Nvidia, GeForce 8 serisini saha dışına çekiyor. GTX 200 çatısı altında G100 serisine üye olması beklenen modellerin 55nm GeForce 9x00 serisinin yeniden isimlendirilmesiyle hazırlanan G100, GT120, GT130, GT140 ve GT150'den oluşması bekleniyor.

Yine son çeyrekte 55nm GT200b gpu'sunu kullanıma sunması beklenen Nvidia,önümüzdeki sene içerisindeyse muhtemelen ilk yada ikinci çeyrekte, 45nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor. Gelecek sene içerisinde Nvidia'nın performans modelleri GT200, orta segment çözümleri GS200 ve giriş seviyesi kartları ise G200 serisine dahil olacak.


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F.@.T.İ.H 11 yıl
gs200 cok dandik geldi bana...
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eric13 11 yıl
bu gidişle yakında kendi isminide değişterecek
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